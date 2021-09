Megan Fox tunnetaan taitavana näyttelijänä, joka ei pelkää paljastaa paljasta pintaa.

Näyttelijä Megan Fox, 35, kiinnitti katseita eilisillan MTV Video Music Awards -gaalassa rohkealla nakumekollaan, joka peitti näyttelijän vartalosta vain kaikkein kriittisimmät paikat.

Itse mekko oli täysin läpinäkyvä rintamusta lukuun ottamatta, jonka vuoksi Fox oli pukenut asun alle vaaleat string-malliset alushousut. Näyttelijä viimeisteli kokonaisuuden auki jätetyllä kiharakampauksella ja jalassaan hänellä oli puuterinväriset sandaletit.

Fox saapui MTV:n jokavuotiseen gaalailtaan muusikkopuolisonsa Machine Gun Kellyn, 31, kanssa, joka oli puolestaan pukeutunut punaiseen. Molempien asuja koristi gaalatunnelmaan sopiva kimallus.

Kyseessä ei suinkaan ole ensimmäinen kerta, kun pariskunta kiinnittää huomiota punaisella matolla. Viime kevään Billboard Music Awardseissa Machine Gun Kelly edusti paita auki, kun taas Megan Foxin mekko peitti vain pienen osan vartalosta.

Fox ja Kelly, oikealta nimeltään Richard Colson Baker, ovat seurustelleet reilun vuoden verran. He tapasivat Midnight in the Switchgrass -elokuvan kuvauksissa vuonna 2019 ja julkistivat suhteensa sosiaalisessa mediassa viime vuoden heinäkuussa.

Suhteen alku oli skandaalin sävyttämä, sillä Foxin 10 vuotta kestänyt suhde näyttelijä Brian Austin Greenin kanssa päättyi samaan aikaan, kun paparazzit ikuistivat Foxin läheisissä tunnelmissa Kellyn kanssa.

Green kertoi eron tulleen hänelle täytenä yllätyksenä. Hän kuvaili haastattelussa, että Fox oli käyttäytynyt oudosti tultuaan kotiin Midnight in Switchgrass -elokuvan kuvauksista. Eropäätös syntyi pian sen jälkeen.

Fox on sittemmin ylistänyt uutta muusikkorakastaan sielunkumppanikseen. Rakkautensa merkiksi pariskunta otti tiettävästi yhteiset tatuoinnit vain muutama kuukausi seurustelun alkamisen jälkeen.

