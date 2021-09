Uutuussarja: Maisa Torpan raskauskuva poiki ikäviä kommentteja - Markun heitto jäi mieleen: "Mä haluisin nähdä, millainen tällainen ihminen on"

Maisa Torpan raskauden etenemistä seurataan uudessa Gossip Moms Suomi -sarjassa.

Tosi-tv-ohjelmista tunnetuksi tullut Maisa Torppa, 30, on yksi uuden Gossip Moms Suomi -sarjan päähenkilöistä. Ohjelmassa seurataan neljän julkisuudesta tutun suomalaisäidin perhearkea.

Sarjan ensimmäisessä jaksossa Torppa on lomailemassa Lapissa yhdessä puolisonsa Mikon kanssa. Hän on vain muutamaa päivää aiemmin lisännyt kuvapalvelu Instagramiin julkaisun, jossa hän on paljastanut olevansa raskaana.

Vaikka kaunis päivitys on kerännyt lyhyessä ajassa tuhansia tykkäyksiä ja satoja onnentoivotuksia, mukaan on mahtunut myös useita sävyltään ikäviä lohkaisuja. Eräs kommentoija esimerkiksi kertoo epäilevänsä raskausuutisen todenmukaisuutta.

– Onkohan tää sit kuitenkaan totta. Jotenkin tulee ajatelleeksi, että show jatkuu niin, että kohta uutisoidaan keskenmenosta, kun ei oikeesti ollut ees raskaana, Torppa lukee puhelimensa ruudulta vakavan näköisenä.

Maisa Torpan ja hänen Mikko-puolisonsa ensimmäinen yhteinen lapsi syntyi heinäkuun lopussa.

Kommenttiosiossa on kyseenalaistettu useampaan otteeseen myös sitä, onko Torpan aviomies Mikko lapsen oikea isä.

– Täällä on joku Markku ihan omalla nimellään ja naamallaan tullut kirjoittamaan, että, onko isästä tietoa.

Pian Torppa kertoo unelmoivansa siitä, että hänellä olisi mahdollisuus tavata ikäviä kommentteja jättäneet ihmiset kasvotusten. Hän haluaisi tiedustella näiltä, miksi joku haluaa kommentoida toisen elämää tällä tavoin.

– Mä haluisin nähdä, millainen tällainen ihminen on, Torppa toteaa.

Vaikka Torppa on vuosien varrella saanut osakseen valtavasti arvostelua, viimeisen kommentoijan terveiset saavat hänen kyyneleensä virtaamaan.

– Sitten täällä on tullut kommentti: ”Mun mielestä sulla ei ole oikeutta tulla äidiksi”, Torppa lukee puhelimensa ruudulta ja puhkeaa kyyneliin.

Samaisessa jaksossa Torppa kertoo kärsineensä pahasta raskauspahoinvoinnista.

– Vauva on aiheuttanut vatsassa jo sen verran aktiviteettia, että oksennan öisin ja päivisin.

Maisa Torppa on yksi Discoveryn uutuussarjan tähdistä.

Huonovointisuuden lisäksi raskaus on vaikuttanut merkittävästi myös Torpan ruokahaluun.

– Mulla on aamuisin aivan hirveä nälkä. Olo on jo ihan huono, kun on niin nälkä, aamutakkiin pukeutunut Torppa kertoo.

– Tulin nyt syömään aamupalaksi mun eilen tekemää lasagnea, hän jatkaa naurahtaen.

Torpan ja hänen puolisonsa Mikon ensimmäinen yhteinen lapsi syntyi heinäkuun lopussa. Tosi-tv-sarjoista tuttu nainen ilmoitti tyttärensä syntymästä Instagramissa.

Torpalla on entuudestaan vuonna 2012 syntynyt poika. Mikolla puolestaan on leikki-ikäinen tytär aiemmasta suhteestaan.

Gossip Moms Suomi discovery+-palvelussa 16.9. alkaen.