Ensitreffit alttarilla -morsiamen käytös herättää kysymyksiä: ”Selvästi pettynyt”

Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa vietettiin ensimmäisiä hääjuhlia ja osalla ne sujuivat paremmin kuin toisilla. Ilta-Sanomien Ruuturaati pui tuoreeltaan jakson tapahtumat.

ENSITREFFIT ALTTARILLA -suosikkisarjan toisessa jaksossa nähdään kuinka Niina ja Lari, Venla ja Karl sekä Tuula ja Miika tapaavat toisensa ensimmäistä kertaa ja astelevat saman tien alttarille.

Ilta-Sanomien Ruuturaati ruoti heti tuoreeltaan jakson tapahtumat. Kahdella edellä mainituista pareista hääpäivä sujui lähes hurmioituneissa tunnelmissa, kun taas yksi pariskunnista vaikutti selkeästi varautuneemmalta.

Voit katsoa IS:n Ruuduraadin artikkelin alusta löytyvästä videoikkunasta.

Toimittajat Iida Tani ja Katri Utula pistivät merkille välittömästi hermostuneen tunnelman, joka vallitsi Tuulan ja Miikan hääpäivänä. Vihkimisen jälkeen Tuula myönsi kameroille yllättyneensä hänelle valitusta puolisosta ja totesi, ettei tuore aviomies ollut ehkä aivan sitä, mitä nainen oli odottanut.

– Tuula yritti sanoa sen hyvin neutraalisti, mutta puheesta oli aistittavista pettymys, Ruuturaati toteaa.

Sen sijaan Larin ja Niinan välillä vaikutti kipinöivän välittömästi. Parin hääpäivää piristivät hellyydenosoitukset ja suudelmat.

– He vaikuttavat siltä, että he olisivat kiinnostuneet toisistaan myös tämän ohjelman ulkopuolella. Se on aina hyvä lähtökohta, Ruuturaati arvioi.

Entä mitä mieltä Ruuturaati on Venlan ja Karlin suhteesta? Millaisiin ongelmiin toisiinsa ensisilmäyksellä ihastuneet Lari ja Niina saattavat törmätä?

