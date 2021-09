Oopperalaulaja Karita Mattila erosi kolme vuotta sitten ja on sen jälkeen viihtynyt sinkkuna.

Sinkkuna viihtynyt Karita Mattila, 60, julkaisi Twitterissä suorasanaisen päivityksen deittielämästään. Oopperalaulaja tilittää saaneensa tarpeekseen varatuista miehistä.

– Mun juttu: en halua enää yhtään varattua miestä elämääni. Älkää vaivautuko. Pitäkää pirttihirmunne. Mä ansaitsen parempaa. Oma tupa oma lupa. Sinkkuna on hyvä olla, Mattila kirjoitti painokkaasti.

– Mulla on kivat markkinat, oikeesti. Ja Porsche alla - jos mua huvittaa, hän jatkoi.

Aihetunnisteeksi hän lisäsi ”sinkkuelämä”.

Päivitys on kerännyt useita kommentteja, joissa sopraanolle sataa kannustusta.

– Niin hyvin sanottu! En ymmärrä, miksi miehet edes kuvittelee tuollaista. Kuka haluaa kenenkään viihdykkeeksi, kun voi saada parempaakin, eräs totesi kommentissaan, johon Mattila vastasi:

– Just! Siis oikeesti: haluanko jakaa sen miehen, joka lumoaa mut ja jonka kanssa mä haluan seksiä, rakastella, naida koko yön! Ja enemmän! NO WAY.

Karita Mattilan ja Tapio Kuneisen avioliitto päättyi kolme vuotta sitten eroon kolmenkymmenen yhteisen vuoden jälkeen. Mattila kertoi hiljattain Iltalehdelle, että että hän päätti lähteä sinkkumarkkinoille toden teolla viime keväänä.

Mattilan mukaan hänen elämäänsä mahtuisi uusi mies. Seuranhakijoita oli ilmaantunut valtava määrä.

– Uskon palavaan rakkauteen. Eronneena ihmisenä en ehkä enää usko ikuiseen rakkauteen, Mattila sanoi Iltalehdelle.

Karita Mattila kondertoi Kerimäen kirkossa heinäkuussa.

Mattila kertoi erostaan IS:lle vuonna 2019 ja kertoi olevansa hyvissä väleissä ex-miehensä kanssa.

– Meille on kasvanut kaveruus. Välitämme toisistamme. On hienoa, että näin voi olla. Emme turhaan olleet niin kauan yhdessä. Älysimme lopettaa, kun liitto ei enää toiminut. Emme ole liian vanhoja aloittamaan uutta elämää, Mattila sanoi.

– Kolmekymmentä vuotta on niin pitkä aika, ettei se nappia painamalla elämästä poistu. Meillä ei eroon liittynyt minkäänlaista draamaa. Elämänmuutos on molemmille iso. On hienoa, että voimme edelleen olla ystäviä.

