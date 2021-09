Baccara-duon alkuperäisjäsen María Mendiola on kuollut

Laulaja María Mendiola on kuollut 69-vuotiaana.

Espanjalaisen Baccara-duon laulajana tunnettu María Mendiola on kuollut 69-vuotiaana, muun muassa espanjalainen La Vanguardia -lehti uutisoi.

Lehden mukaan Mendiola kuoli tänään lauantaina 11. syyskuuta Madridissa. Laulajan perhe kertoo Shangay -lehdelle Mendiolan kuolleen läheisten ympäröimänä.

– Hänet tullaan muistamaan hänen rakkaudestaan, omistautumisestaan ​​ja kunnioituksestaan ​​musiikkia kohtaan. Muistamme aina hänen hymynsä, lausunnossa kerrotaan.

María Mendiola perusti Baccaran vuonna 1977 Mayte Meteosin kanssa. Baccara hajosi vuonna 1982, ja kumpikin heistä jatkoi soolourillaan. Soolourien jälkeen molemmat alkuperäisen duon jäsenet perustivat omat Baccara-nimiset duot.

Baccaran tunnetuimmat hitit ovat muun muassa Yes Sir, I Can Boogie, Sorry, I'm a Lady ja Darling. Laulaja Eini levytti Yes Sir, I Can Boogie -kappaleesta suomalaisversion Yes sir, alkaa polttaa (1977), josta tuli Einin läpimurtohitti.

Baccara sijoittui Euroviisuissa seitsemänneksi vuonna 1978 kapppaleella Parlez-vous français?. Baccara edusti tuolloin Luxemburgia.

Laulaja Eini esiintyi Baccara-duon Mayte Mateosin ja Paloma Blancon kanssa vuonna 2017.

