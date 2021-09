Joel Hallikainen palaa parisuhdeohjelman juontajaksi – kertoo rankan lapsuuden lisänneen empatiaa

Uusi parisuhdeohjelma tuo Joel Hallikaisen taas ruutuun. Hän vetää juontajaparinsa Hanna Ranssi-Matikaisen kanssa ihmissuhteiden haasteisiin pureutuvaa Sinua, sinua rakastan -ohjelmaa, joka alkaa tänä iltana.

Syksyn uutuutena nähtävä Sinua, sinua rakastan on Joel Hallikaisen ja parisuhdetohtori Hanna Ranssi-Matikaisen luotsaama keskustelusarja parisuhteista, suhteiden kriiseistä, niiden selättämisestä sekä rakkaudesta.

Ohjelma koostuu kymmenestä 45-minuuttisesta jaksosta, joissa jokaisessa on oma teemansa ja pariskuntavieraansa. Haastateltavina on 35–75-vuotiaita tavallisia suomalaisia ympäri Suomen.

– Aiheita ovat esimerkiksi puolison ADHD, yksinäisyys parisuhteessa, puolison/lapsen sairastuminen, lapsettomuus, liiallinen työnteko ja uskottomuus, Ranssi-Matikainen kertoo.

– Luotsaan työkseni parisuhdejärjestöä, ja ohjelmassa nähtävät pariskunnat ovat sieltä tuttuja. He ovat jo tottuneet puimaan kriisejään, joten heidän on helppo jakaa tarinansa.

Ranssi-Martikainen sai sarjaan rinnalleen Joel Hallikaisen, jolla ei ole pariterapiakokemusta, mutta sitäkin enemmän ihmistuntemusta.

– Minua pyydettiin Hannan juontopariksi, koska olen jo aikuisen miehen iässä, ja elämänkokemusta on kertynyt. Olen ollut 40 vuotta parisuhteessa – vaihtelevalla menestyksellä – ja lisäksi rakastan ihmisiä ja hyviä keskusteluja, Hallikainen sanoo.

Parisuhdeohjelman juontaminen on toki Hallikaiselle jo tuttua – juonsihan hän Tuttu juttu show’ta Timo Koivusalon kanssa peräti 10 vuotta 1992–2002.

– Yhteistä tälle ja sille ohjelmalle on myös se, että tämä tulee torstaisin kello 21.00, Hallikainen naurahtaa.

Toinen hassu yhteensattuma on se, että uutuuden nimen on keksinyt Hallikaisen Pia-vaimo – kuten aikoinaan Tuttu juttu -nimenkin.

– Mietimme pitkään nimeä, enkä saanut yöllä sen vuoksi edes unta. Pia hermostui ja heitti keskellä yötä, että laittakaa sarjalle nimeksi Sinua, sinua rakastan. Samoin kävi Tuttu jutun kanssa. Sen nimi oli alunperin Elämäntoveri, mutta meitä pyydettiin miettimään uutta nimeä. Pia sanoi, että pistäkää nimeksi Tuttu juttu.

Muuta yhteistä ohjelmissa ei sitten olekaan, sillä Hallikainen muistuttaa, että uutuus ei ole leikkiä.

– Nyt ei kisata mistään, vaan nyt olemme sellaisten asioiden äärellä, että niihin pitää kypsyä ja kasvaa. Tässä minulla ei saa mopo keulia, vaan myös juontajalta tarvitaan elämänkokemusta, ikää ja ennen kaikkea myötätuntoa.

Hallikainen huomasi olevansa tuoreen ohjelman juontajana aivan uudenlaisessa tilanteessa.

– Päädyin yhtäkkiä sellaiselle tontille, jossa ei aina löydykään sanoja. Aiemmasta viihdetyöstä opin sellaista, että kun tulee hiljainen hetki, lisätään ääntä ja viihdettä. Hannalta taas opin, että nyt pitääkin tehdä täysin toisinpäin ja olla hiljaa, Hallikainen pohtii.

Joel Hallikainen kertoo oppineensa täysin erilaisen roolin tässä parisuhdeohjelmassa kuin aiemmin Tuttu juttu show’n vetäjänä.

– On myös ihanaa, että tässä ohjelmassa on kunnolla aikaa kuunnella vieraita. Ohjaaja Timo Suomi on loistava ja hän todella antaa tilan sille, että hyvät keskustelut pääsevät syntymään.

Terapeutti-kirjailija Tommy Hellstenin kanssa yhteisiä iltamia järjestänyt Hallikainen sanoo oppineensa Hellstenin kautta tietynlaisen läsnäolon taidon.

Silti opittavaa on aina, ja hän kokee olleensa itsekin tavallaan terapiassa ohjelmaa tehdessään.

– Olen tässä niin sanotusti hoidettavana ja oppimassa. Uutuusohjelman teko on ollut todella opettavaista, Hallikainen sanoo.

– Uskon, että myös katsojat saavat sarjasta paljon ja toivottavasti monissa herää se toivo ja toiveikkuus, että vaikka nyt olisi vaikeaa, kyllä tämä tästä. Mukana on pariskuntia, joilla on ollut isojakin kriisejä. Katsojat voivat ajatella, että jos nuo ovat päässeet yli tuollaisesta, niin kyllä mekin siihen pystytään.

Viiden lapsen isä kertoo selvinneensä itsekin monista elämän kipukohdista.

– Oma elämäni on ollut selviytymistaistelua. Minulla on ollut rikkinäinen lapsuus ja nuoruus, ja olen kokenut loppuunpalamisen. Pia-vaimoni kanssa teemme joka ainoa päivä töitä parisuhteen toimimiseksi, Hallikainen sanoo.

Hän korostaa, että molemmat ovat urakoineet suhteensa eteen.

– Ei kellään ole olemassa helppoa parisuhdetta. On ollut tärkeää nähdä itsensä ja hyväksyä omat puutteensa.

Monet parisuhdeongelmat juontavat juurensa ihmisten omasta lapsuudesta, kuten Hanna Ranssi-Matikainen toteaa.

Myös Joel Hallikainen kertoo nähneensä nyt paremmin seuraukset siitä, ettei hän ole elänyt nuoruuttaan ehjässä perheessä.

– Kasvoin ensimmäiset vuodet pitkälti äitini kanssa, ja olin viisivuotias, kun äiti meni naimisiin, mutta suhde isäpuoleen oli hankala. Tarvitsin nämä tapahtumat, jotta ymmärsin, mitä olen tekemässä. Kun itselle sattuu kriisejä, ne synnyttävät myös myötätuntoa ja ymmärrystä muita kohtaan. Nyt tiedän, miltä muista tuntuu.

Se on auttanut ohjelmaa tehdessä paljonkin, sillä suhde haastateltaviin on ollut heti syvempi.

– Ihminen kyllä aistii, olenko itse käynyt samoja asioita läpi. Minun on myös helpompi kysyä kansankielellä asioista, kun puhun oman kokemuksen kautta, Hallikainen toteaa.

Juontajat kuvailevat ohjelmaa luottamuksen ilmapiiriksi, jossa vieraiden on turvallista kertoa tarinansa, ja mahdollisimman monen katsojan on helppo samaistua niihin.

– Puhun samoista asioista myös lauluissani, sillä kaikki lauluni kertovat ihmissuhteista – siitä, mikä suhde meillä on toisiin ja miten meidän käy, Hallikainen lisää.

Avausjakson teemana on yksinäisyys parisuhteessa.

Sinua, sinua rakastan, torstaisin 9.9. alkaen AlfaTV klo 21.00.