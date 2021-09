Vesku Loiri paljastaa Tanhupallolle erikoisen asian lapsuudestaan – saa vastaukseksi terävän napautuksen

Rakastettu Putous-hahmo Tanhupallo ryhtyy julkkisten terapeutiksi lauantaina alkavassa ohjelmassaan. Mukana on myös uutis- ja askarteluosio.

– Naapurin Timpan lempikulttuuri on aikuisviihde.

Näin aloittaa 6-vuotias Tanhupallo (Kiti Kokkonen) oman tv-ohjelmansa uutisosion, jota hän tekee kotinsa puutarhaan kyhätystä pahviviritelmästä.

Pahvilaatikossa lukee isoilla kirjaimilla UUTISET, ja ne ovatkin jokaviikkoinen osa Tanhupallon oma ohjelma -puolituntista. Uutisissa käydään pitkälti läpi Tanhupallon perhepiirin tapahtumia.

– Luen vain hyviä uutisia, jotka ovat päivänpolttamia, Tanhupallo tarkentaa.

Rakastettu Tanhupallo esiintyi suurelle yleisölle ensi kerran vuonna 2018 Putous-ohjelman sketsihahmokisassa, jolloin Tanhupallo karvamatoineen sukelsi suoraan katsojien sydämeen.

Nyt hän seikkailee viikoittain vaihtuvan vieraansa kanssa omassa ohjelmassaan. Avausjaksossa mukana on Vesa-Matti Loiri, ja teemana on luovuus.

IS Tv-lehti vieraili Tanhupallon kotona kesällä ja sai tutustua tarkemmin niin uutisstudioon kuin terapiahuoneeseenkin. Se on niin ikään olennainen osa ohjelmaa.

– Olen kutsunut vieraat terapiaan ja selvitän heidän mielenlaadun. Teen heille diagonin ja sen jälkeen teen preseptin, että miten elämä helpottuisi, Tanhupallo selvittää olohuoneen terapianurkassa istuessaan.

Tältä näyttää Tanhupallon terapianurkkaus.

– Meillä on käynyt tosi erilaisia potilaita. En saisi kertoa, ketkä kaikki on tulossa vieraaksi, mutta ainakin Niklas Hagman ja Supernanny. Jonkun pitää auttaa Supernannyäkin, ja me olemme molemmat ammattilaisia.

– Kaikkien vieraiden potilastiedot ovat salaisia, Tanhupallo lisää.

Mitä kaikkea ohjelmassa sitten on luvassa?

– Ainakin askartelua tai jumppaa, joihin olen pakottanut muutkin. Askartelut ovat sellaisia, joita jokainen voi askarrella kotonakin. Karvamato on keksinyt ideat. Siltä tulee hyviä ideoita, Tanhupallo kehuu.

Tanhupallo ryhtyy myös askartelemaan joka jaksossa.

Kotona asuu Tanhupallon mukaan myös äiti, isi, isin tyttöystävä, naapurin Timppa, mummi, ukki, eno, enon kaveri Jore ja Joren hoito Lissu.

Ohjelmassa heitä ei nähdä, vaan pääosissa ovat Tanhupallon lisäksi hänen kutsumansa vieraat sekä ohjaaja Joonas Nordman, joka vilahtelee mukana tuon tuosta.

Toisessa jaksossa kimurantteja kasvatuskysymyksiä on puimassa Supernanny Pia Penttala, ja myöhemmin kauden aikana vieraina nähdään myös Niklas Hagman, Kimmo Ohtonen, Cristal Snow, Maaret Kallio, Teemu Laajasalo, Paula Noronen, Kari Enqvist, Annika Saarikko ja Satu Silvo.

– En tuntenut kaikkia etukäteen, mutta meistä on tullut hyviä kavereita.

Miltä 6-vuotiaasta Tanhupallosta tuntuu saada oma tv-ohjelma?

– Tosi hienolta. Minulta kysyttiin, voisinko tehdä tällaista ohjelmaa. Äiti ja isi miettivät kaksi vuotta ja totesivat, että nooh, mikä ettei. Karvamatoa on jännittänyt kuvauksissa enemmän kuin minua.

Tältä näyttää Tanhupallon kotipiha.

Tanhupallo istuu Kiti Kokkosen mielessä niin vahvasti, että kuvauspaikalla oli mahdollista haastatella vain Tanhupalloa. Kiti sukelsi täysin hahmonsa maailmaan.

Myöhemmin Kiti kertoi, että Tanhupallon näytteleminen parin viikon ohjelmakuvausten ajan oli erittäin terapeuttista. Hän myös paljasti kummisetänsä Vesa-Matti Loirin podcastissa, että hahmo on hänelle pakopaikka todellisuudesta.

– Se on joku yhdistelmä omaa lapsuuttani: samaan aikaan hellyttävä, mutta surullinen. Tämä kuulostaa nyt hullulta, mutta ihan kuin se hahmo olisi joku minun toinen persoonani, Kiti kuvaili podcastissa.

Avausjaksossa Tanhupallo puolestaan saa Vesa-Matti Loirin avautumaan omasta lapsuudestaan. Loiri muistelee Tanhupallolle, miten hän huomasi jo 2-vuotiaana osaavansa laulaa – ja saavansa sillä myös tyttöjen huomiota. Se sai hänet innostumaan laulamisesta entistä enemmän.

Tanhupallo kertoo, että hän onkin huomannut jopa mumminsa ihastuneen Veskun karismaan – muiden naisten tavoin. Tanhupallo kuitenkin kuittaa nopeasti, että Vesku ei saa liehitellä hänen mummiaan, ettei ukki pahastu.

Loiri naurahtaa, että mummi saa jäädä rauhaan, sillä hän viettää nykyään kaiken ajan Lapissa kalassa.

Terapian lopuksi Tanhupallo jakaa vieraalleen tarroja ja antaa reseptin. Tällä kertaa reseptinä on pieni annos herkkuja ja muistutus siitä, että pitää osata olla itsestään ja hyvin tehdystä työstä ylpeä.

Tanhupallon oma ohjelma, lauantaisin 11.9. alkaen MTV3 klo 19.30.

Lue lisää uudesta Tv-lehdestä! Lehti on myynnissä 8.–14.9. yhdessä Ilta-Sanomien kanssa. Digiversion löydät täältä!