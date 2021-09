Kaija Koo kasvoi kodissa, jossa äiti oli tuskasta mykkä ja isä huusi – omalaatuisella lapsuudella oli viiltävät seuraukset, joista hän lopulta selvisi

Kaija Koo päätti jo nuorena, ettei hän jää jalkoihin miesten hallitsemassa musiikkimaailmassa. Se päätös vei nuoren laulajan syvin vesiin.

Hartwall-areena marraskuussa 2018. Kaija Koon keikka on juuri alkamassa ja lämmittelybiisi soi jo ämyreistä. Yleisössä kohisee.

Lavan takaosassa Kaija kömpii valtavankokoisen diskopallon sisään ja hurjannäköinen rakennelma alkaa jymistellä kohti areenan kattoa.

Kaija on päättänyt että nyt tehdään megasuperhyperkeikka, eikä sellaista voi aloittaa ilman näyttävää sisääntuloa.

Siksi hän on ahtautunut tutisevan diskopallon sisään, joka killuu kymmenien metrien korkeudessa areenan katossa. Koko ajatus alkaa tuntua niin hullunkuriselta, että Kaija nauraa ääneen.

Lopulta pallo laskeutuu 15 000 ihmisen eteen ja Kaija ponnahtaa ulos tukka hulmuten. Ja alkaa laulaa.

Kaija Koo nostatti korkkarit kattoon Hartwall Areenalla vuonna 2018.

Melkein kolme vuotta myöhemmin Kaija istuu Sanomatalon alakerrassa. Häneltä on juuri ilmestynyt elämäkerta Kaija Koo – Taipumaton (WSOY, 2021).

On aika puhua kirjasta ja siitä värikkäästä matkasta, jonka taiteilija on kulkenut taustalaulajan paikalta lavan etureunaan, nuoresta ja kapinoivasta rokkarista koko kansan rakastamaksi pop-ikoniksi.

– Tiesin heti, millainen kirjastani tulee ja mistä kohtauksesta se lähtee. Halusin tarinan diskopallosta heti teoksen alkuun, koska muistan edelleen, millaisia tunteita minulla siellä sisällä oli, Kaija kertoo.

– Olin kuin avaruuskapselissa tietäen, että kun sen siivekkeet aukeavat, ulkona on myrsky. Olin yksin, enkä voinut puhua kenellekään. Kävin elämääni läpi. Mitä näiden vuosien aikana on tapahtunut, että olen tässä pisteessä?

” Olin kuin avaruuskapselissa tietäen, että kun sen siivekkeet aukeavat, ulkona on myrsky.

Kaijan tarina ei ole siloteltu, kiiltokuvamainen fanikirja. Sen sijaan se on kuvaus ihmisestä, joka tekee musiikkia sydänverellä. Kaatuu välillä, mutta nousee pystyyn. Taipumaton on kasvutarina omituisessa perheessä kasvaneesta tytöstä, josta tulee idoli.

– En edes tajua, onko kirja siloteltu vai ei. Kerron siinä vain elämästäni. Ei sinne tietenkään kaikkea ole kirjoitettu. Aina on asioita, jotka ovat piilossa ja saavat jäädä piiloon.

Kirjan on kirjoittanut toimittaja Jouni K. Kemppainen. Kaija kehuu kirjailijaa ja kertoo antaneensa hänelle pari ohjetta.

– Sovimme, että kirjan pitää olla suora ja rehellinen. Ei ole järkeä tehdä kirjaa, jos se on sievistelevä. Sanoin myös, että kirjassa pitää olla kolme sellaista juttua, joita lukija joutuu miettimään, että apua, mitä toi on tehnyt? Kaija nauraa.

Kirja on tarina ihmisestä, joka tekee asioita aina jostain tietystä syystä.

– En liikahda turhaan. Perimmäinen syy kirjan tekoon on se, että minulla on sellainen tarina joka kannattaa kertoa. Ja tästä tarinasta voi oppia, että näin ei kannata tehdä, tai näin kannattaa tehdä.

– En silti näe tarinaani mitenkään kummallisena, koska kyseessä on minun elämäni.

Kaija ei väistele elämänsä vaikeita hetkiä. Ei esimerkiksi sitä, kuinka hänestä tuli lähestulkoon työkyvytön kuuden vuoden ajaksi.

Ylävatsaa korvensi, päätä särki. Ajatukset kiersivät kehää. Se siitä. Ura on ohi. Suuri unelma, se ei toteutunut. Pelkotilat sysäsivät pään painuksiin, nostivat takinkaulukset pystyyn ja saivat kiirehtimään julkisilta paikoilta kotiin, turvaan, piiloon, omaan rauhaan. Kaija oli varma, ettei hän enää koskaan laulaisi julkisesti lauluakaan, mutta se ei ollut suurin huolenaihe, ei ollenkaan. Elämä oli suistunut niin perinpohjaisesti raiteiltaan, että paljon vakavampiakin huolenaiheita oli. Kuten: kuinka voisi elää tätä elämää, kun maailma ja ihmiset pelottivat niin paljon?

– Elämässäni on ollut niin paljon vaikeita juttuja, joista olen selvinnyt. Olisin voinut antaa täysin periksi, mutta päätin, että olenkin tällainen. En jää makaamaan paikoilleni, vaan menen eteenpäin, koska tietyille asioille ei voi mitään. Niiden kanssa on elettävä ja niistä on otettava opiksi.

Kaija painottaa, että jokaisen on tehtävä itse päätös, onko elämä helppoa vai ei.

– En tarkoita, että kaiken tulee olla aina hauskaa, mutta voit vaikuttaa siihen, kuinka suhtaudut asioihin. Ajatteletko negatiivisesti vai positiivisesti.

Kaija sairastui ensimmäisen levynsä jälkeen ja erakoitui lähes kuudeksi vuodeksi. Moni olisi jo taipunut.

– On ihme, että nousin sieltä. Sellainen ihme pitää jakaa. Kun minulla oli vaikeaa, pysyin pystyssä niiden ihmisten tarinoiden avulla, jotka olivat selvinneet samasta. Toivottavasti minun tarinani auttaa jotain muuta samassa tilanteessa olevaa, että hänkin voi selvitä.

Seitsemänvuotias tuleva tähtiartisti Kaija Koo ja perheeseen saatu piano.

Kaijan ensimmäinen julkinen esiintyminen Elmupolilla. Esiintymisaikaa oli 15 minuuttia.

Kaijan poika pääsi livahtamaan lavalle kesken Helsinki-päivän konsertin vuonna 1995.

Kaija antaa kirjassaan äänen naiselle, joka oppi selviytymään miesten hallitsemassa musiikkimaailmassa. Se maailma oli vielä 30 vuotta sitten kova paikka – sovinistinen ja jopa misogyyninen kupla, jossa rasvaisia juttujaan hekottelevat äijät aliarvioivat naisia.

– Kyllä se elämä vaikutti maailmankuvaani ja persoonaani, Kaija huokaa.

– Sellaista ei pitäisi tapahtua kenellekään ja onneksi tänä päivänä homma on jo ihan erilaista. Kun itse aloitin, musapiireissä elettiin pimeää keskiaikaa. Ei siellä ollut naisille sijaa. Miehet hallitsivat kaikkea ja minunkin piti muuttaa persoonaani. Olla vähän hyökkäävä ja kovettaa itseni, että pystyin istumaan niissä keikkabusseissa.

Kaija opetteli olemaan hyvä jätkä.

– Se ei ole nuorelle naiselle kauhean kivaa, kun et voi olla siellä naisena. Sun pitää olla yhtä kova ja härski kuin ne miehet. Se vaikuttaa minäkuvaan. Mutta mä halusin tehdä musiikkia ja ainoa keino oli olla siellä.

Kaijan elämä ja ura on ollut välillä aivan kuin laulun sanoissa ”minne tuuli kuljettaa”. Tosin ne tuulet ovat olleet toisinaan hyvinkin suotuisia.

– Olen aina osannut löytää hyviä tyyppejä tiimiini. Osaan bongata samanhenkisiä ihmisiä. Mutta kyllä sitä ajelehtimistakin on ollut, ja se on ihan oman identiteettini puutetta, Kaija sanoo ja viittaa perheeseensä.

Kaija tajusi, että hän ei oikeastaan koskaan ollut saanut kaipaamaansa ymmärrystä, vastakaikua tai kannustusta eikä oppinut tunnistamaan tunteitaan, saati käsittelemään niitä. Oikeastaan tunnekylmyys on mieto sana, pikemminkin kyse oli tunteiden tyhjiöstä: äiti oli ollut niin lukossa ja täynnä mykkää tuskaa, ettei kyennyt puhumaan tunteista ollenkaan. Ja isä, hän huusi. Kaijasta tuntui, että hän oli ollut kuin reesusapina, ihmistä muistuttava koe-eläin, joka oli heitetty keskelle eriskummallista laboratoriokoetta, jota kutsuttiin Kokkolan perhe-elämäksi.

– Synnyin outoon ympäristöön. Se johti siihen, etten tiennyt kuka oikeastaan olen. En saanut vastakaikua.

Nuoressa Kaijassa oli asennetta, mutta pian hän alkoi epäilemään itseään.

– En saanut perheeltäni tukea tunteilleni. Oli kuin olisin katsonut peiliin, josta ei näe mitään. Oma tunne katosi, eikä ollut selkeää minäkuvaa.

Musiikin tekemiseen ei todellakaan kannustettu.

– Oli paheksuttavaa mennä johonkin bändiin ja pyöriä siellä tyttönä. Sisko sentään opiskeli arkkitehdiksi, kunnon ammattiin. Pop oli hairahdus, josta piti päästä eroon ja mennä yliopistoon. No, niin minä sitten meninkin, kunnes taas tuli uusia lauluja.

Lopulta Kaijan ajelehtiminen loppui, ja hän alkoi tehdä itsestään taiteilijaa kokonaisvaltaisesti.

– Siinä pitää hallita monta asiaa: pitää osata kirjoittaa, olla visuaalinen ja luoda selkeä kuva. Mä olen luonut tämän hahmon, voisi jopa sanoa, että brändännyt itseni.

Kaijan tyyliä vuodelta 1985.

Ei Kaija silti olisi Kaija, ellei hän olisi käynyt läpi ex-miehensä Markku Impiön musiikkikoulua.

– Markun tekemät kappaleet ovat niin vaikeita, että jouduin kovaan kouluun. Rytmitykset, isot äänialat. Mutta tekemällä opin.

Markku Impiö on Kaijalle edelleen merkityksellinen ihminen, vaikka pari erosi jo vuonna 2006.

– Olemme edelleen hyvää päivää -väleissä. Kunnioitan sitä, mitä olemme saaneet yhdessä aikaan. Se on ihan huikeaa ja Markku on suorastaan nero. Hän teki työnsä paatoksella ja se oli hänen kohtalonsa. Hän oli usein säveltäessään hulluuden rajamailla ja hän on herkkä ihminen. Luulen, että se on vaikuttanut hänen elämänkulkuunsa.

Markku Impiö oli Kaijan mies, lapsen isä, biisintekopari ja bändin kosketinsoittaja. Kun niin läheisestä ihmisestä eroaa, prosessi ei ole helppo. Se on raastavaa.

– Kunnioitan häntä suuresti siitä työstä, jonka hän on tehnyt.

” Esiintymisen hetki on täynnä puhdasta rakkautta ja vilpitöntä hyväksyntää. Se on rehellinen hetki. Olen lavalla katsojia varten ja koen suurta empatiaa ja rakkautta kaikkia kohtaan.

Tahkon juhannus vuonna 2019.

Kaijan työn hedelmät näkyvät erityisesti keikoilla. Jos on käynyt katsomassa Kaija Koota livenä, ei ole voinut olla huomaamatta hurjana heiluvaa yleisöä ja lavalta säteilevää energiaa.

– Kai siinä on sellaista, että vapautan ihmiset estoista ja päästän myös itseni irti. Kun ajattelee mun historiaa, niin olen ollut koko ajan vähän puristuksissa. Kun pääsen lavalle, se on mun omaa aluettani ja saan tehdä sillä mitä haluan.

– Esiintymisen hetki on täynnä puhdasta rakkautta ja vilpitöntä hyväksyntää. Se on rehellinen hetki. Olen lavalla katsojia varten ja koen suurta empatiaa ja rakkautta kaikkia kohtaan. Tiedän, ettei kaikkien elämä ole helppoa, mutta ollaanpas tässä nyt hetki ja annetaan rakkautta toisillemme. Se on ihme aivan jokaisella kerralla.

Kursivoidut kohdat ovat teoksesta Kaija Koo –Taipumaton (WSOY, 2021).