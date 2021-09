Idan ja Samin täydelliseltä vaikuttavan kodin alakerrasta paljastuu häkellyttävä yllätys – ”Aika karmaisevan näköinen paikka”

Remppa vai muutto Suomi -ohjelmassa nähdään kylpyhuone, joka hämmästyttää Anne Ramsayta ja Marko Paanasta.

Torstaina Remppa vai muutto Suomi -ohjelmassa kurkistetaan Idan ja Samin 250-neliöiseen omakotitaloon Espoon Kauklahdessa. Valoisa ja avara talo vaikuttaa ensisilmäyksellä niin idylliseltä, että sisustusarkkitehti Marko Paananen ja kiinteistönvälittäjä Anne Ramsay hämmästelevät, miksi pari tarvitsee heidän apuaan.

– Ensivaikutelma oli se, että tämä on harvinaisen harmoninen. Tämä on siisti, selkeä ja valoisa. Täällä on hyvä tunnelma, Marko kehuu.

– Olen hämmentynyt. Miksi me olemme täällä? Anne kummastelee.

Ida ja Sami kertovat olevansa perhekeskeisiä ja viihtyvänsä hyvin kotona, mutta etenkin omakotitalon kylpyhuoneet kaipaavat kipeästi uudistusta.

– Kylpyhuoneeseen kun astui, niin vähän alkoi syy selviämään, Marko sanoo.

– Kokonaisuudessaan aika karmaisevan näköinen paikka. Liikaa tilaa, liian vähän toiminnallisuutta.

Ida (vasemmalla), Anne Ramsay, Sami ja Marko Paananen lähtevät pohtimaan yhdessä uutta asumisratkaisua.

Talon ongelma on tilava alakerta, jonka tilaa ei käytetä Idan ja Samin mukaan juuri mihinkään. Nyt se toimii lähinnä perheen lasten futiskenttänä.

– Meidän spa-osasto on tilava, mutta aika lailla hyödytön. Kylpyhuonetta voisi käyttää paremminkin, Ida ja Sami sanovat.

Annessa ja Markossa hilpeyttä herättää erityisesti eri väreissä välkkyvä valo, joka sopisi paremmin yökerhoon kuin suihkuun.

– Discovalo! Anne riemastuu.

– Shania Twainin sanoin: That Don’t Impress Me Much, Marko leukailee.

