Anne Kukkohovi on joutunut viime aikoina kiristämään kukkaronnyörejä oikein kunnolla.

50–vuotias Anne Kukkohovi on joutunut laittamaan kulutustottumuksensa uusiksi.

Korona-aika on koetellut Anne Kukkohovia, joka puhuu vaikeasta taloustilanteestaan tuoreessa Anna-lehdessä. Annan mukaan kauneusalan yrittäjän rahatilanne on ollut parin viime vuoden aikana niin tiukka, että hän on joutunut pistämään kulutustottumuksensa uusiksi.

– Olen ensimmäistä kertaa elämässäni tilanteessa, jossa joudun miettimään, mihin kaikkeen minulla on varaa. Se on haastavaa, koska olen juuri muuttanut uuteen asuntoon, ja ostoslistalla olisi vaikka mitä, Kukkohovi sanoo Annassa.

50-vuotias Kukkohovi kertoo haastattelussa, ettei hän ole saanut hankittua uuteen kotiinsa keittiönpöytää tai mattoakaan, koska ei halua tyytyä tilapäisratkaisuihin rahanpuutteen takia.

– Elämässäni on ollut ajanjaksoja, jolloin olen tienannut todella hyvin ja kuluttanut tienestejäni surutta. Asuimme kolmihenkisenä perheenä tarpeettoman suuressa asunnossa, josta maksoimme valtavaa vuokraa. Jälkikäteen ajateltuna se on tuntunut typerältä. Jos olisin osannut elää taloudellisemmin, tilanteeni olisi varmasti nyt toisenlainen, Kukkohovi myöntää Anna-lehdelle.

Kukkohovi on pyörittänyt kansainvälistä kosmetiikkayritystään seitsemisen vuotta yhdessä entisen puolisonsa kanssa. Pariskunta erosi vuonna 2018 oltuaan yhdessä 17 vuoden ajan. Nykyään Kukkohovi asuu kaksin teini-ikäisen poikansa kanssa.

Keväällä Kukkohovi kertoi MeNaisille, kuinka viime aikojen työelämän vastoinkäymiset ovat saaneet hänet voimaan huonosti niin henkisesti kuin fyysisestikin.

– Olen uinut todella syvissä vesissä. Tammikuussa oli fiilis, että tästä ei ole enää ulospääsyä. Epätoivo tuntui fyysisinä oireina koko kevään: vatsaan koski, nenä vuosi ja ramppasin koronatesteissä. Ensimmäistä kertaa aikuisiällä tuntui, että voimani eivät yksinkertaisesti riitä, Anne kertoi MeNaisille.

Ennen kosmetiikkayrityksensä perustamista ja sen rinnalla Kukkohovi on tehnyt uraa mallina ja juontajana. Hänet on tavattu myös useissa tv-tuotannoissa, kuten Suomen huippumalli haussa, Tanssii tähtien kanssa ja Koko Suomi leipoo.

Syksyllä 2019 hän teki uudenlaisen aluevaltauksen julkaisemalla omaelämäkertakirjan Päin punaista: Anne Kukkohovin kyydissä 24/7.