Huippumallin elämästä voi olla joskus hohto kaukana, tietää australialainen Bridget Malcom.

Entinen Victoria’s Secretin alusvaatemalli Bridget Malcom, 29, avautuu alan vaarallisista varjopuolista tuoreessa 60 Minutes -keskusteluohjelman haastattelussa. Asiasta uutisoi Daily Mail.

Australialainen Malcom työskenteli alusvaatejätin riveissä vuosina 2015–2016 ja muistelee aikaa nyt kauhulla. Hänen mukaansa yrityksen viesti mallien mittasuhteista oli ainakin niihin aikoihin harvinaisen selvä: mitä hoikempi, sen parempi.

– Minulla oli syömishäiriö, jouduin turvautumaan ahdistuslääkitykseen, sain jatkuvasti paniikkikohtauksia. Olin aivan uupunut, Malcom kertoi ohjemassa.

Vuoden 2017 alussa tilanne oli ajautunut siihen pisteeseen, ettei Malcom jaksanut enää kävellä edes portaita.

Bridget Malcom vuonna 2015.

Malcolmin mukaan osa malleista pysyy helposti hoikkana, mutta hänelle se ei ollut niin yksinkertaista. Hän alkoi vahtia syömisiään ja tiukan paikan tullen jopa näännyttämään itseään pysyäkseen tietyissä mitoissa.

– Pisimmillään olin syömättä kolme päivää. Sitten minun oli luovutettava, koska pyörtyilin koko ajan. Ja muistan ärsyyntyneeni itseeni, koska olin päättänyt olla syömättä viisi päivää. En vain pystynyt enää toimimaan tai liikkumaan.

Nyt kun Malcom katselee kuvia niiltä ajoilta, hän ei ole tunnistaa itseään. Hän sysää ison osan vastuusta Victoria’s Secretin silloiselle toiminnalle.

– Kyseinen yritys edusti minulle ja muille niihin aikoihin puhdasta hyväksikäyttöä. Minusta se tuntui naisten hallitsemiselta, hän tiivistää.

Bridget Malcom catwalkilla helmikuussa 2017.

Victoria’s Secret on saanut viime vuosien aikana valtavasti kritiikkiä kapean kauneusihanteen ylläpitämisestä ja onkin hiljalleen alkanut tehdä uudistuksia toiminnassaan. Vuonna 2019 yritys palkkasi ensimmäisen pluskokoisen alusvaatemallinsa.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Bridget Malcom puhuu suunsa puhtaaksi mallimaailman vaatimuksista. Hän on avautunut aiheesta vuosien mittaan myös monissa sosiaalisen median kanavissaan.

Muutama vuosi sitten Malcom kertoi blogissaan, että nykyään hän voi paremmin ja on oppinut olemaan pelkäämättä ruokaa. Hän on saanut lisää painoa ja on nykyään kokoa 34, joka on edelleen pieni, mutta kaukana mallien niin kutsuttua ”nollakoosta”, joka vastaa noin kokoa 30.

Malcolm kertoo blogissaan, että mikäli häneltä vielä vaadittaisiin epätervettä laihuutta, jättäisi hän mallin työt kokonaan. Toistaiseksi hän on nauttinut työstä hieman painavampana ja huomannut, ettei kukaan vaadi häntä laihtumaan.

– Olen niin kiitollinen, että se kaikki on takana päin. Se on vaatinut paljon työtä ja toipumista, mutta olen todella kiitollinen, että alalla on minulle paikka myös nyt, kun painoni on terveellisissä lukemissa, Malcom kirjoitti 2019.