Seksirikoskohussa ryvettyneen prinssi Andrew’n käytös hämmästyttää – pakoilee vyyhtiä kaikin keinoin

Prinssi Andrew’lle on lehtitietojen mukaan yritetty jo kuukauden ajan toimittaa seksuaalirikossyytteisiin liittyviä papereita. Tällä viikolla prinssi kurvasi kuningattaren kalastusmökille keskelle metsää.

Prinssi Andrew on vältellyt julkisuutta siitä asti, kun Virginia Giuffre nosti häntä kohtaan virallisen kanteen seksuaalisesta hyväksikäytöstä kuukausi sitten. Giuffre on edesmenneen liikemies Jeffrey Epsteinin seksuaalirikosten uhri.

The Sunin ja New York Postin mukaan prinssi Andrew’lle on yritetty toistuvasti toimittaa oikeuskanteeseen liittyviä papereita, mutta prinssi on vältellyt asiaa kaikin keinoin.

Tiistaina Andrew’n pakomatka sai lehtitietojen mukaan jälleen uuden käänteen, kun hänet nähtiin kurvaavan Range Roverillaan Windsorin linnasta ex-vaimonsa Sarah Fergusonin kanssa. Andrew kaahasi 800 kilometrin päähän Balmoraliin, Skotlantiin. Hän tallentui The Sunin kuviin kuningattaren omistamassa kalastusmökissä.

Lehtitietojen mukaan Andrew on majaillut kuningattaren omistamassa kalastusmökissä.

Lehtitietojen mukaan prinssi Andrew’n pako Skotlantiin on selvä merkki siitä, että hän jatkaa oikeuskanteen pakoilua. Lehden mukaan Andrew’lle on toistuvasti yritetty toimittaa oikeuskanteeseen liittyviä papereita Windsorin tiluksilla, mutta turvamiehet ovat käännyttäneet asianajajat pikaisesti pois paikalta.

Lisäksi prinssin ensimmäinen kuulemistilaisuus syytteeseen liittyen olisi New York Postin mukaan maanantaina.

Balmoralissa työskentelevä sisäpiiri väittää kuitenkin The Sunille, että Andrew aikoisi viipyä Skotlannissa ainakin kaksi viikkoa.

Kuningatar Elisabetin uskottiin pitkään pitävän Andrew’ta suosikkilapsenaan.

The Sunin mukaan myös kuningatar Elisabet piipahti kalastusmökissä poikansa luona puolentoista tunnin ajan. Lehtitietojen mukaan äiti ja poika nauttivat lounastapaamisesta metsän suojissa sijaitsevassa mökissä.

Kuningatar poistui paikalta autolla ja tallentui The Sunin kuviin, mutta Andrew’sta ei näkynyt jälkeäkään.

Kerta ei ole ensimmäinen, kun Andrew hakeutuu äitinsä suvun maille pakoon skandaaliaan. Kuukausi sitten Andrew kaarsi Balmoralin pihaan vain vuorokausi sen jälkeen, kun Virginia Giuffre nosti Yhdysvalloissa prinssiä kohtaan kanteen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.