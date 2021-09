Suosikkijuontaja riutui vuosia seksittömässä avioliitossa, erosi ja liittyi Tinderiin – nyt hänen lapsensa ovat kauhuissaan äidin rohkeista somekuvista

"Vanhempien tehtävä on nolata omat lapsensa”, toteaa Ulrika Jonsson, joka ei arkaile näyttää paljasta pintaa.

Ulrika Jonsson on juontanut Britanniassa

Britanniassa suosittu juontaja Ulrika Jonsson, 54, tunnetaan häpeilemättömistä ulostuloistaan. Hän on kertonut julkisuudessa muun muassa seksittömästä avioliitostaan, joka päättyi eroon vuonna 2019.

Brittiläis-ruotsalainen nainen ei myöskään epäröi tuoda itseään esiin omalla Instagram-tilillään, jonne hän on lisännyt itsestään useita rohkeita otoksia. Nyt Jonsson on paljastanut brittilehti The Sunille, miten hänen neljä lastaan suhtautuvat kyseisiin kuviin.

– Toisinaan he ovat häpeissään, mutta vanhempien tehtävä on nolata omat lapsensa, Jonsson toteaa.

Vaikka lapset eivät katsoisi äitinsä lisäämiä otoksia hyvällä, Jonsson ei jaksa välittää asiasta, sillä hän kertoo omistaneensa koko elämänsä lapsilleen.

– Elämäni on jo puolivälin paremmalla puolella, ja olen näyttänyt heille, miten omistautunut vanhempi olen ja aion tehdä sen myös jatkossa.

Samaisessa haastattelussa 54-vuotias Jonsson kertoo oppineensa arvostamaan vartaloaan vasta vanhemmalla iällä.

– Yritän löytää tavan rakastaa kehoani. Se on vähän ryppyinen, mutta sellainen se vain on, Jonsson toteaa.

– Kasvaessani minulle kerrottiin vain huonoja ja negatiivisia asioita kehostani. Nyt ajattelen olevani 54-vuotias ja tuovani kehoni esille juuri sellaisena kuin se on, hän jatkaa.

Ulrika Jonsson erosi miehestään Brian Monetista keväällä 2019. Ero aiheutti julkista keskustelua, sillä Jonsson paljasti eronneensa vuosia jatkuneen seksittömyyden seurauksena.

Jonsson ja Monet ehtivät olla yhdessä 11 vuotta, jonka aikana pariskunta harrasti seksiä Jonssonin mukaan vain yhden kerran.

Juontajalla on neljä lasta.

Jonsson löysi pian uuden miehen, mutta suhde tyssäsi reilu vuosi sitten koronapandemian aiheuttamiin rajoituksiin. Viime helmikuussa hän alkoi metsästää uutta kumppania Tinderistä.

Daily Mailin mukaa Jonsson kuitenkin asetti tiukan säännön sovelluksen käyttöön. Neljän lapsen äiti ei nimittäin tapaile alle 26-vuotiaita nuoria miehiä.

– Pidän kiinni siitä, että ikähaarukkani mahdollisia kumppaneita varten on 26–50-vuotiaat. Vanhin lapseni Cameron on 26-vuotias, ja tuntuisi ikävältä heittää verkkoja vesille sitä nuorempien kohdalla, Jonsson perusteli.

Jonsson on nähty avioeronsa jälkeen myös yli 50-vuotiaille suunnatun treffisivuston mainoskasvona.

Jonsson on juontanut Britanniassa Gladiaattoreita ja kilpaillut Big Brotherissa.

Lue lisää: Seksittömästä avioliitosta lähtenyt suosikkijuontaja liittyi Tinderiin – yksi tiukka ehto rajaa kumppanin valintaa