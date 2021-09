Laulaja on ollut holhouksen alaisena jo 13 vuoden ajan.

Britney Spearsin isä Jamie Spears on pyytänyt Los Angelesin tuomioistuinta lopettamaan poplaulajan 13 vuotta kestäneen holhouksenalaisuuden, kertovat NBCNews ja CNN.

Spearsin holhouksenalaisuudesta on uutisoitu viime vuosina paljon, ja kulunutta vuotta on värittänyt Spearsin oikeustaistelu isäänsä ja holhousjärjestelmää vastaan.

Erityisesti viimeisen vuoden aikana tapaukseen on liittynyt paljon käänteitä: mielenosoituksia, oikeudenkäyntejä, lausuntoja laulajatähden tilanteesta milloin kenenkin suusta, asianajajien vaihtumista, isän Jamie Spearsin puolustautumista ja lopulta Britney Spearsin oma puhe oikeudessa.

Spears ampaisi kuuluisuuteen Yhdysvaltojen Missisippistä vuonna 1998 pop-kappaleellaan Baby One More Time. Viimeistään 2000-luvun hitti Oops! I Did It Again vakinaisti pop-tähden musiikkimaailman huipulle. Spears oli 2000-luvun yksi palvotuimmista julkisuuden henkilöistä, muoti-ikoni ja maailmanlaajuinen teinityttöjen idoli. Lehdistö ja paparazzit seurasivat häntä kaikkialle.

Spearsin levyjä on tämän uran aikana myyty Billboardin mukaan maailmanlaajuisesti yli 150 miljoonaa kappaletta ja hän on pysynyt popmaailman keskiössä vuosi toisensa jälkeen.

Vuonna 2007 laulaja kärsi kuitenkin jonkinnäköisen hermoromahduksen, joka päätyi paitsi lööppeihin ympäri maailman, on myös määrittänyt radikaalisti Spearsin elämää, sillä vuonna 2008 tähti asetettiin oikeuden päätöksellä isänsä Jamie Spearsin holhouksenalaisuuteen.

Vuoden 2008 jälkeen Spearsin isä on oikeuden päätöksellä saanut päättää käytännössä tyttärensä koko elämästä, kuten muun muassa Spearsin valtavasta omaisuudesta, henkilökohtaisista asioista, kodinhoidosta ja lakiteknisistä asioista. Britney Spears ei ole voinut esimerkiksi äänestää, mennä naimisiin, hankkia lisää lapsia tai käydä edes ostoksilla ilman isänsä lupaa.

Spearsin tilanne on ollut koko maailman huulilla erityisesti sen jälkeen, kun helmikuussa 2021 The New York Times ja suoratoistopalvelu Hulu julkaisivat kohudokumentin Framing Britney Spears, joka kertoo Spearsin elämästä, urasta ja Spearsin surullisesta kohtelusta lehdistössä ja sosiaalisessa mediassa.

Kesällä järjestetyissä oikeuden kuulemisissa laulaja kertoi itse, että hän haluaa lopettaa holhousjärjestelyn välittömästi, jotta hän voisi mennä uudelleen naimisiin ja hankkia lisää lapsia. Spears järkyttikin ihmisiä väitteillään, että häntä pakotetaan käyttämään esimerkiksi ehkäisyä.

