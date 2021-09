Big Brother: Minna, 42, paljasti yksityiskohtia yhteisestä yöstään Lassen, 26, kanssa – asukkailta tyhjentävä reaktio

Big Brother -talossa puitiin Minnan, 42, ja Lassen, 26, orastavaa romanssia.

Big Brother -talossa asustelevat Minna, 42, ja Lasse, 26, ovat nukkuneet jo useamman yön tiiviisti sylikkäin. Torstaina kaksikon läheiset välit paljastuivat myös muille asukkaille.

Minna itse kertoi asiasta, kun asukkaat istuskeleivat pihamaalla jutustelemassa.

– Me ollaan Lassen kanssa hipsuteltu ja nukuttu lusikassa, Minna paljasti.

Lue lisää: BB-talon makuuhuoneessa nähtiin intiimejä hetkiä pikkutunneilla – Minna, 42, ja Lasse, 26, viettivät yön yhdessä

Taavi hämmästyi ja riemastui silmin nähden unikavereiden toiminnasta.

– Ettekä oo! Ilmankos te oottekin noin hyvällä tuulella, hän hihkui.

– Joo joo, ollaan ollaan, Minna tunnusti nauraen.

– Mä näin teidät, Katja totesi vahvistaakseen Minnan tarinan.

Minnan ja Lassen lämpimistä väleistä käytiin kiivasta keskustelua Big Brother -talossa.

Hän intoutui ihmettelemään, mikseivät hekin Taavin kanssa ole nukkuneet samalla tavalla – ovathan heidänkin sänkynsä vierekkäin. Taavi puolestaan halusi varmistaa yön tapahtumat Lasselta, ja kailotti vahvistuksen saatuaan asian kaikille muillekin. Moni yhtyi miehen hämmästelyyn Minnan kihertäessä tilanteelle.

Lasse on aiemmin kertonut, ettei ole tullut Big Brother -taloon etsimään romanssia.

– Mun ainoa tavoite oli, ettei tuu mitään naissekoilua, mies ilmoitti muille.

Katja ja muut keskusteluun osallistuvat vannoivat, ettei mitään rajoja ole vielä ylitetty.

– Voisin mä nukkua Taavinkin vieressä, Lasse puolustautui.

– Mä saan paremmin unta, kun saan koskettaa ihmistä. Mä tykkään läheisyydestä, rauhanturvaaja jatkoi.

Lusikointi tuntuisi kelpaavan myös Taaville.

– En ole mustasukkainen todellakaan, mut pointti on se, et mäkin haluun, hän ilmoitti, mutta tunnusti samalla läheisyyteen liittyvän myös haasteita.

– Mulla on se, että mulla alkaa sit kanki heilua, Taavi nauroi.

Minnan ja Lassen välit ovat lähentyneet.

Aihe ei kerta kaikkiaan jättänyt Taavia rauhaan.

– Ettehän te nyt koko yötä, mies kyseenalaisti vielä Lassen ja Minnan toiminnan.

– Eikun koko yö, Minna vastasi rempseästi.

Puhe kääntyi myös parin yövaatetukseen. Katja uteli, onko kaksikolla vaatteet päällä nukkuessaan. Minna ja Lasse vakuuttivat, että vaatteet pysyvät visusti päällä, eikä peiton alla tapahdu muuta kuin lampaiden laskemista.

– On on, on mulla bokserit, Lasse vakuutteli Katjan varmistaessa asian vielä toistamiseen.

Katja tunnusti ymmärtävänsä kyllä läheisyyden ihanuuden.

Big Brother Suomen koostelähetykset maanantaista lauantaihin Nelosella kello 22. Suora Big Brother Suomi Live ja asukkaan häätö sunnuntaisin Nelosella kello 21.

Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.