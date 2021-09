Huippumalli Chrissy Teigenilla on syytä juhlaan: ollut 50 päivää täysin tipattomalla – kertoo merkittävistä vaikutuksista

Sometähti Chrissy Teigen ei ikävöi alkoholinhuuruisia bileiltoja.

Malli Chrissy Teigen, 35, ilmoitti viime syksynä luopuneensa alkoholista kokonaan. Tuoreessa Instagram-julkaisussaan nainen kertoo, miten raittius on vaikuttanut hänen terveyteensä ja jaksamiseensa. Asiasta uutisoi muun muassa yhdysvaltalaissivusto Huffpost.

– Tänään on raittiusjaksoni 50. päivä! Oikeasti sitä on takana jo lähes vuoden verran, mutta matkalle on osunut joitakin viinilasillisia, Teigen iloitsee sunnuntaina julkaistun videon tekstikentässä.

Videolla Teigen makoilee lattialla yhdessä 5-vuotiaan tyttärensä Lunan ja 3-vuotiaan poikansa Milesin kanssa. Kolmikko näyttää nauttivan toistensa seurasta, ja äiti seuraa lastensa puuhastelua onnellisen ja hyvinvoivan näköisenä.

– En vieläkään tiedä varmaksi, juonko enää koskaan. Tiedän kuitenkin sen, ettei se palvele minua enää millään tavalla, Teigen kirjoittaa.

Useampia keittokirjoja kirjoittanut yhdysvaltalaismalli kertoo, että alkoholi vaikuttaa hänen olotilaansa ja vireyteensä vain negatiivisesti.

– En viihdy, en tanssi enkä rentoudu. Voin pahoin, nukahdan ja herään huonovointisena huomaten, että olen todennäköisesti missannut illan hauskan osuuden tyystin.

Näin ei kuitenkaan aina ole ollut, sillä Teigen kirjoittaa nauttineensa alkoholin käytöstä aiemmin.

– Pidin hauskaa sen kanssa, ja arvostan kaikkia, jotka pystyvät nauttimaan siitä vastuullisesti.

Chrissy Teigen ja John Legend ovat olleet naimisissa vuodesta 2013.

Teigen ei kuitenkaan ikävöi alkoholinhuuruisia bileiltoja, sillä parantuneen jaksamisen ansiosta nainen jaksaa urheilla aiempaa aktiivisemmin.

– Tämä on jo viikon kolmas treenini, mikä on aivan ennenkuulumatonta minulta.

Teigen on aiemminkin puhunut julkisuudessa ongelmallisesta suhteestaan alkoholiin. Kun hän ja hänen puolisonsa, laulaja John Legend menettivät kuopuksensa viime syksynä, Teigen ei pystynyt käsittelemään asiaa ilman alkoholia.

– Minusta ei todellakaan tunnu siltä, ​​että olisin käsitellyt Jackin kuoleman täysin. Ja nyt kun minulla ei ole alkoholia siihen liittyvien tunteiden tukahduttamiseksi, asiat vain odottavat, että kävisin ne läpi ja hyväksyisin ne, Teigen kirjoitti elokuussa julkaistussa Instagram-päivityksessään.

Teigenin ja Legendin nuorin lapsi syntyi kuolleena viime syyskuussa. Pariskunnalla on entuudestaan huhtikuussa 2016 syntynyt Luna-tytär ja toukokuussa 2018 syntynyt Miles-poika.