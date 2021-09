Janni Hussin syöpäseuranta jatkuu – julkaisi koskettavan päivityksen

Janni Hussin olkapäästä löydettiin sidekudoskasvain kesällä 2019. Sairautta seurataan kontrollikäynneillä.

Janni Hussi kertoi kesällä 2019 pysäyttävän uutisen. Hän oli sairastunut syöpään. Kyseessä oli dermatofibroomasarkooma, joka on hyvin harvinainen ja pahanlaatuinen sidekudoskasvain. Hussin tapauksessa se oli onneksi hyvin hoidettavissa.

Olkapäähän ilmestynyt kasvain saatiin leikattua heti samana vuonna, jonka jälkeen Hussi on joutunut käymään säännöllisesti seurannassa. Hussi kertoo uusimmasta seurantakäynnistä tuoreessa Instagram-julkaisussaan.

Julkaisullaan Hussi haluaa kiittää henkilökuntaa, joka on ollut hänen hoidoissaan mukana.

– Miten täysillä ja koko sydämellä teettekään työtänne auttaaksenne muita. Silloin kun ei itse järkytykseltään kykene toimimaan, te olette pitämässä kädestä. Silloin kun pelko on kaikista suurin, te ootte ensimmäisenä paikalla. Kun epävarmuus kalvaa, te rauhoitatte mieltä, Hussi kirjoittaa Instagramissa.

– Oon saanut tän parin vuoden aikana olla todistamassa meidän terveydenhuollon erinomaisuutta tutkimusten, leikkauksen, kuntoutuksen ja jälkikontrolloinnin puitteissa. Niin nöyrä kunnioitus näitä rautaisia ammattilaisia kohtaan. Ja miten upeesti meidän järjestelmä ylipäänsä kokonaisuudessaan toimii. Kaikki saavat apua.

Lisäksi radion suosikkijuontaja kertoo kärsivänsä neulakammosta, mikä ei tietenkään ole tehnyt tutkimuksia yhtään helpommiksi.

– Odotushuoneesta mua saapui hakemaan reipas nuori nainen, jonka puhe tuntui heti kotoisalta. Se oli kuulkaa kymenlaaksoa se! Miten turvallinen olo tulikaan kuulla tuttu murre vilkkaassa ja vähän ahdistavassakin ympäristössä. Mielettömällä rauhalla ja ammattitaidolla tämä kotkalainen hoitaja laittoi meikämandoliinin pituelleen ja murteesta höpötellen saatiin suonet esiin ja kanyyli paikoilleen. Hoitajille tää tietenkin on arkipäivää, mutta mulle se on pahin painajainen. Joten kiitos kun olit best, Hussi kiittelee.

Hussin somejulkaisu on kerännyt kiitosta muun muassa hoitoalalla työskenteleviltä seuraajilta.

– Tämä lämmitti hoitajan sydäntä, eräs kiittelee Hussia.

– Ihana kirjoitus, kiitos näistä sanoista, toinen hoitaja sanoo.

Janni Hussi nousi alunperin julkisuuteen fitnessmallina. Sittemmin hän on viihdyttänyt kuulijoita Radio Suomipopilla ja ollut tuttu näky myös television puolella. Hussi on tavattu muun muassa ohjelmissa Suurin pudottaja ja Selviytyjät Suomi.

Hussi on jo pidemmän aikaa pitänyt yhtä Joel Harkimon kanssa. Harkimo ja Hussi kertoivat seurustelustaan julkisuudessa vuoden 2018 lokakuussa, ja seuraavana keväänä pari muutti saman katon alle.