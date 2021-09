Uuden Spede-elokuvan kulisseissa muhii kiusallinen sotku – vuosia käsikirjoitusta tehneeltä Mike Pohjolalta kovia syytöksiä

Mike Pohjola järkyttyi, kun Yellow Film & TV julkisti tekevänsä Pertti ”Spede” Pasasesta elokuvan. Pohjola on työstänyt omaa käsikirjoitustaan viihdelegendasta jo vuosia, ja tarjonnut sitä tuotantoyhtiölle tänä keväänä. Nyt tekeillä oleva elokuva ei perustu Yellow Film & TV:n mukaan Pohjolan käsikirjoitukseen.

Legendaarisen Pertti ”Spede” Pasasen kuolemasta tuli kuluneeksi 7. syyskuuta 20 vuotta. Syyskuun alussa uutisoitiin, että Speden ainutlaatuinen tarina pääsee vihdoin valkokankaille, sillä hänestä on tekeillä uusi kokoillan elokuva. Lehdistötiedotteen mukaan elokuvan ohjaa Aleksi Delikouras ja sen tuottavat Yellow Film & TV:lle Olli Haikka ja Marko Talli. Ensi-iltaa tai näyttelijöitä ei ole vielä julkistettu.

Kerta ei ole ensimmäinen, kun Speden elämä on haluttu taltioida elokuvan muotoon. Spedestä on ollut tekeillä elokuva jo neljä vuotta. Tuota elokuvaa alkoi käsikirjoittaa Mike Pohjola vuonna 2017. Pohjola on käsikirjoittaja, roolipelisuunnittelija ja monialainen kirjoittaja, jolta on julkaistu useita romaaneja.

Nyt Mike Pohjola kertoo IS:lle, että hän yritti keväällä tarjota vuosia työstämäänsä käsikirjoitusta myös Yellow Film & TV:lle, mutta seuraukset olivat hänen mukaansa tylyt. Yellow Film & TV on Suomen suurimpia elokuva- ja televisiotuotantoyhtiöitä.

Pohjolan oma, vuonna 2017 aloitettu elokuvahanke oli jäänyt vaille tuottajaa edellisen siirryttyä alalta sivuun. Pohjola kertoo työstäneensä aikaisemman tuottajan aikana useita käsikirjoitusversioita, saaneensa kaksi Elokuvasäätiön käsikirjoitusapurahaa ja tehneensä taustatyötä sekä -haastatteluja esimerkiksi Hannele Laurin ja nyt jo edesmenneen Jukka Virtasen kanssa.

Pohjolan mukaan hän esitteli käsikirjoituksensa tuoreimman version toiveikkaana Yellow Film & TV:lle viime keväänä.

– Lähetin Marko Tallille ja Olli Haikalle viimeisimmän käsikirjoitukseni luettavaksi. He pyysivät minua tapaamiseen, Pohjola kertoo.

– He olivat kiinnostuneita aiheesta. He sanoivat, että kiitos Mike, me halutaan ilman muuta tehdä Spedestä elämäkertaelokuva, mutta me ei tehdä tästä sinun käsikirjoituksestasi elokuvaa. He sanoivat palkkaavansa elokuvaa varten toisen käsikirjoittajan, Pohjola ihmettelee.

Mike Pohjolan mukaan Yellow Film & TV varasti hänen ideansa Spede-elokuvasta.

Tilanteen saama käänne yllätti Pohjolan.

– Se tuntui kohtuuttomalta, että olin tehnyt vuosia taustatyötä ja tutkimusta, ja sitten sanotaan suoraan, että ideani varastetaan, Pohjola kertoo.

– Tietysti idealla ei ole tekijänoikeussuojaa, sen tiedostan. Alalla on kuitenkin vakiintunut käytäntö, että jos joku tarjoaa teostaan tuotantoyhtiölle, niin tuotantoyhtiön on todella lyhytnäköistä ja typerää varastaa idea. Pianhan kukaan ei uskalla tarjota heille mitään.

Pohjola kertoo yrittäneensä löytää vielä kaikkia tyydyttävää ratkaisua, vaikka olikin omien sanojensa mukaan pöyristynyt tilanteesta.

– Yritin kääntää vielä tilanteen hyväksi yhteistyöksi. Kerroin, että toivoisin heidän ostavan minun käsikirjoitukseni. Se ei mitenkään käynyt heille. He tarjosivat paikkaa osana käsikirjoitustiimiä, mutta eivät pääkäsikirjoittajana.

– He soittivat vielä perään ja tarjosivat 5 000 euroa kouraan siitä, että saisin nimeni elokuvan lopputeksteihin, ja toiset 5 000 euroa, kun elokuvan kuvaukset alkavat. Se on aivan murto-osa käsikirjoituksen arvosta, Pohjola toteaa.

Kun lehdistötiedote elokuvasta julkaistiin 3. syyskuuta, olivat Pohjolan tunnelmat synkät.

– Tiedotteen tarkoituksena oli kaapata aihe ja estää minua tekemästä elokuvaa, jonka kanssa olen tehnyt vuosia työtä. Heillä ei ole ohjaajaa, käsikirjoitusta tai edes ideaa, Pohjola väittää.

– Yellow Filmin pitäisi vetäytyä tästä hankkeesta. Heidän pitäisi lopettaa käsikirjoittajien kaltoin kohtelu, Pohjola vaatii.

Pohjola julkaisi asiasta myös julkisen Facebook-päivityksen, jossa hän kertoi tapahtuneesta.

– Laitoin Yellow Filmille sähköpostia, ennen kuin julkaisin kertomukseni Facebookiin. He eivät ole osallistuneet julkiseen kommentointiin ollenkaan.

– Moni kuitenkin kiitti minua, että tulin julkisuuteen asian kanssa. Sain todella paljon viestejä, joissa kerrottiin samanlaisista kokemuksista, Pohjola sanoo.

Yellow Film & TV kiistää väitteet: ”Emme ole loukanneet Pohjolan tekijänoikeuksia”

IS tavoitteli Olli Haikkaa ja Marko Tallia kommentoimaan Pohjolan väitteitä. Yellow Film & TV vastasi lopulta kysymyksiin yhtiötasolta, sillä heidän yksittäiset työntekijänsä eivät kommentoi asiaa.

Yellow Film & TV vahvistaa, että Pohjola on tarjonnut heille Spede Pasasen elämään perustuvaa käsikirjoitustaan. He kuitenkin korostavat, että nyt tekeillä oleva Spede-elokuvahanke ei perustu Pohjolan käsikirjoitukseen.

– Teemme elokuvan eri käsikirjoituksen pohjalta ja näkökulmamme Speden tarinaan on täysin eri kuin Pohjolan käsikirjoituksessa, tuotantoyhtiö sanoo.

Elokuva pohjautuu Tuomas Marjamäen Spede, nimittäin (2017) ja Uuno on numero yksi - Turhapuron koko tarina (2021) -elämänkertoihin.

– Elokuva-aihe tai -idea ei nauti tekijänoikeussuojaa, eikä Spede Pasasen elämään tai siinä tapahtuneisiin julkisiin asioihin ole millään taholla yksinoikeutta. Yellow Film & TV ei ole loukannut tai loukkaamassa Pohjolan tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia, yhtiö viestittää.

Spede (vasemmalla) näytteli Härski Hartikaista Uuno Turhapuro -elokuvissa.

Uudella elokuvahankkeella on myös Speden tyttären Pirre Pasasen hyväksyntä.

– Tuotantoyhtiön kanssa käymieni keskustelujen perusteella olen iloinen elokuvahankkeesta ja vakuuttunut, että isän uskomattomalle tarinalle on löytynyt oikeat tekijät ja oikea näkökulma, kommentoi Pasasen tytär Pirre Pasanen lehdistötiedotteessa syyskuun alussa.

Yellow Film & TV kertoo IS:lle kieltäytyneensä Pohjolan käsikirjoituksesta, mutta tarjonneensa hänelle co-executive producer -roolia omasta tuotannostaan.

– Tuotantoyhtiöille normaali prosessi on, että arvioimme meille tarjottavan käsikirjoituksen ja teemme sekä liiketoiminnallisesta että taiteellisesta näkökulmasta päätöksen, soveltuuko hanke profiiliimme. Tässä tapauksessa katsoimme, että Pohjolan tarjoama käsikirjoitus ei sovi profiilimme.

– Muita arvioinnin perusteita emme voi tarkemmin eritellä, vaikka siitä olisi meille etua, koska toimintatapoihimme ei kuulu avata julkisesti meidän ja yhteistyötahojemme välisiä luottamuksellisia keskusteluja.

Spede Pasasen tarina pääsee näillä näkymin valkokankaille lähivuosina.

Tuotantoyhtiö mainitsee, ettei idea Spede-elokuvasta ole millään tavalla uusi.

– Aihetta on meille tarjottu ulkopuolelta jo aikaisemminkin, ja olemme keskustelleet useita vuosia erään rahoittajatahon kanssa aiheeseen liittyvästä sisällöistä ja näkökulmasta.

– Elokuva-alalla on tavallista, että samoista aiheista on samaan aikaan kehittelyssä useita hankkeita. Näin on ollut myös muiden suurhenkilöiden, kuten Olavi Virran, Juicen ja Kikan osalta.

Yellow Film & TV toivottaa Pohjolalle kaikkea hyvää ja onnea tuleviin työprojekteihin.

– Pohjola on vapaa viemään käsikirjoituksensa muille tahoille tuotettavaksi, ja tietojemme mukaan on näin jo tehnyt.

Lue lisää: Pertti ”Spede” Pasasesta tehdään elokuva – hankkeella Pirre-tyttären hyväksyntä

Lue lisää: Spedestä tehdään elokuva: hanke etenee hitaasti, mutta varmasti – käsikirjoittaja vertaa työtään liukkaalla jäällä kävelyyn