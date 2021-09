Melania Trump on linnoittautunut Mar-a-Lagon kartanoon – lähipiiri kertoo, miten hän suhtautuu puolisonsa nykypuuhiin

Donald Trumpin rinnalla nähdään tulevaisuudessa edustamassa poikien vaimo ja naisystävä, kertovat sisäpiirilähteet CNN:lle.

Yhdysvaltojen entinen ensimmäinen nainen Melania Trump on nähty ihmisten ilmoilla tasan yhden kerran sen jälkeen, kun hän jätti Washingtonin miehensä kanssa tammikuussa.

Modernin historian ”privaateimmaksi” presidentin puolisoksi sanottu Melania Trump tallentui kuvaajien kameroihin heinäkuussa New Yorkissa yhdessä poikansa Barronin kanssa, kun parivaljakko poistui Trump Towerista.

Tuon lisäksi Melaniasta on nähty vilahduksia ainoastaan joidenkin Mar-a-lagon kartanon vieraiden Instagram-kuvissa.

Samalla, kun Donald Trump väläyttelee jo haluistaan palata presidentiksi, sisäpiirilähteiden mukaan rouva Trumpia ei Valkoinen talo kiinnosta enää pätkääkään.

Melania Trump palasi elokuussa Floridaan New Jerseyn golf-klubilla vietetyn kesäloman jälkeen, ja ystävien mukaan hän on nyt majoittunut sinne pysyvästi. Poika Barron käy lähellä yksityistä high schoolia.

CNN:lle puhuneen lähipiirin mukaan Melania on tehnyt selväksi, ettei hän aio osallistua miehensä kampanjointiin ja poliittiseen toimintaan mitenkään.

– Ensimmäisen naisen asema ei ole se mitä hän tavoittelee. Se oli ajanjakso elämässä – nyt se on ohi, ja hän on tyytyväinen siihen.

Lähipiirin mukaan Donald Trumpin mahdollisissa kampanjatilaisuuksissa tukijoina ja edustajina tulevat olemaan Trumpin miniät eli Eric-pojan vaimo, Lara Trump sekä Donald Jr -pojan naisystävä Kimberly Guilfoyle, joilla kummallakin on omia poliittisia tavoitteita.

Melania oli tunnetusti nihkeä esiintymään miehensä rinnalla aiemminkin, mutta politiikan sisäpiiriläisten mukaan tämä ei ole kuitenkaan ollut ongelma Trumpin kannattajille – ehkä jopa päin vastoin.

– Hän onnistui luomaan käsityksen, että poissaolo on jopa hyvä asia. Tyypillinen Trumpin äänestäjä pitää Melaniaa jalustalla. He ihastelevat sitä, miltä hän näyttää ja sitä, että hän ei kerro julkisesti mielipiteitään. He näkevät se arvokkuutena ja uskollisuutena.

Sisäpiirin mukaan Melania Trump nauttii äärimmäisestä yksityisyydestä, jonka nykyelämä mahdollistaa.

– Mitä enemmän hän voi pysytellä pois julkisuudesta, sen parempi, Melanian pitkään tuntenut henkilö sanoo CNN:lle.

– Eikä siinä ole mitään vikaa. Jos kaikki maailman ihmiset seuraisivat kaikkia liikkeitäsi neljän vuoden asian, eikä se olisi sinusta mukavaa voi vai kuvitella, kuinka raastavaa se olisi.

Peoplelle heinäkuussa puhuneen sisäpiirilähteen mukaan Melania pyrkii viettämään suurimman osan ajastaan samassa kaupungissa puolisonsa kanssa, mutta puuhailee omia asioitaan ja viilettää omissa menoissaan. Silloin tällöin hän matkustelee myös yksin sekä Yhdysvalloissa että ulkomailla.

– Se sopii Donaldille niin kauan, kunhan Melania on tyytyväinen, jättää hänet rauhaan ja näyttäytyy julkisesti silloin kun tarvitsee. Melania on onnellisimmillaan silloin, kun hän on perheensä seurassa, mukaan lukien poikansa. Hän ei ole tyhmä, hän vain tietää, miten tehdä elämästään mahdollisimman tyydyttävää, lähde paljastaa.

Helmikuussa sama CNN uutisoi Melania Trumpin erikoisesta päivärutiinista, jonka mukaan hän olisi keskittynyt Valkoisesta talosta lähdön jälkeen lähinnä rentoutumaan kylpylässä. Sisäpiiristä kerrottiin CNN:lle, että Yhdysvaltain ensimmäinen nainen pyrkii pysymään loitolla miehensä virkasyytekäsittelystä.

– Hän menee kylpylään, syö lounasta, menee takaisin kylpylään ja syö Donaldin kanssa päivällistä terassilla, lähde sanoi.

Pian tuon jälkeen Melania Trump palasi sosiaaliseen mediaan ja avasi uuden Twitter-tilin, jossa hän ilmoitti perustavansa oman toimistonsa. Uuden Twitter-tilin tulkittiin olevan vastaisku lekotteluväitteille. Tuolloin kerrottiin, että rouva Trump aikoisi edistää uudella Twitter-tilillään Be Best -kampanjaansa, joka keskittyy lasten hyvinvointiin ja kiusaamisenvastaiseen työhön.

Melania Trumpin Floridan toimistossa on tiettävästi pari kolme täyspäivästä työntekijää, mutta CNN huomauttaa tuoreessa jutussaan, että sen toiminta vaikuttaa edelleen hyvin epämääräiseltä. Helmikuun jälkeen tilille on ilmestynyt lähinnä vanhoja kuvia ja kiitosviestejä, mutta ei esimerkiksi minkäänlaista tietoa hankkeen tulevista tapahtumista, esiintymisistä tai muista ajankohtaisia asioista. Viimeisimpänä Melania on esittänyt osanottonsa Kabulissa kuolleille sotilaille.