Harlinit muuttavat Lontooseen – pari iloitsee Instagramissa uudesta elämänvaiheesta

Renny ja Johanna Harlin ovat asuneet viimeisen vuoden yhdessä Bulgarian Sofiassa.

Elokuvaohjaaja Renny Harlinin, 62, ja hänen puolisonsa Johanna Harlinin, 27, rakkaustarina on edennyt vauhdilla. Pariskunta tapasi toisensa viime kesänä Luokkakokous 3 -elokuvan kuvauksissa, minkä jälkeen he muuttivat yhdessä asumaan Bulgarian pääkaupunkiin Sofiaan.

Helmikuussa kihlautunut pariskunta avioitui kaikessa hiljaisuudessa kesäkuun puolivälissä, ja pariskunnan häitä juhlitaan ensi viikolla Ranskan St. Tropezissa.

Tänään Harlinit kertoivat omilla Instagram-tileillään suuresta elämänmuutoksesta. Pariskunta nimittäin muuttaa häiden jälkeen Lontooseen, jossa he jatkavat yhteisen elämänsä rakentamista.

– Takana on nyt vuosi kanssasi Sofiassa. Elämäni paras vuosi! Nyt on aika hypätä seuraavaan yhteiseen seikkailuumme. Viiden päivän päästä alkaa hääviikkomme. Kahden viikon päästä muutamme uuteen kotiimme Lontooseen! Elämä on täydellistä, Johanna Harlin hehkuttaa tuoreen Instagram-päivityksensä kuvatekstissä sydänemojien kera.

Myös Renny Harlin kertoo nauttineensa parin yhteiselosta suuresti.

– Olen kiitollinen kaikista yhteisistä muistoistamme ja rakkautemme ensimmäisestä vuodesta. Olen valmis aloittamaan elämässäni uuden luvun kanssasi. Lisäksi odotan enemmän kuin koskaan sitä, että pääsemme toteuttamaan yhteistä unelmiamme, hän kirjoittaa Instagramissa.

Harlinien kolmipäiväiset häät tullaan näkemään pariskunnan omassa tosi-tv-ohjelmassa, jota esitetään MTV:n suoratoistopalvelussa. The Harlins -nimeä kantavan sarjan julkaisupäivää ei vielä ole paljastettu.

Renny ja Johanna Harlinin hääjuhla järjestetään ensi viikolla, vaikkakin pari on avioitunut jo kesäkuun puolivälissä.

Heinäkuun puolivälissä Harlinit paljastivat Instagramissa menneensä naimisiin kaikessa hiljaisuudessa jo 14. kesäkuuta. He kertoivat syyksi Ranskan lainsäädännön.

– Ranskan lain mukaan meidän on pakko tehdä paperityöt hyvissä ajoin Suomessa ennen sitä, Johanna Harlin totesi Instagram-tarinassaan.

– Meidän häät on vasta syyskuussa, mutta virallisesti me ollaan oikeastaan kyllä nyt naimisissa papereiden mukaan. Mutta meidän sydämissä meidän häät tapahtuu vasta Ranskassa sitten syksyllä, hän jatkoi.

Vain päivää ennen avioitumisuutisen paljastumista Harlinit juhlivat kihlajaisiaan Helsingissä hulppein menoin. He järjestivät Kulosaaren Casinolla suuret kihlajaisjuhlat, joihin oli kutsuttu kymmeniä julkisuudesta tuttuja kasvoja. Vieraslistalla olivat muun muassa näyttelijä Aku Hirviniemi, toimittaja Maria Veitola ja radiojuontaja Jaajo Linnonmaa.