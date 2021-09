Jennifer Lopez ja Ben Affleck hempeilivät käsi kädessä Venetsiassa – harvinaiset kuvat julki

Fanit ovat riemuissaan nähdessään Hollywoodin uuden superparin saapuvan elokuvajuhlille ylpeästi käsi kädessä.

Hollywood-huhujen keskiössä ollut kohukaksikko Jennifer Aniston, 52, ja Ben Affleck, 45 saapuivat Venetsian elokuvajuhlille näyttävästi vesitaksilla tänään torstaina. Paikalla olleet valokuvaajat ikuistivat superparin valokuviin, joissa he istuivat lähekkäin veneen kyydissä ja pitivät toisiaan kädestä mantereen puolella.

Katso yllä olevalta videolta, kuinka Hollywoodin superpari saapui Venetsiaan.

Affleck auttoi Lopezin veneestä herrasmiehen elkein, eikä kumpikaan tuntunut välittävät paikalla pörräävistä paparazzeista, päinvastoin. Affleck jopa heilautti yleisölle kättään ystävällisyyden merkiksi.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Affleck ja Lopez näyttäytyvät julkisuudessa pariskuntana näin avoimesti. Lopez vahvisti suhteen heinäkuun puolivälissä julkaisemalla Instagramissa lämpimän suutelukuvan siippansa kanssa.

Affleckin h-hetki Venetsian elokuvajuhlilla on huomenna perjantaina, kun hänen tähdittämänsä elokuva The Last Duel saa ensi-iltansa. Nyt vaikuttaa kovasti siltä, että Affleck saapuu punaiselle matolle Jennifer Lopez käsipuolessaan.

Jennifer Lopezin ja Ben Affleckin suhteesta tekee poikkeuksellisen se, että he ovat yhdessä jo toistamiseen. Lopez ja Affleck olivat 2000-luvun seuratuin pariskunta, joka erosi dramaattisesti vain hetkeä ennen hääpäiväänsä. He antoivat tuolloin eron syyksi sen, että suhde sai liikaa huomiota mediassa.

Molemmat ovat sittemmin olleet naimisissa tahoillaan, mutta vasta Lopezin erottua entisestä kumppanistaan Alex Rodriguezista tämän vuoden maaliskuussa he löysivät toisensa uudelleen peräti 17 vuoden jälkeen.

Kaksikosta on tullut ilmiö, joka on nimetty Benniferiksi.

Pari on sisäpiirilähteiden mukaan alkanut suunnitella vakavasti tulevaisuutta saman katon alla. Heillä molemmilla on lapsia edellisistä liitoistaan, ja mediatietojen mukaan pari on jo kaavaillut toistensa lasten tapaamista.

Affleckilla on kolme lasta entisen vaimonsa Jennifer Garnerin kanssa. Lopezilla on puolestaan kaksoset ex-miehensä Marc Anthonyn kanssa.

Nyt pariskunnan fanit odottavat kuumeisesti kihloja, jotka eivät välttämättä ole kaukana. Affleck nimittäin ikuistettiin elokuun lopussa valokuviin, joissa hän oli katselemassa sormuksia kalifornialaisessa koruliikkeessä.

