Britney Spears meni kihloihin – esittelee Instagramissa muhkeaa sormusta

Spears on seurustellut Sam Asgharin kanssa vuodesta 2016 lähtien.

Poptähti Britney Spears on mennyt kihloihin kumppaninsa Sam Asgharin kanssa. 39-vuotias Spears ollut yhdessä 27-vuotiaan Asgharin kanssa vuodesta 2016 lähtien.

Pariskunta kertoi kihlauksestaan Instagramissa. Spears esittelee julkaisemallaan videolla jalokivisormusta sormessaan.

– Pidätkö siitä, Asghari kysyy videolla.

Spears vastaa kysymykseen innokkaan myöntävästi.

– En voi uskoa tätä, laulaja kirjoittaa julkaisun yhteydessä.

Asghari julkaisi myös omalla Instagram-tilillään kuvan, jossa pari suutelee ja Spears esittelee sormusta sormessaan.

Asghari on personal trainer ja näyttelijä.

Spears on ollut aiemmin naimisissa lastensa isän Kevin Federlinen kanssa vuosina 2004–2007. Lisäksi hän meni vuonna 2004 naimisiin lapsuudenystävänsä Jason Alexanderin kanssa, mutta liitto kesti vain 55 tuntia.

Spears on ollut viime aikoina julkisuudessa holhoustaistelunsa takia. Laulaja on ollut isänsä James Spearsin holhouksen alla jo 13 vuoden ajan. Kuluneen vuoden aikana holhousjärjestelyn lopettamista on käsitelty oikeudessa.

Kesällä järjestetyissä oikeuden kuulemisissa laulaja kertoi, että haluaa lopettaa holhousjärjestelyn välittömästi, jotta voisi mennä uudelleen naimisiin ja hankkia lisää lapsia.