Jason Momoa julkaisi kuvan uutuuselokuvan kulisseista – kommenttikenttä alkoi tulvia välittömästi rajua kritiikkiä

Jason Momoa esittelee Instagramissa Aquamanin uutta ulkonäköä. Faneilla oli kuitenkin sanansa sanottavanaan jostain aivan muusta.

Näyttelijä Jason Momoa, 42, paljastaa Instagramissa, miltä hänen näyttelemänsä Aquaman näyttää elokuvan jatko-osassa.

Aquaman nähtiin elokuvasarjan vuonna 2018 julkaistussa ensimmäisessä osassa kullan ja vihreän sävyisessä asussa. Tulevassa jatko-osassa Aquaman and the Lost Kingdom asu on muuttunut täysin erinäköiseksi: tummasävyiseksi päästä varpaisiin. Elokuva saa ensi-iltansa näillä näkymin loppuvuodesta 2022.

– Toinen kierros. Uusi asu. Enemmän toimintaa, Momoa maalailee.

Voit vaihtaa Momoan julkaisemaa kuvaparia painamalla alla olevan kuvan oikeassa reunassa olevaa nuolta.

Fanit ylistävät Aquamanin uutta ulkomuotoa, mutta kommenttikenttä täyttyi sadoista viesteistä, joissa fanit kertoivat boikotoivansa elokuvaa Amber Heardin takia.

Momoan rakastettua Meraa elokuvasarjassa näyttelevä Heard on ollut Yhdysvalloissa kohun keskellä jo vuosia. Heard ja hänen ex-miehensä Johnny Depp ovat käyneet pitkään oikeutta myrskyisästä suhteestaan. Molemmat ovat muun muassa syyttäneet toisiansa väkivallasta.

Useat Momoan kuvaan kommentoineet kertoivat olevansa asiassa Johnny Deppin puolella jakamalla viesteissään tunnistetta oikeutta Johnny Deppille.

– Rakastan sinua, mutta en aio tukea elokuvaa Amber Heardin takia.

– Olisin halunnut nähdä elokuvan, mutta en todellakaan katso sitä, koska Amber Heard on siinä.

– Pliis, kertokaa, ettei Amber Heard ole elokuvassa mukana?

– Niin harmi, että tuotanto antaa Amber Heardin olla mukana tässä.

Jason Momoa ja Amber Heard elokuvan ensimmäisessä osassa.

Sen sijaan useat toivoivat elokuvaan mukaan Momoan ex-kollegaa Emilia Clarkea. Clarke ja Momoa näyttelivät yhdessä Game of Thronesissa.

– Katsoisin, jos Amber Heardin tilalla olisi Emilia Clarke.

– Erottakaa Amber Heard ja ottakaa Emilia Clarke tilalle, niin katsomme elokuvan.

Lukuisat tunnetut tähdet kävivät kommentoimassa odottavaisin tunnelmin Momoan kuvaa.

– Totta hitossa, näyttää mahtavalta! Dwayne Johnson eli The Rock ylistää Aquamanin uutta asua.

– Sitten mennään! Tarvitsetko sijaisnäyttelijää? sometähti ja koomikko Arron Crascall naureskelee.

– Tiedän asun, joka saattaa laittaa sinut juoksemaan, peluri! näyttelijäkollega Yahya Abdul-Mateen II kiusoittelee.

Abdul-Mateen II näyttelee elokuvissa superroistoa Black Mantaa, joka on Aquamanin arkkivihollinen. Black Mantalla on elokuvassa yllään itse rakentamansa korkeaa teknologiaa hyödyntävä asu, joka muun muassa kykenee ampumaan lasersäteitä. Hänet nähdään myös elokuvan jatko-osassa.

Black Manta on Aquamanin arkkivihollinen.

Jatko-osan kuvaukset ovat kovaa vauhtia käynnissä. Uuden asun lisäksi Momoa on kertonut Instagramissaan joutuneensa luopumaan roolin vuoksi myös tutusta ja turvallisesta hiusväristään. Ruskeahiuksisena viihtyvä Momoa nimittäin paljasti kesällä, että hän värjää hiuksensa vaaleiksi.

– Tämä on viimeinen päivä ruskeahiuksisena. Minusta tulee blondi. Heillä on ilmeisesti hauskempaa kuin muilla. En tiedä, otetaan selvää, Momoa naureskeli tuolloin.