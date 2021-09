Maria Veitolan yökyläily Gettomasan luona saa viiltävän käänteen – keittiössä puhkeaa yllättäen raju rähäkkä räppärin naiskuvasta

Tunteet kuumenevat Yökylässä Maria Veitola -ohjelmassa, kun Gettomasa ja Maria Veitola keskustelevat räppärin naiskuvasta.

Tällä viikolla Maria Veitola suuntaa yökylään räppäri Gettomasan eli Aleksi Lehikoisen luokse. 27-vuotias artisti ottaa Veitolan vastaan kotikaupungissaan Jyväskylässä sukulaisensa asunnolla.

Veitola ja Lehikoinen käyvät tutustumassa naapurustoon ja istahtavat sen jälkeen keittiön pöydän ääreen keskustelemaan. Puhe kääntyy pian Lehikoisen kappaleiden sanoituksiin.

– Mistä kaikesta sua on haastettu? Veitola kysyy Lehikoiselta.

– Varmaan mun naiskuva on se kaikista isoin mistä mua on kritisoitu, Lehikoinen myöntää.

– Ymmärrän kyllä. Onhan se aika seksistinen, Veitola toteaa suoraan.

Veitolan kommentti saa Lehikoisen puolustuskannalle.

– Mistä sä päättelet niin? Pitäisikö mun paketissa olla joku disclaimer-tarra, että hei, tämä ei ole minun koko kuvani tästä, tämä on yksi tunne, jota ilmaisen tässä kappaleessa? Lehikoinen täräyttää hieman tuohtuneena.

Veitola nostaa esiin Gettomasan ja Lukas Leonin välisen ”räppibiiffin”, joka oli alan piireissä kuuma puheenaihe vuonna 2020. Molemmat räppärit julkaisivat vuoron perään kappaleita, joiden sanoituksissa riimiteltiin mitä mielikuvituksellisimmilla tavoilla toista vastaan.

– Ajattelin siinä kohtaa, kun seurasin Lukas Leonin ja sun räppibiiffiiä, että sä sheimasit (naisia) räppäämällä Lukas Leonin eksästä, jota ”ajetaan” jossain sun levy-yhtiössä, Veitola täräyttää.

Veitola viittaa Lehikoisen sanoituksiin, joissa lauletaan, että ”muijaas ajettiin PME:n studiol ja veit sen viel seuraavana päivänä Turkkiin”.

– Mietin, että miksi tähän vedetään joku sivullinen nainen, eikö nuo voisi vaan keskenään yrittää, Veitola perustelee.

– Kyse ei ole siitä, että sheimataan, koska kukaan nainen tekee mitään, vaan siitä, että itseasiassa sä olet niin heikko mies, että sua petetään tuolla menemään. Siinä ei sheimata naista. Missä kohtaa sitä naista sheimataan? Lehikoinen jatkaa kiihtyneenä.

– Muijaas ajettiin, eli se muija ei ole aktiivinen toimija, vaan joku passiivinen jota on ajettu, Veitola selittää.

– Mulle se termi on vaan sitä, että nainen voi ajaa miestä ja miehet voi ajaa naista. Ei se ole mikään termi sille, että mies aina ajaa naista. Nainen voi ajaa miestä yhtä paljon, Lehikoinen selittää.

– Pystytkö perumaan sun puheet siitä, että se oli naista sheimaavaa? Lehikoinen vaatii.

– No, ajattelen edelleen, että se on siinä mielessä naista sheimaavaa, että jos kahdella ihmisellä on keskinäinen kahakka, niin minusta olisi ikävää, jos minut tuotaisiin ja mun intiimejä asioita… Veitola aloittaa.

Lehikoinen kuitenkin keskeyttää Veitolan lauseen.

– Joo joo, mutta kuuntele, Lehikoinen vaatii.

– Sä puhut nyt siitä, että tämä on ihmistä sheimaavaa ja oon siitä samaa mieltä, mutta musta se on eri asia eritellä siitä, että oliko se spesifisti naista sheimaavaa, Lehikoinen toteaa.

Keskustelun sävy muuttuu pian sellaiseksi, että Veitola joutuu vetämään hetken henkeä ja toteamaan sitten, ettei hänen ollut tarkoitus hyökätä Lehikoista vastaan.

– En mitenkään ole tässä nyt sun kimpussa, Veitola toteaa napakasti.

– Mua ei haittaa puhua tästä. Se ärsyttää vaan, miten paljon joutuu kokemaan sitä, miten tyypeillä on jatkuvasti oikeus haastaa, ja sanoa, että tämä meni väärin ja tämä meni väärin, enkä pääse antamaan vastauksia siihen, joten ihmiset alkaa uskoa sen, Lehikoinen kuvailee.

– Kyllähän sä voisit soittaa vaikka Hesarin kulttuuritoimitukseen ja sanoa, että haluan tulla puhumaan tästä, Veitola muistuttaa.

– Juttu on se, että mä olen taiteilija. Pitäisikö mun ottaa se rooli, että olen jatkuva poliittinen vaikuttaja joka paikassa? Pitääkö sitä vaatia artisteilta? Lehikoinen ihmettelee.

Lehikoinen voitti uransa alussa vuonna 2012 freestylerapin Suomen mestaruuden. Sittemmin hänet on palkittu Emma-palkinnolla, sillä hänen Diplomaatti-albuminsa nappasi vuoden rap/R&B -albumin Emman vuonna 2019.

