Jennifer Lopez ja Ben Affleck edustivat ensimmäistä kertaa yhdessä – Lopezin rohkea asu varasti huomion välittömästi

Pariskunta näyttäytyi ensimmäistä kertaa yhdessä punaisella matolla sen jälkeen, kun huhut heidän suhteestaan leimahtivat viime keväänä.

Jo pitkään suhdehuhujen pyörteissä olleet Jennifer Lopez ja Ben Affleck saivat paparazzit pauloihinsa perjantaina, kun he edustivat yhdessä Venetsian elokuvajuhlilla. Lopez ja Affleck ilmestyivät yhdessä Affleckin The Last Duel -elokuvan ensi-iltaan ja sitä edeltäneelle punaiselle matolle, kertoo People.

People-lehden mukaan kyseessä oli ensimmäinen kerta yli viiteentoista vuoteen, kun Affleck ja Lopez edustivat yhdessä. Lopez oli pukeutunut ensi-iltaa varten näyttävään, avaralla kaula-aukolla ja rohkealla halkiolla varustettuun valkoiseen iltapukuun. Affleck puolestaan luotti tummaan pukuun.

Huomio kiinnittyi myös Lopezin rohkeaan asuun.

Kyseessä ei ollut suinkaan ensimmäinen kerta, kun pariskunta tallentui paparazzien kameroihin Venetsiassa. He saapuivat torstaina Venetsian elokuvajuhlille näyttävästi vesitaksilla. Paikalla olleet valokuvaajat ikuistivat superparin valokuviin, joissa he istuivat lähekkäin veneen kyydissä ja pitivät toisiaan kädestä mantereen puolella.

Huhut Lopezin ja Affleckin romanssista käynnistyivät viime keväänä. Huhuille saatiin varmistus Lopezin 52-vuotissyntymäpäivänä, jolloin hän julkaisi kuvapalvelu Instagramissa hempeän kuvan miesystävänsä kanssa.

Jo seurustellessaan ensimmäistä kertaa Jennifer Lopez ja Ben Affleck olivat yksi aikansa seuratuimmista julkkispareista. Lopez ja Affleck kihlautuivat marraskuussa 2002, ja heidän häitään oli tarkoitus juhlia syyskuussa 2003. Pariskunta kuitenkin perui häänsä vain pari päivää ennen h-hetkeä. Syyksi kerrottiin liiallinen huomio.

– Emme kumpikaan osanneet arvata, kuinka paljon kiinnostusta suhteemme herättäisi, Affleck on kertonut medialle jälkikäteen.

Pariskunnan suhde lämpeni tiettävästi viime keväänä.

ERON jälkeen Lopez meni naimisiin laulaja Marc Anthonyn kanssa. Pariskunta oli yhdessä seitsemän vuoden ajan, ja vuonna 2008 he saivat Emme-tyttären ja Max-pojan, jotka ovat kaksosia.

Myös Affleck löysi rakkauden lähes samantien eron jälkeen. Hän avioitui vuonna 2005 näyttelijä Jennifer Garnerin kanssa. Pariskunta päätyi eroon vuonna 2018, ja heillä on kolme yhteistä lasta.

Lopezin lähipiiristä kerrotaan, että parivaljakko pysyi erosta huolimatta kaikki vuodet ystävinä. Kun Lopez erosi maaliskuussa 2021 viimeisimmästä miesystävästään Alex Rodriguezista, entiset rakastavaiset lähentyivät uudelleen.