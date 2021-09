Saksankielisellä Popeda-coverillaan pari vuotta sitten ihastuttanut Der Päpste julkaisi lisää germaani-Popedaa.

Muistatteko Der Päpsten?

Kyseessä on saksalaiskaverusten bändi, joka julkaisi Popedan Lihaa ja perunaa -hitistä oman versionsa pari vuotta sitten.

Lue lisää: Tältä kuulostaa Popedan jättihitti saksaksi – tempaus sai alkunsa lonkeronhuuruisesta päähänpistosta: ”Olin lentää perseelleni”

Yhtyeen hiljaiselo on nyt päättynyt ja internetin ihmeelliseen maailmaan on pamahtanut uusi Der Päpste -biisi, Von früher, joka on miesten versio Tahdotko mut tosiaan -kappaleesta.

On jälleen aika ottaa yhteyttä Hatti Mülleriin, Der Päpsten pääjehuun.

Kuinka päätitte coveroida juuri tämän biisin?

– Haista Popeda on levy, johon tutustuin ensimmäisenä. Jouduin kuuntelemaan sitä varmaan 10 000 kertaa, kun pari humalaista suomalaista luukutti sitä saksalaisella metallifestivaalilla. Tai lähinnä he soittivat Lihaa ja perunaa -kappaletta, kunnes olivat niin päissään, että unohtivat painaa repeat-nappia. Hetkinen, eihän Tahdotko mut tosiaan edes ole Haista Popedaa levyllä? Noh, ehkä muistan kappaleen niiltä ajoilta, kun työskentelin astronauttina.

Von früher ei ole yhtä raskas kuin Lihaa ja perunaa -versionne Karjala.

– Totta. Halusimme olla uskollisia alkuperäiselle biisille. Itse asiassa biisin rakensivat Der Päpsten suomalaisjäsenet. Ehkä he ovat kyllästyneet metalliin, koska se soi Suomessa niin paljon. Heviähän kuulee Suomessa joka paikassa: hississä, ruokakaupassa, lastentarhassa, kirjastossa, urologilla, synnytysosastolla ja hautajaisissa.

Mikä on syynä siihen, että biisien välissä on kulunut kohta kolme vuotta aikaa?

– Lonkero.

Aivan, tehän olette kuin Kim Kardashian. Hänkin innostui suomalaisesta lonkerosta.

– Kim kuka? Ai se Pohjois-Korean diktaattori? En tiennytkään hänen pitävän lonkerosta.

Tarkoitin sometähti Kim Kardashiania.

– Onko Kim sosiaalisessa mediassa? En ole tainnut lukea uutisia vähään aikaan. Mutta jos Kim saa ilmaista lonkeroa mainostamalla sitä sosiaalisessa mediassa, niin saisimmeko mekin? Minulla olisi jo mainoslause valmiina: ”Der Päpste vakuuttaa: juo lonkeroa, etkä kuole koskaan!”

Der Päpste ei aio odottaa toista kolmea vuotta julkaistakseen lisää Popedaa. Seuraavaksi kuulemme heidän versionsa Kakskytä Centtiä -biisistä.

– Rakastan sen melodiaa. Sekin muistuttaa minua ajoista, jolloin olin astronautti.

Hatti on kuullut juorun, että Popeda olisi tekemässä jäähyväiskiertueen.

Moista ei ole oikeasti tiedossa, mutta Hatti intoilee asiasta niin paljon, että asioiden oikeaa tolaa ei kannata paljastaa miehelle.

– Jos Popeda lopettaa, me voimme tehdä seuraavan kiertueen heidän puolestaan.

Der Päpstessä soittavat Maxin ja Hatin lisäksi Samuli, joka on tuttu Stonehills-yhtyeestä ja Leo, joka rummuttaa muun muassa Sebastian Leinon taustalla.