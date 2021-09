Janni Hussille ja Joel Harkimolle tulvii onnitteluja – kihlauutinen sekoitti suomalaistähdet: ”Mä en kestä!”

Suomalaisjulkkikset ryntäsivät onnittelemaan tuoretta kihlaparia Instagramissa.

Radiojuontaja ja sometähti Janni Hussi, 29, sai elämänsä yllätyksen synttäriviikonloppunaan, kun hänen avopuolisonsa Joel Harkimo, 31, päätti kosia häntä. Pariskunta julkisti kihlauutisen Instagramissa sunnuntai-iltapäivänä.

Hussi jakoi omalla Instagram-tilillään herkän yhteiskuvan, jossa hänen vasemmassa nimettömässään komeilee näyttävä kihlasormus. Harkimo puolestaan julkaisi omalla Instagram-tilillään videon hetkestä, jolloin hän kysyi Hussia vaimokseen.

Tuore kihlapari ehti saada kuviin ja videoihinsa valtavan määrän onnitteluja lyhyessä ajassa. Hussin julkaisema kihlakuva ehti saada liki 47 tuhatta tykkäystä muutamassa tunnissa.

Kihlakuvan on ottanut valokuvaaja Petteri Peltonen.

Onnittelijoiden joukossa olivat tosi-tv-persoona Minttu Kaulanen ja Sampo Kaulanen, entinen Miss Suomi Sara Chafak, malli Karita Tykkä, entinen Miss Suomi Satu Tuomisto, juontaja ja tv-tähti Rosanna Kulju, tosi-tv-persoona Rita Niemi-Manninen, muusikko Ellinoora, entinen Miss Suomi ja Selviytyjät-tähti Shirly Karvinen ja juontaja Vappu Pimiä.

Lämpimiä onnitteluja tuli myös lukuisilta Hussin radiokollegoilta. Onnittelijoihin kuuluivat muun muassa Ellen Jokikunnas, Jenni Alexandrova, Karoliina Tuominen, Alma Hätönen ja Janne Saarinen. Hussi itse juontaa Radio Suomipopin Aamulypsyä Jaajo Linnonmaan ja Tuukka Ritokosken kanssa.

– Mä en kestä! Halkeen onnesta teidän puolesta! juontaja Tuija Pehkonen hehkuttaa sydänten kera.

– Paljon onnea etenkin Jollelle! Aleksi Valavuori kommentoi.

– Wauuuuu! Onneksi olkoon ihanat! autourheilija Emma Kimiläinen onnittelee.

Myös Harkimon jakama intiimi video herätti julkisuudesta tuttujen tähtien huomion.

– Voi ihanuuttaaaa! Onnea! Siis parasta! Aamulypsystä äitiyslomalla oleva Anni Hautala ylistää.

– Whoooooottttt congrats, Duudsoneista tuttu Jukka Hildén kommentoi.

– Parasta! entinen lumilautailijatähti Eero Ettala toteaa.

– Grattis fina ni! Harkimon serkku, DJ ja tosi-tv-tähti Amanda Harkimo onnittelee.

Kosinta tuli Hussille yllätyksenä. Hussi kertoi perjantaina Aamulypsyssä, että Harkimo on järjestänyt hänelle yllätysohjelmaa synttäriviikonlopulle. Hussi täyttää 14. syyskuuta 30 vuotta.

Harkimo kertoi Instagramissa, että kosintaa ei tehty missään nimessä hetken mielijohteesta.

– Mä olin miettinyt tätä aika kauan ja nyt viikonloppuna päätin tehdä sen. Se on heittämättä yksi isoimpia päätöksiä mitä oon koskaan tehnyt. Onneksi vastaus oli selkeä. Me ollaan tosi onnellisia, Harkimo iloitsi päivityksessään.

Hussi ja Harkimo ovat olleet yhdessä jo muutamia vuosia. He kertoivat seurustelustaan julkisuudessa vuoden 2018 lokakuussa, ja jo seuraavana keväänä pari osti yhteisen asunnon. Hiljattain pari kertoi, että he aikovat rakennuttaa itselleen talon. Projekti on jo täydessä vauhdissa ja talon odotetaan valmistuvan ensi kesänä.