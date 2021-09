Masa Niemi kuoli traagisesti pian sen jälkeen, kun Pekka ja Pätkä -elokuvasta tuli kiusallinen katastrofi – uutuuskirja paljastaa karmaisevan ratkaisun taustat

Masa Niemi lepää Hietaniemen hautausmaalla Helsingissä. Niemen hauta on Uurnalehdossa, vanhan hautausmaan uusimmalla alueella. Myöhemmin hautaan on laskettu myös näyttelijän leski Helvi Niemi, o.s. Kilpeläinen ja tämän sukulaiset Unto ja Sylvi.