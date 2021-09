Ylen supersuositussa sarjassa käsitellään osuvasti ”tavallisesta poikkeavaa” parisuhdetta – ”Ohjaaja teki kaikkensa, että tilanne oli molemmille näyttelijöille ok”

Yli 60-vuotiaan naisen ja nelikymppisen miehen välinen suhde tuo uutta näkökulmaa rikosdraamaan.

Suomalais-espanjalaisen Paratiisi-rikosdraaman toisen kauden kuvaukset jatkuvat syyskuussa Oulun seudulla. Sarjassa ratkotaan Espanjan suomalaisyhteisössä tapahtuneita rikoksia.

Paratiisin suomalainen päähenkilö on oululainen rikostutkija Hilkka Mäntymäki. Hän selvittelee espanjalaisten kollegoidensa kanssa suomalaisiin kohdistuvia rikoksia Espanjan Fuengirolassa.

Sarjan ensimmäisen kauden jaksoissa Riitta Havukaisen, 66, näyttelemän Hilkan eteen aukeaa Aurinkorannikolla suomalaisiin kohdistuva henkirikosten sarja. Sarjan toisella kaudella oululaispoliisi palaa Costa del Soliin tutkimaan tuntemattoman suomalaismiehen murhaa.

Havukaisen kollegaa Andrés Villanuevaa näyttelee muun muassa Serranon perheestä tuttu näyttelijä Fran Perea, 42.

”Fran on niin suloinen, kultainen ja ystävällinen. Hänen kanssaan on ilo työskennellä”, Riitta Havukainen kuvailee.

Molemmat pääosanäyttelijät kehuvat toisiaan vuolaasti Oulussa pidetyssä pressitilaisuudessa.

Perea on tyytyväinen, kun yhteistyönä tehdyssä sarjassa on käännetty mies- ja naishahmojen ikäero tavallisuudesta poikkeavaksi.

– Liian usein mies on vanha ja nainen nuori eikä kukaan nosta siitä meteliä. Elokuvissa ja sarjoissa kuvataan selkeästi vähemmän nuoren miehen ja kypsän naisen suhdetta, hän sanoo.

Espanjalaisnäyttelijän mielestä esimerkiksi sarjan ensimmäisellä kaudella kohua herättänyt seksikohtaus toteutettiin kuvauksissa tyylikkäästi ja kauniisti.

– Sitä oli helppo oli tehdä, sillä ohjaaja teki kaikkensa, että tilanne oli molemmille näyttelijöille ok. Kuvauspaikalla oli vain kameramies ja ohjaaja paikalla. Kohtaus oli kaunis ja toden tuntuinen.

Perea on ensimmäistä kertaa vierailulla pohjoisessa. Hän on aiemmin käynyt Tampereella ja Helsingissä. Serranon perheessäkin musiikkia esittänyt mies on tehnyt Suomessa kaksi keikkaa.

– Olen saunonut ja käynyt avannossa uimassa kaksi kertaa. Se oli hienoa. Nyt odotan, että pääsisin katsomaan poroja Lappiin.

Molemmat näyttelijät kehuvat sarjan tekijöitä.

Oululaista poliisia esittävä Havukainen on tyytyväinen roolihahmoonsa. Se on ollut hänelle rakas, läheinen ja ainutlaatuinen.

– Se on ollut suuri lahja, jonka sai vielä tämän ikäisenä näyttelijänä. Tässä murretaan ja raivataan tietä kaikenlaisille suhteille. Kyseessä on ihmisten kohtaaminen, ei ikien.

Havukaisen mielestä katsojien ei aina tarvitse seurata vanhaa, charmikasta miesnäyttelijää, jolla on partnerina nuori nainen.

– Minua ilahduttaa suunnattomasti, että Paratiisin yhtenä keskushenkilönä on ikäiseni nainen. Meidänkin tarinat kiinnostavat. Palaute roolista on ollut ilahduttavaa. Monet ovat kiitelleet sitä, että tälle elämänkokemuksellekin on vihdoin samaistumispintaa.

Suositun televisiosarjan ensimmäisen kauden teemana oli myös muistisairaus, joka koetteli Hilkan perhettä. Sarjan lopussa Hilkan puoliso Aarne teki oman ratkaisunsa heittäytymällä veteen.

Havukaisen mukaan muistisairauden käsittelystä tuli valtavasti palautetta.

– Insta oli pullollaan tuntemattomien ihmisten palautetta. Sitä tuli etenkin vanhemmilta naisilta. He tunsivat kohtalon yhteyttä Hilkan kanssa. Teema kosketti todella paljon.

Teema jatkuu sarjan toisella kaudella. Sitä käsitellään muun muassa Hilkan ja Aarnen tyttären taiteen kautta.

Paratiisi on Ylen, MRP Matila Röhr Productions Oy:n ja espanjalaisen Mediapron yhteistuotanto. Toinen kausi nähdään Ylen kanavalla syksyllä 2022.

Sarjan toisen kauden ohjaavat Marja Pyykkö ja Akseli Tuomivaara. Käsikirjoittajina ovat toimineet Matti Laine, Simo Halinen, Vilja Keskimäki ja Jenny Dahlström.

