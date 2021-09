Janni Hussi ja Joel Harkimo menivät kihloihin – katso video koskettavasta kosinnasta

Ilouutinen paljastui Hussin Instagram-päivityksestä. Joel Harkimo puolestaan julkaisi videon kosinnasta omalla sosiaalisen median tilillään.

Janni Hussi ja Joel Harkimo ovat menneet kihloihin. Hussi kertoi ilouutisen seuraajilleen sosiaalisessa mediassa. Hussi jakoi omalla Instagram-tilillään herkän yhteiskuvan, jossa hänen vasemmassa nimettömässään komeilee näyttävä kihlasormus.

Hussi juhlii 14. syyskuuta 30-vuotissyntymäpäiväänsä. Hän kertoi perjantaina Radio Suomipopin suorassa lähetyksessä Harkimon järjestäneen hänelle yllätysohjelmaa koko viikonlopuksi. Syntymäpäiväjuhlinnat huipentuivat kosintaan.

– Tää viikonloppu yllätti oikeelta ja vasemmalta, Hussi hehkuttikin päivityksessään.

Hussin päivitys on kerännyt lyhyessä ajassa lukuisia tykkäyksiä ja kommentteja. Onnittelunsa ovat välittäneet muun muassa radiojuontaja Karoliina Tuominen, tosi-tv-persoona Minttu Kaulanen, entinen Miss Suomi Sara Chafak sekä malli Karita Tykkä.

Joel Harkimo puolestaan julkaisi omalla Instagram-tilillään videon hetkestä, jolloin hän kysyi Hussia vaimokseen.

– Mä olin miettinyt tätä aika kauan ja nyt viikonloppuna päätin tehdä sen. Se on heittämättä yksi isoimpia päätöksiä mitä oon koskaan tehnyt. Onneksi vastaus oli selkeä. Me ollaan tosi onnellisia, Harkimo iloitsi päivityksessään.

Janni Hussi ja Joel Harkimo ovat olleet yhdessä jo muutamia vuosia. He kertoivat seurustelustaan julkisuudessa vuoden 2018 lokakuussa, ja jo seuraavana keväänä pari osti yhteisen asunnon. Hiljattain pari kertoi, että he aikovat rakennuttaa itselleen talon. Projekti on jo täydessä vauhdissa ja talon odotetaan valmistuvan ensi kesänä.

Lue lisää: Janni Hussi paljastaa: pariskunnalla edessä iso taloprojekti – Minttu Kaulanen täräytti ytimekkään vinkin

Fitnesstähtenä julkisuuteen ponnahtanut Hussi juontaa tällä hetkellä Radio Suomipopin aamulähetystä Jaajo Linnonmaan ja Tuukka Ritokosken kanssa. Hänet on nähty tv:n puolella ohjelmissa Suurin pudottaja ja Selviytyjät Suomi. Lisäksi hän juontaa Ennätystehdas-ohjelmaa.

Harkimo puolestaan tunnetaan muun muassa liikemiehenä ja poliitikkona. Hänet valittiin hiljattain Helsingin kaupunginvaltuutetuksi isänsä Hjallis Harkimon perustaman Liike Nyt -puolueen listalta. Lisäksi Harkimo on tuttu useammista televisio-ohjelmista, kuten Diili, Atlantin yli sekä MasterChef.