Ensimmäinen yhteiskuva julki! Mikko Leppilampi poseeraa herkässä otoksessa päivän ikäisen poikansa kanssa

Mikko Leppilampi säteilee ylpeyttä tuoreessa somekuvassa.

Mikko Leppilampi on nyt kahden lapsen isä.

”Minun poikani”, kirjoittaa Mikko Leppilampi englanniksi herkässä otoksessa, joka on mitä ilmeisemmin otettu synnytyssairaalan pediltä. Leppilampi julkaisi kuvan Instagramissa reilu vuorokausi lapsen syntymän jälkeen.

Kuvassa ylpeä isä pitelee vastasyntynyttä poikaansa varmoin ottein katse syvästi pienokaiseensa uppoutuneena. Tummatukkainen lapsi puolestaan uinuu autuaasti.

Leppilammen herkkä julkaisu on saanut osakseen kymmeniä onnitteluja ja ihailevia huokauksia. Onnittelijoiden joukossa on useita julkisuudesta tuttuja henkilöitä, kuten Leppilammen juontajakollega Vappu Pimiä, Jukka Hildén, Krista Siegfrieds, Olavi Uusivirta ja Krista Kosonen.

– Valtavasti onnea Mikko, koko perheelle, toivottaa Christoffer Strandberg.

Myös Leppilammen puoliso Beata Leppilampi on julkaissut Instagramin tarinat-osiossa rakkaudentäyteisiä kuvia vastasyntyneestä. Yhdessä kuvista pienokainen lepää äitinsä sylissä pieni käsi vasten rintaa.

– Rakastan, rakastan, rakastan, äiti kirjoittaa kuvan yhteydessä.

Mikko ja Beata Leppilammen esikoispoika syntyi varhain tiistaiaamuna.

– Varhain tänä aamuyönä 7. päivä syyskuuta 2021 klo 03:21 syntyi meille niin hartaasti toivottu ja rakkaudella odotettu täydellisen terve poikavauva! Onnellisuus ja kiitollisuus täyttää sydämen. Enempää en osaa enää elämältä toivoa. Beata Leppilampi, sä olet mun suurin sankari, Mikko Leppilampi ylisti Instagramissa.

Lapsi on Beata Leppilammelle (os. Papp) ensimmäinen, Mikko Leppilammella puolestaan on aikaisemmasta suhteestaan Lilia-tytär.

Beata ja Mikko Leppilampi ovat seurustelleet yli kaksi vuotta ja avioon he astelivat kuluvan vuoden elokuussa.

– Olen tällä hetkellä ehkä onnellisempi kuin koskaan. Minulle on tärkeää pitää parisuhteeseeni liittyvät asiat yksityisinä, mutta sen verran voin sanoa, että Beatalla on ratkaisevan tärkeä vaikutus onnellisuuteeni, Mikko Leppilampi on kuvaillut suhdettaan Anna-lehdelle.