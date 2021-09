Tanssii tähtien kanssa -kilpailulla mullistava vaikutus Kiti Kokkosen elämään – huomasi pian arkisen muutoksen

Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa kisaava Kiti Kokkonen kertoo kovien treenien vaikutuksista.

SuosituN Tanssii tähtien kanssa -ohjelman toisessa suorassa lähetyksessä Kiti Kokkonen hurmasi jälleen parinsa Marko Keräsen kanssa sekä tuomariston että kotikatsomon. Tanssipari sai wieninvalssi-vedostaan huimat 27 pistettä.

Lähetyksen jälkeen Kokkonen tunnusti, että treenit ovat tuntuneet rankoilta.

– On ollut todella rankkaa ja haastavaa, kun en ole ollut kovinkaan urheilullinen ihminen moniin vuosiin. On se ollut rankkaa, mutta samalla todella palkitsevaa, kun oppii uutta ja uskaltaa, Kokkonen muotoili.

– Marko tuuppii minua pois mukavuusalueeltani ja saa tekemään asioita, mitä en kuvitellut pystyväni tekemään, hän kiitteli.

Näyttelijä kertoi myös huomanneensa konkreettisia muutoksia.

– Voin paremmin, ja kuntoni on noussut. Ei hengästytä portaissa, ja kyllä minulla on kaikkiaan parempi fiilis, Kokkonen hymyili.

– Kyllä Kiti liikkuu ketterämmin, tanssipari komppasi.

Kiti Kokkonen sai tuomaristolta vuolaat kehut.

Lue lisää: Kiti Kokkonen julkaisi kuvan, joka sai seuraajat hieraisemaan silmiään – näyttelijää ei ole tunnistaa

Etenkin lasten sydämet sulattaneesta Tanhupallo-hahmostaan tunnettu Kokkonen teki jo ensimmäisessä livelähetyksessä katsojiin vaikutuksen aistikkaalla tanssillaan. Tällä kertaa esitys vaati heittäytymistä herkkyyteen. Kokkosen mukaan herkän puolen paljastaminen pelotti.

– Tämä jännitti erityisen paljon. Näyttelijänä se on niin eri asia heittäytyä erilaisiin tunnetiloihin, kun taas tässä ollaan omana itsenään. Se on ehkä ollut minulle suurin haaste, Kokkonen kuvaili.

Keränen puolestaan kommentoi, että juuri sellaisena hän on oppinut Kokkosen tuntemaan.

– Tuo on sellainen Kiti, mitä minä monesti näen. Se hassunhauska Kiti on harvinaisempi kuin tämä ajattelevaisempi ja syvällinen Kiti. Hänellä ehkä on se hauskan ihmisen syndrooma, että kaikki pitää hauskana, minkä taakse muut puolet voivat jäädä.

– Kiti on monipuolinen ihminen, tanssivalmentaja kiteytti.

Sunnuntai-iltana nähtiin myös kauden ensimmäinen pudotus, ja kilpailun joutuivat jättämään Kari Kanala ja hänen parinsa Claudia Ketonen.

Lue lisää: Kari Kanala joutui jättämään ensimmäisenä Tanssii tähtien kanssa -kilpailun – näin pisteet jakautuivat

Pari sai vähiten pisteitä, kun tuomariston ja yleisön antamat pisteet laskettiin yhteen. Tulokseen vaikuttivat myös viime viikolla annetut pisteet. Kanala ja Ketonen saivat viime viikolla tuomaristolta 15 pistettä ja sunnuntaina 14 eli yhteensä 29 pistettä.

Julkkispappi Kari Kanala ei jäänyt harmittelemaan putoamistaan.

Pudotuksen jälkeen Kanala tunnusti olevansa pettynyt, mutta kirkkoherra vaikutti hyväntuuliselta. Kilpailu kuulemma antoi paljon.

– Olisi ollut aivan mahtavaa jatkaa, mutta teimme kyllä kaikkemme. Sain parhaat vedot liveihin, ja olen tyytyväinen siitä, että Claudia viritti minut todella hyvään tikkiin kilpailutilanteessa, Kanala kiitteli.

– Toivon, että tämä antoi kuitenkin monille viestin, että jos tuokin tanssii, niin kyllä minäkin voin.

Julkkispapin mukaan aikataulut venyivät treenien takia todella tiukille.

– Aina tulin todella innostuneena treeneihin, vaikka kalenteri on ollut tukossa. Melkein parikymmentä tuntia treenasimme viikossa.

Ensimmäisenä kilpailun joutuivat jättämään Kari Kanala ja hänen parinsa Claudia Ketonen.

Kanala paljasti, että kilpailusta seurasi myös fyysisiä muutoksia.

– Kuusi kiloa viidessä viikossa. Tanssikoulu Ketonen teki tehtävänsä, kirkkoherra julisti.

Kanala olisi halunnut päästä vielä näyttämään kyntensä tangon parissa.

– Tilasin jo Claudialta yhden treeniviikon tangoa, joka olisi ollut meillä vuorossa seuraavana, Kanala hymähti.

– Olen todella kiitollinen tästä kaikesta. Mahdollisuudesta osallistua sekä tanssiopettajastani, joka oli paitsi loistava tanssiopettaja, myös aivan ihana ystävä.

Krista Siegfridsin valssi keräsi ylistystä, vaikka hidas tanssi ei ole hänen mukavuusaluettaan.

Huimat pisteet sunnuntai-iltana kahmi myös Krista Siegfrids tanssiparinsa Anssi Heikkilän kanssa. Parin herkkä ja hidas valssi keräsi 27 pistettä tuomaristolta.

Laulaja kertoi lähetyksen jälkeen tuoneensa herkällä valssiesityksellään itsestään uuden puolen esiin.

– Mä olen showmimmi. Oli pelottavaa tuoda tällainen henkilökohtaisempi puoli esiin, Siegfrids pohti.

Krista Siegfrids kahmi jo toistamiseen pisteitä TTK-kisassa.

Illan päätteeksi Anssi Heikkilä arvioi, että parin tähänastinen menestys kilpailussa johtuu laulajan kovasta treenimotivaatiosta.

– Me vedetään melkein viisi tuntia treeniä joka päivä ilman taukoja, mikä on jopa ehkä liikaa, tanssivalmentaja paljasti.

– Sitten kun minä olen tyytyväinen, niin Krista kysyy, että mitä hän voisi vielä tehdä paremmin. Se on toki valmentajalle aika unelma.

Treeneissä on sattunut myös kommelluksia.

– Viime viikolla niskani kärsi hieman, ja tuli vähän potkua munille, Heikkilä naurahti.

Siegfridsin mukaan vaativa harjoittelu on vaatinut totuttelua, sillä hän siirtyi parketille suoraan äitiyslomalta.

– On se ihanaa, että pääsee kuntoon! Siegfrids huomautti.

Lue lisää: Krista Siegfridsin hollantilainen rakas saapui ensimmäistä kertaa TTK-yleisöön – näin parin muuttunut arki pyörii Helsingissä

Tanssii tähtien kanssa sunnuntaisin kello 19.30 MTV3-kanavalla.