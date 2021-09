Sampo Kaulanen avautuu Maria Veitolalle äärimmäisestä tempauksestaan sammakonmyrkyn kanssa – ”Se oli aivan kauhunsekainen tunne”

Sampo Kaulanen kertoo Yökylässä Maria Veitola -ohjelmassa kokeilleensa maailman vahvimpiin kuuluvaa psykedeeliä, jota saadaan sammakonmyrkystä.

Jounin kauppaa Äkäslompolossa pitävä tv-tähti Sampo Kaulanen avautuu henkisistä kokemuksistaan Yökylässä Maria Veitola -ohjelmassa.

Kaulanen paljastaa tuoreessa jaksossa Maria Veitolalle, että hän on kokeillut monenlaisia keinoja päästäkseen tasapainoon ja löytääkseen mielenrauhan. Kaulanen on aiemmin puhunut julkisuudessa avoimesti kärsineensä muun muassa alkoholismista, unettomuudesta ja psykoosiin joutumisesta.

Kaulanen ja Veitola nauttivat poreammeen lämmöstä, kun Kaulanen avautuu nykyään harjoittamistaan hengitys- ja kylmäharjoituksista. Pian keskustelu kääntyy dramaattiseen kokemukseen, joka muutti Kaulasen tapaa katsoa maailmaa.

– Törmäsin yhden kaverin jutuissa, jonka elämäntehtävä on päästä mahdollisimman syvälle näissä asioissa, sellaiseen sammakonmyrkkyyn kuin Bufo alvarius. Se on sammakko, joka elää jossain Meksikon aavikoilla. Se on maailman vahvin psykedeeli, Kaulanen kertoo tarkasti kuuntelevalle Veitolalle.

Kaulasen mukaan psykedeeli aiheuttaa ”egon kuoleman”.

– Lakkaat olemasta mielellisesti. Minulle tuli mahdollisuus päästä testaamaan sitä. Menin sinne paikkaan ja hengitin siinä. Kiitin syvästi, että minä saan tämän kokea, ja että olen valmis kuolemaan. Aivan sama mitä tapahtuu, antaudun sille täysillä, Kaulanen kuvailee.

Maria Veitola on yökylässä Sampo ja Minttu Kaulasen luona.

Bufo alvarius tunnetaan myös nimellä Koloradonkonna. Kyseisen lajin myrkyssä esiintyy luontaisesti enemmän 5-metoksidimetyylitryptamiini-yhdistettä kuin missään muussa eläimessä maapallolla.

Vaikuttavana aineena toimiva 5-metoksidimetyylitryptamiini on hyvin voimakas psykedeeli, jota esiintyy muutamien sammakkolajien lisäksi joissain kasveissa.

Kaulasen mukaan hän sai pian ”piipun huulilleen”.

– Se ei varmaan ollut kuin 4-5 sekuntia. Yhtäkkiä geometriset kuviot hyökkäsi ympäriinsä. Se oli aivan kauhunsekainen tunne, Kaulanen muistelee.

– Sellainen mielikuva minulla on, että hävisin savuna ilmaan, Kaulanen myöntää.

– Oliko se hyvä tunne? Veitola utelee.

– Aivan uskomaton. Se oli rakkaus ja onnellisuus. Se oli rakkautta, Kaulanen yrittää kuvailla.

Kaulanen tosin myöntää, että kokemus oli niin voimakas, että se voi aiheuttaa monenlaisia reaktioita.

– Se oli niin vahva kokemus, etten epäile yhtään, etteikö se voisi olla jollekin vaikea tai laukaista mielisairauden, hän pohtii.

Yökylässä Maria Veitola MTV3-kanavalla torstaisin klo 21.00.