Bruce Dickinson laskeutui Ivaloon, kun yksityiskone uhattiin ampua alas – muusikkolegenda kertoo nyt erityisestä siteestään Suomeen

Iron Maiden on yksi maailman suosituimmista yhtyeistä ja sen tähtisolisti Bruce Dickinson on viihtynyt Suomessa – kymmeniä kertoja keikoilla, mutta myös luennoitsijana, lentäjänä ja pienen tytön isänä.

Koronapandemian aikana Bruce Dickinson on käynyt lonkkaleikkauksessa ja kuntouttanut itsensä taas valmiiksi esiintymislavoille.

Ivalo, Rovaniemi.

Bruce Dickinson muistaa suomalaiset paikannimet ja lausuu ne moitteettomasti. Ei ihme, sillä hän on käynyt Suomessa kymmeniä kertoja – siis useasti sen lisäksi, että hän on esiintynyt täällä yli 20 kertaa Iron Maiden -yhtyeen solistina.

Dickinson, 63, on valittu Helsingin yliopiston filosofisen tiedekunnan kunniatohtoriksi. Hän on vieraillut Suomessa motivaatiopuhujana yritystapahtumassa sekä ammattilentäjänä.

Ivalo liittyy juuri lentäjäntöihin. Se mainitaan jopa hänen elämäkertakirjansa avauskappaleessa.

– Olin lennättämässä englantilaisia liikemiehiä Venäjän Muurmanskiin. Mutta meitä ei tahdottu päästää jostain syystä maahan. Sanottiin, että kone ammutaan alas, jos ylitätte rajan, Dickinson kertoo.

– Laskeuduimme sitten Ivaloon.

Bruce Dickinsonin yksi ammatti on lentäjä

Videoneuvotteluyhteydellä toteutetussa haastattelussa Dickinson kertoo, mitä ajattelee Iron Maidenin uudesta levystä, kiertueiden siirtymisistä ja elämänsä suurten vastoinkäymisten kohtaamisista.

Ja siitä, miksi Rovaniemi on tärkeä paikka hänelle ja Kia-tyttärelle.

Fanit ovat saaneet odottaa uutta Iron Maiden -albumia kuusi vuotta, mutta syyskuun alussa Senjuku-albumi vihdoin julkaistiin.

– Haluan aina olla positiivinen, mutta kuluneet pari vuotta ovat olleet turhauttavia, Dickinson sanoo.

– Tarkoitus oli, että uusi levy julkaistaan neljän vuoden kuluttua edellisestä, mutta väli venähtikin kuuteen.

Iron Maidenin tahti on sama kuin muilla stadioneita ja jättifestivaalien pääesiintyjäslotteja kiertävillä maailman ykkösbändeillä: levyjulkaisun jälkeen menee pari vuotta kiertueella. Edellisen Book of Souls -albumin (2015) kiertueen jälkeen Iron Maiden ei kuitenkaan jäänyt lomalle, vaan lähti juhlistamaan esiintymällä ei uutta levyä, vaan Iron Maiden -mobiilipeliä. Legacy of the Beast -kiertueella yhtyeen näki yli kaksi miljoonaa ihmistä 82 konsertissa.

Uuden levyn piti siis ilmestyä jo 2019, ja Iron Maidenin piti taas lähteä tien päälle: miljoona konserttilippua oli jo myyty vuodeksi 2020, mutta koronan takia keikat peruttiin.

Ja kuten niin monella muulla artistilla ja yhtyeellä, keikat siirrettiin tähän vuoteen – ja peruttiin/siirrettiin sitten tänä vuonna uudelleen.

Ei ihme, että positiivista Bruceakin turhauttaa.

– Mutta ensi vuonna lähdemme taas tien päälle. Ja ensimmäinen konsertti on tietysti Suomessa, Dickinson imartelee.

– Meillä on faneja kaikkialla maailmassa. Mutta tiedämme, että suhteessa väkilukuun olemme Suomessa erityisen suosittuja.

Bändi on siis siirtynyt isältä pojalle paitsi Suomessa, myös vaikkapa Brasiliassa. 2019 Iron Maiden oli maineikkaan Rock In Rion pääesiintyjä – yleisönä hiekkarannalla oli 100 000 brasilialaista. Kyseessä oli uusinta, sillä vuonna 2001 Iron Maiden äänitti samassa paikassa Rock In Rio -livealbumin – silloin yleisömääräksi ilmoitettiin peräti 250 000 kuulijaa!

Dickinson tarkentaa, että monessa paikassa lipunmyynnissä on tehty uusia ennätyksiä.

– Tavallaan olemme onnekkaita: kun konsertit ovat peruuntuneet loppuunmyytyinä, olemme siirtäneet ne isompiin paikkoihin. Tämän seurauksena esiinnymme isommissa paikoissa kuin koskaan aikaisemmin.

Iron Maidenin levyt ja niitä seuraavat kiertueet ovat vuosikymmenten mittaan sisältäneet monenlaisia tarinoita. Sanoituksissa ja niistä kasvatetuissa lavanäytelmissä yhtyeen pääasiallinen säveltäjä ja sanoittaja, basisti Steve Harris on vienyt kuulijoita milloin keskelle toisen maailmansodan ilmataisteluja (Aces High), milloin keskelle omia painajaisiaan: klassikkobiisi Number Of The Beast syntyi kuulemma seurauksena siitä, että Harris katsoi juuri ennen nukkumaanmenoa Ennustus-sarjan toisen elokuvan Damien: Omen II.

Siksi onkin yllättävää, että Dickinson huitaisee videohaastattelussa kirjahyllynsä edessä, kun häneltä kysyy Senjutsu-levyn kantavasta ideasta.

– Idea oli mennä studioon ja katsoa, mitä tapahtuu, kun alamme kirjoittaa lauluja yhdessä, hän sanoo.

– Stevellä oli idea tästä kappaleesta ja sen seurauksena japanilaisteemasta levyn nimessä ja kansikuvassa. Mutta muilla levyn kappaleilla ei ole mitään tekemistä Japanin kanssa.

Vaikka uusi levy on nyt julkaistu ja se nousi saman tien suoratoistopalvelujen kuunnelluimpien joukkoon Suomessa, maailmankiertue jatkuu edelleen Legacy of the Beast -nimellä.

Ensimmäinen kiertueen esiintyminen on 4. kesäkuuta 2022 Hyvinkään Rockfestissä.

– Kadun sitä, että en ole koskaan pystynyt viettämään Suomessa pidempiä aikoja. Olen käynyt Lapissa lomalla pari–kolme kertaa, mutta ne ovat olleet ihan lyhyitä päivämatkoja. Minun pitäisi vielä tehdä se, että matkustan pohjoiseen, vuokraan koiravaljakon ja katoan pimeään luontoon, Dickinson sanoo ja virnistää.

Iron Maiden on nähty suomessa lukuisia kertoja. Kuvassa vuonna 2013 Helsingissä.

Pimeään hän on viime vuosina tosin joutunut katsomaan useasti.

2014 laulaja sai syöpädiagnoosin. Kielestä löytyi varhaisessa vaiheessa ollut pahanlaatuinen kasvain, joka saatiin parannettua seitsemän viikon hoitojaksolla. Dickinson toipui, jopa laulaminen sujui taas seuraavalla kiertueella.

Avioero 2019 oli Dickinsonin valinta, hän jätti kolmen lapsensa äidin Paddy Bowdenin ihastuttuaan Leana Dolciin, Iron Maidenin pitkäaikaiseen faniin. Bowden ehti vaatia miljoonakorvauksia avioerosta, mutta oikeusprosessi raukesi tämän kuolemaan: Bowden löydettiin kotoaan kuolleena viime vuoden toukokuussa.

Dickinson julkaisi tiedonannon, jossa hän ilmaisi järkytyksensä ja pyysi rauhaa suremiseen lapsilleen ja itselleen.

Koronapandemian aiheuttaman bändinsä toimintatauon aikana Dickinson on hoitanut terveyttään kuntoon ihan fyysisestikin. Hän on käynyt lonkkaleikkauksessa ja kuntouttanut aktiivisella fysioterapialla itsensä taas valmiiksi esiintymislavoille – entinen kilpatason miekkailija tunnetaan vaativasta lavaliikehdinnästä.

– Onneksi pääsin ulos kuntosalille, hän sanoo – sekä Lontoossa että hänen nykyisessä kotikaupungissaan Pariisissa oli pahimman koronakurimuksen aikaan pitkäaikaisia liikkumisrajoituksia.

Näetkö pandemian seurauksena tapahtuneen kaikkien vastoinkäymisten lisäksi jotain hyvääkin?

– Arvelen monien ihmisten arvioineen elämäänsä uudelleen. Kuinka paljon he haluavatkaan juosta erilaisten asioiden perässä? Vai olisiko vain parempi istua alas ja rauhoittua, nauttia hetkestä. Elää, Dickinson vastaa hetken miettimistauon jälkeen.

– Näin on käynyt minullekin. Ryntäilin aiemmin paikasta toiseen tavalla, jota nyt pidän stressaavana. Mutta tällä ajatuksella ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että meidän on lähdettävä kiertueelle – ja ihmisten on päästävä ulos tästä kaikesta. Nuoret ovat kärsineet paljon. Heidän pitäisi päästä elämään vapaasti sellaista elämää kuin nuoret tahtovat elää.

Nuoruudesta aikuisuuteen – ja nykyisyyteen: saatko itse uuden levyn ilmestymisestä samanlaisia fiiliksiä kuin lähes 40 vuotta sitten, kun Iron Maiden julkaisi klassikkolevyjään, esimerkiksi Number of the Beast (1982) tai Piece of Mind (1983)?

– Ei tarvitse mennä kuin 13 vuotta ajassa taaksepäin, kun levyn julkaiseminen oli erilaista: silloin saattoi katsoa levykaupan ulkopuolella, että nuo ihmiset jonottavat meidän uutta levyämme. Vastaavaa ei voi nyt nähdä, kun käytössä ovat suoratoistopalvelut: joku kertoo nyt, kuinka monta ihmistä on omien laitteidensa ääressä. Fiilis on erilainen, Dickinson vastaa.

– Minä en ole algoritmi. Teemme yhä levyjä ihmisiltä ihmisille.

Rovaniemi, noin 20 vuotta sitten. Bruce Dickinson ja Kia-tytär saapuvat paikalle – ja tapaavat Joulupukin.

– Se oli tärkeä matka, jonka ajoitus onnistui: Rovaniemellä käymisen takia tyttäreni uskoi vuoden pidempään Joulupukkiin, Dickinson muistelee.

– Kun palasimme kotiin Lontooseen, hänen isoveljensä väittivät, ettei pukkia ole olemassakaan. ”Onpas, näin omin silmin”, tyttäreni vastasi. Hän oli hyvin varma asiasta.