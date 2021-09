Ruotsalainen dekkarikirjailija Jens Lapidus pitää kontrasteista. Hänestä on pitkästyttävää, jos ihmiset eivät koskaan yllätä näkemyksillään tai pukeutumisellaan.

Kirjailija Jens Lapidus ei ole aiemmin pukeutunut vihreään, mutta kesällä Pariisista löytyi vihreä samettitakki. Synkän dystopian juuri kirjoittanut kirjailija rakastaa kirkasta ja pirteää takkiaan.

Hänestä on mukava yllättää.

– On hirveän tylsää, kun ihmiset ovat jumissa vanhoissa näkemyksissään, pukeutumistyylissään tai mielipiteissään, Lapidus sanoo.

Nelisen vuotta sitten Lapidus jätti työnsä asianajajana ja muutti perheineen joksikin aikaa Mallorcalle. Etäältä katsottuna Ruotsi näytti erilaiselta.

– Katsoin Ruotsia ulkopuolta, saarelta Välimerellä, ja seurasin maan tapahtumia uutisista. Siellä aloin ajatella, että ehkä minun pitäisi kirjoittaa Ruotsista etäisyyden päästä.

Etäisyyttä ei kuitenkaan mitata kilometreissä vaan vuosissa. Lapiduksen uusi romaani Paratiisikaupunki (Like) sijoittuu lähitulevaisuuden Tukholmaan, jossa vastakkainasettelu ja asuinalueiden eriytyminen on viety äärimmilleen.

Lapidus kutsuu teostaan dystooppiseksi varoitukseksi. Ironinen lempinimi Paratiisikaupunki viittaa aidattuun ”erillisalueeseen”, jonka asukkaista huomattava osa on ei-länsimaisia maahanmuuttajia ja työttömiä. Pahamaineista asuinaluetta koskee oma lainsäädäntönsä. Ajatus ei ole puhtaasti kirjailijan mielikuvituksen tuotetta, vaan kirjan lähtökohta pohjautuu Tanskan todellisiin ghettolakeihin.

Lapidus tunnetaan Tukholman alamaailman kuvaajana, mutta Paratiisikaupungissa yhteiskuntaa uhkaavat myös erilaiset ääriliikkeet, äärioikeistolaiset ja ääri-islamistit. Oli kyse sitten poliittisesta tai uskonnollisesta ääriajattelusta, sen voimistumisen takana on kirjailijan mukaan osin sama mekanismi.

– Isojen teknologiayhtiöiden algoritmit työntävät ihmisiä ääripäihin, Lapidus tiivistää.

Yhtiöiden tavoitteena on saada käyttäjät kuluttamaan palveluissa yhä enemmän aikaa. Siksi ihminen saa nähtäväkseen yhä väkevämpää sisältöä, joka herättää yhä voimakkaampia tunteita. Sen sijaan että käyttäjälle näytettäisiin erilaisia näkökulmia, samoin ajattelevat vahvistavat toistensa näkemyksiä.

Samasta ilmiöstä saavat voimaa myös koronaa koskevat salaliittoteoriat, Lapidus uskoo.

– Ja on tietenkin myös ulkopuolisia voimia, jotka haluavat heikentää läntisiä demokratioita. Koska ne tietävät, että jos puolustamme yhdessä demokratian arvoja, voitamme. Mutta jos jakaudumme, ne voivat tehdä mitä haluavat.

Nykyajan läpitunkevimmaksi ääriajatteluksi Lapidus nimeää kuitenkin materialismin. Nyky-yhteiskunnan kielteisimpänä yksittäisenä piirteenä hän pitää usko, että ostaminen tekisi onnellisemmaksi.

– Meidät on kaikki viime vuosikymmeninä aivopesty uskomaan siihen.

Sitäkin romaanissa kuvataan, sillä tarinan keskushenkilöihin lukeutuu menestynyt some-vaikuttaja, joka tulee sotkeutuneeksi Paratiisikaupungin tapahtumiin.

Lapidus palasi Mallorcalta kotiin Tukholmaan vuosi sitten. Siellä hän huomasi, että Ruotsi oli enimmäkseen samanlainen kuin ennenkin. Ei lainkaan niin pelottava kuin ammuskeluista ja jengiväkivallasta kertovien uutisten perusteella oli näyttänyt.

Joillain alueilla väkivaltaa toki on, Lapidus lisää. Tukholman alamaailma on nyt paljon sirpaleisempi kuin vuosikymmen sitten, ja jengien väliset suhteet muuttuvat nopeasti. Erityisen surullisena hän pitää sitä, että mukana on hyvin nuoria ihmisiä, vielä teini-ikäisiä.

Kun Jens Lapidus vielä toimi asianajajana, hän puolusti monia hyvin vakavista rikoksista syytettyjä ihmisiä. Norjassa hänen ajatuksiaan haluttiin kuulla Oslon ja Utøyan terrori-iskujen jälkeen.

Jos Ruotsi ei ollutkaan ratkaisevasti muuttunut, Lapidukselle itselleen sen sijaan näyttää tapahtuneen jotain.

– Mallorca oli minulle kuin kryptoniitti Teräsmiehelle.

Kun Lapidus nousi julkisuuteen, häntä kuvattiin jonkinlaiseksi supersankariksi. Vai kuinka kolmen lapsen isä oikein ehti sekä tehdä uraa juristina että kirjoittaa menestyskirjoja, lehdissä ihmeteltiin. Kaiken lisäksi hän esiintyi aina tyylikkäässä puvussa, täydellisen huoliteltuna.

King-lehti valitsi Lapiduksen Ruotsin parhaiten pukeutuvaksi mieheksi vuonna 2008. Hän arvelee maineensa pukeutujana liittyvän siihen, että ilmestymällä haastatteluihin puvussa aloitteleva kirjailija rikkoi odotukset. Asuvalinta tosin selittyi sillä, että hän oli paitsi kirjailija myös juristi ja tulossa töistä.

Lapidus tunnustaa vuosien mittaan ikään kuin kasvaneensa kuvaan, joka hänestä oli maalattu. Oli tärkeää, että kuvauksissa oli tarkoin valittu asu.

– Sitten muutin Mallorcalle ja minusta tuli vain ihminen, Lapidus sanoo.

Siellä hän vain kirjoitti, ja sitäkin hän teki entistä vähemmän. Uuden kirjan syntyminen vei aiempia pidempään, neljä vuotta.

Mallorcalla odotusten mukainen pukeutuminenkaan ei tuntunut enää niin tärkeältä, kun joka päivä saattoi kulkea shortseissa ja t-paidassa.

Vanhat asiakkaat saattavat vielä muistaa Lapidusta Instagram-viestillä, mutta kovin yleistä sekään ei ole.

Moniin asiakkaisiin ehti syntyä erityinen suhde. Asiakas voi olla tutkintavankeudessa kuukausia, ja niiden aikana asianajaja on ainoa henkilö, jonka kanssa voi puhua täysin kahden kesken.

Asianajajalle rajat ovat silti selvät. Jos asiakas kutsuu oluelle tai omiin häihinsä, vastaus on kohtelias mutta kieltävä.

Romaaneissaan Lapidus kuvaa sitä, kuinka ihmiset päätyvät tilanteisiin joissa ovat. Samoin hän pyrki ymmärtämään, kuinka hänen asiakkaansa päätyivät tekoihinsa.

Ei hän niitä silti hyväksy. Lapidus korostaa uskovansa vapaaseen tahtoon. Matkalla tekoon on aina monta kohtaa, jossa voi pysähtyä ja sanoa ei.

Välillä asiakkaita syytettiin hirveistä teoista, raiskauksista ja kidutuksesta. Puolustusasianajajana toimiminen vaatiikin tietyn ajattelutavan oppimista, Lapidus kertoo.

– Se on kummallinen ajattelutapa. Sitä on tottunut ajattelemaan itse ja toimimaan sen pohjalta, mutta asianajajana se ei mene niin.

– Täytyy asettaa mielensä uuteen asentoon ja luottaa siihen, että järjestelmä on hyvä.

Länsimaisessa järjestelmässä epäillyllä on oikeus puolustukseen. Sillä ei ole merkitystä, uskooko asianajaja todella asiakkaidensa kertomusta. Valehdella asianajajakaan ei saa, jos tietää täydellä varmuudella, kuinka asiat ovat. Mutta hyvin harvoin hän voi olla täysin varma, koska ei itse ole ollut paikalla.

Puolustusasianajajan täytyy siis luottaa siihen, että hän palvelee oikeutta parhaiten tekemällä työnsä niin hyvin kuin osaa.

– Niin aina sanoin, kun vielä työskentelin asianajajana. Nyt kun en enää työskentele, kerron totuuden.

– Hyvin usein se oli erittäin vaikeaa. Eikä ainoastaan vaikeaa, vaan se sai minut voimaan pahoin.

Usein sitä kuitenkin silti tietää. Syyttäjällä on paljon näyttöä ja asiakkaan puheista ymmärtää, että hänellä on vähintään ollut osuutta asiaan.

– Välillä en saanut unta.

Joskus asiakas välttyi vankilatuomiolta ja teki pian uuden rikoksen. Silloin piti vain ajatella, että oli tehnyt työnsä. Todisteet eivät riittäneet tuomioon. Että niin järjestelmän pitää toimia.

Lapiduksen mukaan asianajajilla on usein hyvin musta huumorintaju. Osa purkaa asioita terapiassa, toiset kyynistyvät ja moni alkaa juoda. Hän itse alkoi kirjoittaa.

Lapiduksen mukaan yhteiskunnan huipulla ja pohjalla jaetaan samoja ihanteita, nopeita autoja ja hyvää ruokaa, ja jaetaan käsitys naisen roolista. Samaa on myös tunne siitä, ettei täysin kuuluta yhteiskuntaan vaan voidaan tehdä, mitä halutaan.

Silti hän kaipaa vanhaa työtään, kaikesta huolimatta. Siinä sai älyllistä haastetta ja tunsi oikeasti myös auttavansa ihmisiä. Ja sitten oli oikeudenkäynteihin kuuluva jännitys, todistajan kuulustelu. Voittamisen euforia.

Ei Lapidus nytkään keskity vain kirjoihin. Hän selittää oikeusasioita viikoittaisessa tv-ohjelmassa ja on perustanut kumppanin kanssa oman tuotantoyhtiön.

Vielä kahden menestyksekkään uran jälkeenkin on mistä haaveilla. Läpimurrosta Yhdysvalloissa ja Hollywood-tason budjetin elokuvan tai sarjan tuottamisesta. Ja sitten siitä, että lapset saisivat onnellisen elämän maailmassa, jossa väkivalta ja ilmastonmuutos on saatu kuriin.

Lapiduksen kirjat ovat olleet suosittuja myös Ruotsin vankiloiden kirjastoissa.

Lapiduksen mukaan rikollista maailmaa tavalla tai toisella tuntevilta tulee kriittistä palautetta lähinnä pienistä yksityiskohdista. Poliisi saattaa huomauttaa oikeasta terminologiasta, lääkäri siitä, kuinka tietty lääkeaine vaikuttaa pupillien kokoon.

Lapidus sanoo yrittävänsä kirjoittaa hauskastikin, mutta se ei arvosteluissa tai muussa palautteessa juuri nouse esiin.

Rikolliset kaiketi huomaavat, että kirjailija ainakin yrittää kuvata alamaailman ihmisineen moniulotteisesti. Hän kertoo olleensa aina kiinnostunut moraalisista ja eettisistä kysymyksistä, ja rikosten maailmassa moraalisia valintoja on helpompi kuvata.

– Yritän tehdä hahmoistani kolmiulotteisia. Moraalisesti harmaalla alueella on paljon mielenkiintoisempaa.

Jens Lapiduksen uutuuskirja Paratiisikaupunki (Like) on juuri ilmestynyt.