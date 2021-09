Suvi Teräsniskan arki muuttui radikaalisti Vain elämää -kuvauksissa – teki heti osuvan huomion tilanteesta

Vain elämää kestää koko syksyn aina jouluun asti. Artistipäivien lisäksi kauden aikana nähdään useita erikoisjaksoja.

Jo 12. Vain elämää -kausi alkaa perinteisellä Saapuminen Satulinnaan -jaksolla perjantaina 24. syyskuuta.

Arttu Wiskarille tämä on ensimmäinen kerta Satulinnassa, sillä oman Vain elämää -leirinsä hän vietti Espanjassa Mondan linnassa. Wiskari saa kunnian myös avata kauden ensimmäisen artistijakson 1. lokakuuta.

Toinen artistipäivä on ABREUn ja sen jälkeen järjestyksessä seuraavat Anssi Kelan, Suvi Teräsniskan, Jukka Pojan, Tuure Kilpeläisen, Chisun ja Pyhimyksen päivät.

Artistit kuvailevat mediatiedotteessa tunnelmiaan odottavaisiksi. Suvi Teräsniska teki heti osuvan huomion Satulinnassa asumisesta.

– Tämä on pitkästä aikaa pidempi pätkä, että oon poissa kotiympyröistä. En voi kieltää, ettenkö nautti tilanteesta, että aamulla ei tarvitse herätä päiväkotiin, ei tarvitse vääntää hammaspesusta, ruokailusta ja kaikesta, Teräsniska myöntää.

– Mutta kyllä mä tiedän, että tulen kaipaamaankin niitä asioita, Teräsniska pohtii.

Suvi Teräsniskalle Vain elämää -kuvaukset ovat tauko tutuista kotiympyröistä.

Myös muilla artisteilla on kovat odotukset yhteisestä ajasta.

– Syödään ihania ruokia, juodaan viiniä hyvässä seurassa, kuunnellaan musaa ja esitetään sitä. Sehän on ihan paras tapa elää ja viettää elämäänsä. Toivoisin, että pystyn olemaan mahdollisimman läsnä. En odottaisi mitään vaan olisin just niissä hetkissä mitä tapahtuu, fiilistelee Chisu.

– Mä en ole koskaan käynyt täällä Satulinnassa. Mahtava paikka kyllä. Tosi hieno! Paljon hienompi, kuin mitä osasin odottaa. Satulinnassa on mun mielestä sellaista leiritunnelmaa, Arttu Wiskari kertoo ajatuksiaan Satulinnasta.

– Semmonen olo, että olis tullut lomalle kavereiden kanssa. Mä en tunne oikeestaan ketään noista tyypeistä kunnolla, niin musta on ihana päästä tutustumaan. Ah, mä rakastan tämmösiä juttuja!, kertoo ABREU ihastuksissaan.

Satulinnaan saapuminen herätti artisteissa odottavia tunnelmia.

– Mä tuun yllättymään, jos mä en tule aiheuttamaan yllätyksiä. Mä oon itse yllättynyt siitä, jos muut ei ylläty, pohtii Jukka Poika tulevan kauden yllätyksiään.

– Tästä on kolme vuotta, kun mä olen ollut täällä viimeksi. Tuntuu, että siitä on pidempi aika. Nostalgiset fiilikset. Me ollaan perillä, perhana! sanoo Tuure Kilpeläinen innoissaan.

– Hyvä fiilis tulla tänne! Tietää, mitä on odotettavissa eikä ehkä mieti niin paljon, mitä jengi kelaa, Pyhimys pohtii.

– Uskon, että koska kolme kertaa neljä on kaksitoista, niin tulee olemaan vielä kolme kertaa parempi meininki. Se fiilis, kun kaikki ollaan samassa paikassa monta päivää tekemässä samaa asiaa, niin se on juttu, mitä kypsällä iällä saa kokea aika harvoin, pohtii puolestaan Anssi Kela hymy huulillaan.

Pyhimyksen artistipäivä nähdään tv:ssä viimeisenä.

Artistipäivien jälkeen 26. marraskuuta nähdään Vain elämää: Yllätysbiisit -jakso, jossa kaikki tämän kauden artistit kokoontuvat vielä kerran yhteen saman pöydän ääreen. Jokainen artisti saa kuulla omasta tuotannostaan kappaleen, jota ei olla vielä tällä kaudella kuultu.

Lauantaina 3. joulukuuta nähdään Vain elämää: Pelastakaa Lapset -erikoisjakso. Tässä hyväntekeväisyysjaksossa artistit vierailevat lastenkodissa, tutustuvat vapaaehtoistoimintaan lasten hyväksi ja ovat mukana viemässä apua vähävaraisille lapsiperheille.

Vain elämää: Joulua päästään viettämään 10. joulukuuta alkaen. Artistit kokoontuvat yhteisen joulupöydän ääreen keskustelemaan omista jouluperinteistään sekä kuulemaan toistensa versioita ikimuistoisista joululauluista. Joulun tunnelmasta nautitaan kahtena perättäisenä perjantaina.

Vain elämää alkaa perjantaina 24.9 kello 20 Nelosella. Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.