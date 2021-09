Cardi B sai toisen lapsensa – herkkä kuva kerännyt yli kymmenen miljoonaa tykkäystä

Cardi B:n ja räppäri Offsetin toinen lapsi on syntynyt.

Räppäripariskunta Cardi B ja Offset ovat saaneet toisen lapsensa. Cardi B, 28, julkaisi hellyttävän perhekuvan, jossa hän pitelee vastasyntynyttä poikavauvaansa sylissään.

Parin lapsi syntyi lauantaina 4. syyskuuta. Heillä on entuudestaan 3-vuotias Kulture-tytär.

– Olemme ikionnellisia saadessamme vihdoin tavata poikamme, Cardi B kertoi People-lehdelle.

– Perhe ja ystävät rakastavat häntä jo niin paljon, emmekä malta odottaa, että hänen sisaruksensa pääsevät tutustumaan häneen.

Päivityksen alle on kertynyt lukuisia onnitteluita tunnetuilta henkilöiltä, kuten Kris Jenneriltä ja Paris Hiltonilta. Reilun kymmenen tunnin aikana kuva on kerännyt huimat 11 miljoonaa tykkäystä.

Parin yhteisten lapsien lisäksi perheeseen kuuluu Offsetin, 29, kolme lasta aiemmista suhteistaan: 11-vuotias Jordan, 6-vuotias Kalea ja 6-vuotias Kody.

Pari paljasti raskausuutisen BET Awards -musiikkitapahtumassa kesäkuussa, kun Cardi asteli lavalle raskauden paljastavassa upeassa asussa.

Samaan aikaan räppärin Instagramiin päivitys, jossa hän kertoi raskaudestaan. Kuva uhmasi Instagramin kiisteltyjä ”siveyssääntöjä”, joiden mukaan naisen nännit eivät saisi kuvissa näkyä.

Offset ja Cardi B menivät naimisiin syyskuussa 2017. People-lehden mukaan suhteessa on ollut avioitumisen jälkeen myrskyisää. He toimittivat viime syksynä jo kertaalleen avioerohakemuksen. Sen jälkeen he kuitenkin selvittivät ongelmansa ja lähtivät viime helmikuussa ystävänpäivänä romanttiselle lomamatkalle.