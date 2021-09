Haloo Helsinki! -yhtyeen hittinainen Elli paljastaa yllättäen haurautensa – yksi hetki bändin jäsenten edessä pelottaa edelleen yhtä paljon

Elli Haloo eli Elisa Tiilikainen tihkuu esiintymislavalla itsevarmuutta Haloo Helsinki! -yhtyeen solistina. Mutta on Ellissä on myös toinen, avoimesti herkkä puoli. Onko tämä ristiriitainen yhdistelmä jopa avain bändin suursuosioon?

Olisiko tämä Elli Haloon ja koko Haloo Helsinki! -yhtyeen suosion salaisuus? Laulusolisti, basisti Elli eli Elisa Tiilikainen, 30, uskaltaa näyttää ristiriitaisimmatkin tunteensa.

Hän on itsevarma esiintyjä – ja toisaalta hän paljastaa haastatteluissa ja vaikkapa julkisilla sosiaalisen median tileillään heikkoutensa, epävarmuutensa.

Onhan inhimilliseen epävarmuuteen helpompi samastua kuin yliluonnolliseen superyksilöön, vaikka Elli sellaiselta esiintyessään vaikuttaisikin!

Näin Elli kuvailee itseään kirjoittamassa Instagram -päivitystä:

– Välillä kirjoitan pitkän vuodatuksen siitä, ”kuinka voisimme pelastaa maapallon”. Sitten pyyhin sen pois – ja pistän tilalle pelkän kakka-emojin!

KORONA on mullistanut kulttuurielämää, esitykset ja konsertit suurille yleisöille on peruttu terveysrajoitusten takia jo runsaan puolentoista vuoden ajalta lähes kokonaan. Haloo Helsinki! on kärsinyt rajoituksista vähemmän kuin moni muu Suomen suosituimmista bändeistä, sillä yhtye oli merkinnyt viime vuoden kalenteriinsa studiohommiksi ja levyntekovuodeksi jo ennen kuin koronasta tiedettiin mitään.

Kuluneena kesänä Haloo Helsinki! pääsi tekemään 15 keikkaa, jotka osoittivat sille, että ”elämä jatkuu”.

Tunnelma pysyi positiivisena, vaikka loppuunmyytyä stadionkonserttia jouduttiinkin siirtämään vuodella. Perjantaina julkaistiin uusi albumi – ja bändi esiintyi ”salaisella levynjulkaisukeikalla”, joka nähtiin myös ISTV:ssä.

Henkilökohtaisella tasolla Ellin suunnitelmat kuitenkin muuttuivat.

– Palasin Suomeen kesken reissun viimeisellä koneella, joka lähti Kuubasta, Elli muistelee maaliskuuta 2020, kun koronapandemia sulki maailman.

Ja Elli Haloo oli nimenomaan matkustanut pois päästäkseen kirjoittamisen makuun kaikessa rauhassa.

Rauhaa oli luvassa Suomessakin, olihan täälläkin lähes kaikki kiinni.

Mutta kotimainen hiljaisuus tuntui painostavalta, kun sitä havainnoi omassa kuplassa – studiossa levyä tekevän bändin keskellä.

– Tarvitsin rauhan ja ajatuksen, ettei kukaan odota minulta valmista ihan heti. Suomessa sitä rauhaa ei ollut, Elli kertoo.

– Onneksi meillä on mahtava ryhmä ja sain aikaa ja ymmärrystä. Katosin hetkeksi Saimaalle kirjoittamaan.

Kun ensimmäinen sanoitus oli valmis, astui kuvaan uusi jännitys.

Vaikka hän on tehnyt sanoituksia samalle raadille, samoille bändikavereille puolet elämästään – kun Haloo Helsinki! perustettiin, Elli sekä kitaristit Leo Hakanen ja Jere Marttila olivat 15-vuotiaita, rumpali Jukka Soldan vain 14 – laulaja oli peloissaan.

– Kynnys esitellä se teksti muille oli ihan järkyttävän korkea. Ei ollut mitenkään vahva fiilis, hän kuvailee.

– Se ensimmäinen teksti, jonka esittelit, oli Kukkameri. Sehän meni ykkösellä läpi, kitaristit kommentoivat.

– Mutta se itsevarmuus on siinä alussa aina ihan nollassa. Olen aina pelännyt sitä, mitä muut ihmiset sanovat siitä, mitä olen kirjoittanut. On vaikea selittää, miten hauras sitä onkaan, Elli sanoo.

Millainen nainen, sellaiset sanoitukset.

Uuden Älä pelkää elämää -levyn laulut hahmottavat 2020-luvun ajankuvaa avausbiisistä Foliohattukauppias lähtien.

– Se on suorastaan pelottavan ajankohtainen nyt. Mutta ainahan olen ollut kiinnostunut salaliittoteorioista. Maailma on jakautunut. Kun menee johonkin ääripäähän, saattaa tulla sokeaksi, Elli sanoo – jo edellisen levyn yli kymmenen miljoonaa kertaa striimatussa nimibiisissä Hulluuden Highway laulettiin: ”…ja sä vihaat niin paljon sitä kuinka ääriajattelu lietsoo vihaa…”

Tällaisten tunteiden ja asioiden kuvaaminen laulun sanoituksessa voi olla helpompaa kuin Instagram-päivityksessä:

– En jaksa enää pienentää. Jos asiaa on, niin antaa tulla vaan!

Levyn päättävä nimikappale Älä pelkää elämää on Ellin tsemppilaulu – hänelle itselleen.

– Kirjoitin sen aluksi satiiriseksi heitoksi: kukapa voisi olla pelkäämättä näinä aikoina. Mutta se kääntyi muistutukseksi itselleni: älä pelkää koko ajan niin paljon kaikkea. Elämä kyllä kantaa!

HALOO HELSINKI! on ollut jo vuosia yksi Suomen suosituimmista yhtyeistä. Vuonna 2019 bändi piti tauon, ja sen jäsenet keskittyivät muihin projekteihin. Ellillä oli proge-henkinen rokkibändi Ellips, Jerellä ja Leolla Stereo -duo.

– Moni kysyi, olemmeko hajoamassa? Jos on ollut 15-vuotiaasta samojen tyyppien kanssa samassa bändissä, saattaa haluta jotain muutakin ihan vain kokeilun vuoksi, Jere sanoo.

– Ei meillä tietenkään voi olla enää samanlaista vimmaa kuin 15-vuotiailla, mutta tauko kannatti. Virtaa tähän on taas ihan eri tavalla. Ja on hienoa nähdä meidät aikuisina versioina itsestämme: jokainen on kasvanut ja pystyy kohtaamaan toisen ihan eri tavalla. Tässä bändissä on miellyttävämpää olla nykyisin, Elli sanoo.

– En pitänyt ajatuksesta, että taukoa pidetään. Ajattelin, että sen jälkeen yhteen palaaminen ei ole ollenkaan varmaa, Leo yllättää – Haloo Helsinki! -haastatteluissahan on totuttu siihen, että bändi on keskenään asioista samaa mieltä.

– Mutta jälkikäteen voi sanoa, että opin itsestäni ja muista paljon. Emmekä tietenkään ole aina samaa mieltä kaikesta. Sehän juuri on ryhmässä tekemisen suola, Leo sanoo.

– Kaikissa ihmissuhteissa on se, että miten päästään eteenpäin, jos ollaan eri mieltä. Siinä on virtahevolla ja sudenkorennolla tekemistä, Elli sanoo.

Entä miten Haloo Helsinki! on kasvanut siihen, että Elli on nähty ja nähdään yhtyeen keulakuvana – ja miesjäsenet hänen säestäjinään? Media tai monet fanitkaan eivät ole 2020-luvulla tottuneet siihen, että bändit olisivat tasa-arvoisten jäsenten yksikkö sillä tavoin kuin vaikkapa 1980- tai 1990-luvulla.

– Ei tuo ole aiheuttanut ristiriitoja bändin sisällä, koska tajusimme heti aluksi, että Elli on se keulakuva, Jere vastaa ja jatkaa:

– Olemme kuitenkin joukkue – ja haluamme edustaa joukkueena. Jos Elli tekisi yksin biisit alusta loppuun ja vastaisi kaikesta luovasta puolesta, olisi luontevaa, että hän olisi joka paikassa yksin. Emme ole tunkemassa esille väkisin, mutta minusta on luonnollista, että haluaa tekemisestään krediittiä.

Entä tuntuuko Elli sinusta koskaan, että voisit olla isompi yksin – ilman yhtyettä?

– Ei tunnu. Haloo Helsingin kanssa ilmaisen itseäni tällä tavalla. Sitten on muita projekteja, vaikka se Ellips, jossa voin tehdä muuta. Haloo Helsingissä meidän kaikkien kipinät sytyttävät yhdessä roihuavan kokon, laulaja vastaa.

– Näiden tyyppien kanssa olen kasvanut aikuiseksi, ja he ovat auttaneet minua siinä. Ja jäbät antavat minun ilmaista itseäni niin kuin haluan. Sitten kun joskus haluan tehdä oman örinäheviprojektin, niin sitten teen sen joskus.

– Olemme tasa-arvoinen yhteisö, Leo sanoo.

– Siksi haluamme myös esiintyä kollektiivina.