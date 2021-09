Toni Wirtasen ja Jannika B:n lapsi syntyi! Herkät kuvat julki

Onnellinen aviopari hehkuttaa toisen lapsensa syntymää Instagramissa.

Laulajapariskunta Toni Wirtasen ja Jannika B:n toinen lapsi on syntynyt.

Wirtanen kertoi ilouutisesta Instagramissaan. Kuvassa poseeraa isä ja vastasyntynyt pienokainen.

– Hän on saapunut. Martta sai pikkusiskon ja rakkaus uuden hahmon. Kiitos, rakas Jannika B, että saan kokea tällaista kanssasi. Olet upea nainen, vaimo ja äiti, Wirtanen ylistää.

Myös Jannika B julkaisi omalla tilillään kuvan ensitunnelmistaan. Kuvassa hymyilevä Jannika makaa sairaalasängyllä pienokaisen kanssa, ja tuore isä kurkkii kuvan reunalla onnellisena.

– Aikalailla kaksi vuorokautta sitten hän putkahti maailmaan. Kaikki meni uskomattoman hyvin. Kiitos rakas Toni Wirtanen, kun olet rakentanut tämän elämän kanssani, Jannika B kiittelee.

Perheenlisäys on poikinut jo lukuisia onnitteluja.

– Niin paljon onnea teidän perheelle ja etenkin tuoreelle isosiskolle, laulaja Irina onnittelee.

– Oiii! Onnea, laulaja Maija Vilkkumaa sanoo.

– Onnea! tv-persoona Maria Veitola kommentoi.

– Valtavasti onnea koko perheelle, laulaja Juha Tapio toivottaa.

Jannika B synnytti parin toisen lapsen viikonloppuna.

Muusikkopariskunta Wirtanen ja Jannika B kertoivat odottavansa toista lasta äitienpäivänä 9. toukokuuta. Samalla he paljastivat, että vauvan laskettu aika on tänä syksynä.

Parilla on entuudestaan viisivuotias Martta-tytär. Jannika on kertonut IS:n haastattelussa Martta-tyttären odottavan tulevaa pikkusisarta innoissaan. Jannika kuitenkin paljasti, että taannoin tytöllä oli esittää vanhemmilleen selkeä pyyntö.

– Hän on toivonut pitkään, että joko koira tai pikkusisarus. Hänellehän kävi sinänsä hyvin, että hän sai molemmat. Että meillä on sellaista vauva-arkea nyt tälläkin hetkellä, sillä meillä on sellainen yhdeksänviikkoinen koiranpentu, joka valvottaa, Jannika kertoi kuulumisiaan.

– Hän herää öisin ja pitää hereillä. Että saamme tässä hyvää harjoitusta, hän nauroi.

Jannika B ja Toni Wirtanen tapasivat vuonna 2011. Parin häitä juhlittiin 31.12.2013 Lahdessa. Hääjuhla pidettiin visusti yksityisenä. Parin Martta-tytär syntyi vuonna 2015. Hän on silloin tällöin vilahtanut vanhempiensa Instagram-tileillä, mutta pari on pyrkinyt pitämään tytön muuten poissa julkisuudesta.