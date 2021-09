Kommentti: Ensitreffit alttarilla -naiset ahdistuvat kumppaneihinsa – antavat ongelmalle kasvot

Varo juonipaljastuksia! Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa nähdään poikkeuksellisen vahvaa ahdistusta useammassa suhteessa jo varsin varhaisessa vaiheessa.

Ei ole parisuhteiden muodostaminen helppoa!

Tämän totesin jälleen, kun katsoin tuoreen Ensitreffit alttarilla -kauden tulevaa neljättä jaksoa.

Jaksoon alkaa siitä, että lähes kaikilla pareilla menee ihan hyvin. Parit ovat vasta tutustuneet ja viettäneet hääpäiväänsä.

Eniten epäilyksiä on aiempien jaksojen perusteella noussut Miikan ja Tuulan suhteesta, koska Tuula on vaikuttanut hyvinkin empivältä, ja se on toki omiaan lisäämään Miikan epävarmuutta ja sysäämään negatiivisen oravanpyörän liikkeelle.

Varo juonipaljastuksia!

Tälle parille en povailisi loistavaa tulevaisuutta, sillä tulevassa jaksossa myös kosketukset ovat Tuulan osalta täysin jäissä – hänen kehonkielensä suorastaan karttaa Miikaa.

Mielestäni tämä oli ennustettavissa jo parien esittelyvideoista: he ovat keskenään aivan liian erilaiset. Ihmettelen, miksi heidät on alun perin edes valittu toisilleen.

Mutta sitten alkaa tapahtua myös muiden parien kesken.

Jos et halua vielä tietää tulevasta, ei kannata lukea tästä eteenpäin.

Parit lähtevät häämatkalle – kukin pari eri kohteeseen, ja jo automatkansa alussa Karlin kumppani Venla vaikuttaa empivältä ja jännittyneeltä: tilanne ei tunnu hänestä luontevalta. Lopulta hän saa totaaliromahduksen, koska häntä alkaa ahdistaa.

Hän purskahtaa lohduttomaan itkuun, josta ei ole tulla loppua – ja Karl istuu hiljaa vieressä.

Karl joutuu tukalaan tilanteeseen, sillä Venlan ahdistus nostaa miehessä esiin epävarmuutta, mutta samaan aikaan Venla toivoo, ettei Karl alkaisi epävarmaksi.

Tämä taas lataa valtavasti paineita Karlille. Karl ei saisi tuntea mitään ikävää, vaan hänen pitäisi vain ymmärtää ja jatkaa ihastumistaan, mutta Venla sen sijaan saa velloa omassa epävarmuudessaan ja ahdistuksessaan?

Toisaalta nostan hattua Venlalle, että hän saa puhuttua ahdistuksestaan.

Silti kaipaisin heidän välilleen paljon enemmän sen sanoittamista, mikä siinä tilanteessa lopulta ahdistaa, koska toinen alkaa helposti kokea, että kyse on hänestä (ja usein tavallaan onkin, sillä toisessa ihmisessä ahdistaa joku asia, jota toinen ei saa kuvailtua).

Samoin olisin kaivannut Karlilta selvästi enemmän tukea ja empatiaa Venlalle tilanteessa, joka oli vahvaksi tunneihmiseksi osoittautuneelle Venlalle rankka.

Yllättäen myös Henna avautuu pienestä ahdistuksestaan, joka saattaa johtua häntä hieman sulkeutuneemmasta ja jäyhemmästä kumppanista Samista.

Häämatkan alussa kaikki sujuu hyvin, mutta Samin jatkuva ”joojoo, kaikki käy, ei minulla ole omaa mielipidettä” -käytös alkaa selvästi pänniä Hennaa, joka iloitsee pienistäkin asioista ja kaipailee selvästi rinnalleen ihmistä, joka intoilee ja suunnittelee asioita yhdessä hänen kanssaan.

Aika paljon hiljaisia hetkiä on heidänkin kesken luvassa.

Toivon että molempien eritahtisuus ja erilaisuus otetaan nopeasti puheeksi, jotta molemmat voivat ymmärtää paremmin toisiaan. Näen tässä parissa todella paljon potentiaalia, ja molempien eroavaisuudet voi parhaimmillaan kääntää myös parin vahvuuksiksi.

Yllättävintä on ehkä se, että kaikki miehet kirjoittivat todella kauniit ja syvälliset kirjeet vaimoilleen, mutta kameroille puhuessaan etenkin Karl ja Sami ovatkin paljon sulkeutuneempia kuin kirjeissään.

Jännitystä, todennäköisesti, ja uuden tilanteen edessä olemista. Mutta varmasti tällainen tietynlainen varauksellisuus ruokkii myös naisten ahdistumista.

En silti epäile hetkeäkään, etteivätkö nämä miehet olisi naisiinsa ihastuneita. Ehkä he juuri sen vuoksi ovatkin niin hiljaisia, koska eivät halua pilata mitään?

Paradoksi onkin, että hiljaisella käyttäytymisellä he sysäävät naiset kauemmas itsestään, koska naiset haluaisivat todennäköisesti kokea enemmän yhteenkuuluvuudentunnetta.

Tanja taas on toisesta syystä varauksellinen, ja hänen pitäisi vain avata rehellisesti tunteitaan Miikalle.

Larin ja Niinan suhteessa tilanne näyttää tällä hetkellä siltä, että Niina on todella ihastunut ja Larikin on varsin tyytyväinen kumppaniinsa. Hän ei osaa vielä nimetä tunnettaan ihastukseksi, mutta parempi ehkä niin, sillä hiljaa hyvä tulee.

Arvostan osallistujien avoimuutta ja omien tunteidensa aitoa analysointia.

Aiemmilla kausilla jotkut kumppaniinsa tyytymättömät ovat pitäneet yllä jopa kulissia, koska eivät halua leimautua tv:ssä hankaliksi.

Toivottavasti parit eivät tällä kaudella ajaudu vastaaviin tilanteisiin, vaan ikävätkin asiat nostetaan heti esiin myös toisen kanssa – ei pelkästään kameroille.

On nimittäin vain fakta, että parisuhteet ovat joskus hankalia! Ja on myös hyvä, että ahdistukselle annetaan ohjelman kautta kasvot. Se on niin tuttu tunne niin monelle jopa parisuhteen alkumetreillä.

Seuraavaksi toivon, että ohjelman asiantuntijat antavat pareille vinkkejä siihen, miten tällaisesta suhteen alkuahdistuksesta voi päästä eroon.

Asiantuntijat ovat luvanneet olla tällä kaudella tiiviisti parien matkassa, joten katsotaan, millaisia neuvoja sieltä satelee – vai sateleeko?

Ahdistuksessa on usein kyse (liiallisten) odotusten ja toiveiden sekä todellisuuden yhteensovittamisen hankaluuksista sekä ihmisen aiemmista kokemuksista.

Toki myös äkillinen oman ajan ja tilan puute ja ventovieraan kanssa jatkuva hengailu ja tutustuminen näyttää tulevan vuosi toisensa jälkeen osallistujille täytenä yllätyksenä ja jopa sokkina.

Ei olisi varmasti kellekään helppoa muuttaa tuntemattoman ihmisen kanssa heti ensitapaamisella yhteen, mutta jotenkin sitä kuvittelisi, että nämä ihmiset ovat osanneet varautua tilanteeseen jo usean kuukauden ajan.

Mutta kuten elämässä yleensäkin: omia tuntemuksia ei voi tietää, ennen kuin on siinä tilanteessa itse.