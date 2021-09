BB-Ville paljasti olevansa homoseksuaali kesken talon aamupuuhien – ei ole kertonut asiasta edes vanhemmilleen

Ville tuli torstaiaamuna kaapista kesken BB-talon aamupuuhien. Hänen mukaansa asiasta ei ole puhuttu edes omien vanhempien kanssa.

Torstaiaamu on alkanut rauhallisesti Big Brother -talossa.

Ville ja Katja päätyivät aamupuuhien lomassa puhumaan spa-osastolla seksuaalisuudesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta.

– Mun vanhemmat ei oo koskaan kysynyt, oonko mä homo, 22-vuotias Ville kertoo Katjalle.

– Täällähän ne saa tietää, Ville lisää.

Katja selkeästi yllättyy siitä, että Ville ei ole puhunut homoudestaan suoraan vanhempiensa kanssa.

– Niin sä et oo kertonut niille, hän toteaa.

Villen mukaan hän ei ole koskaan tuntenut tarvetta kertoa vanhemmilleen seksuaalista suuntautumistaan.

– Uskotko, että se tulee niille yllätyksenä, Katja kysyy.

– Mutsille ei, ainakaan. Faijalle – tuntuu että se aina herättelee jotain toivoa. Villelle tyttöystävä, juupajuu, Ville naurahtaa.

– Ei varmaan tuu mitään tyttöystäväjuttuja, Katja vielä kysäisee viitaten Villen isän toiveikkuuteen.

– Ei varmaan. Tai jos tulee niin oon vaan silleen et katoitkos sitä teeveetä, Ville sanoo.

Katja pohtii milloin Ville on tiennyt olevansa homo.

– Ihan jo pienestä asti ajattelin et oon erilainen kuin muut, Ville kertoo.

Seuraavaksi Katja miettii, voiko jo lapsi tietää olevansa homoseksuaali. Hän perustelee asian sillä, että lapsena tai nuorena ei ole muutenkaan mitään seksuaalista kiinnostusta samaan tai toiseen sukupuoleen.

– Oli mulla ihastuksia, mut ne oli tyttöjä. Ei mulla poikia ollut, sillä se oli kiellettyä, Ville sanoo.

Katja puolestaan kertoo ihastuvansa naisiin, mutta kaverillisesti. Molemmat ovat sitä mieltä, että ihastuminen toiseen on melko yleistä, jos toinen on kiva tyyppi.

– Mutta täytyy sanoa, että ala-asteella tuli otettua turpaan, Ville myöntää.

Ville kertoi ennen taloon menoaan olevansa sinkku, jolla ei ole lapsia. Hän on töissä ständimyyjänä, ja hänellä on opiskelupaikka Hollannissa Music business and management -linjalla.

Musiikkia pienestä pitäen harrastanut Ville on aktiivinen ajattelija ja syvällinen keskustelija. Hän on kiinnostunut politiikasta ja hänelle tärkeitä asioita ovat tasa-arvo, sananvapaus sekä yksilönvapaus. Vähemmistöjen kustannuksella vitsailua hän ei voi sietää.

Hersyvä nuori mies nauttii huomiosta ja ihmisten seurasta, mutta hän tunnustautuu myös hyvin mukavuudenhaluiseksi ihmiseksi, mikä saattaa tuoda haasteita Big Brother -talon arkeen.

Big Brother Suomen koostelähetykset maanantaista lauantaihin Nelosella kello 22. Suora Big Brother Suomi Live ja asukkaan häätö sunnuntaisin Nelosella kello 21.

