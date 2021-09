Perheen lemmikit pilasivat onnen uusista saappaista.

Sirpa Selänne esitteli Instagramissa innoissaan upouusia valkoisia kumisaappaitaan. Hän julkaisi videon, jossa hän tepasteli nurmikolla tyytyväisenä koiriensa kanssa.

– Nyt on hyvä käppäillä näillä saappailla, kun ei haittaa, vaikka nurtsi ois märkä. Näillä voi vaikka juosta, nämä niin hyvät menopelit! Selänne hehkutti Instagramin tarinat-osiossa.

Onni loppui lyhyeen, sillä hetken kuluttua Sirpa Selänne julkaisi kuvan saappaistaan, jotka olivat päätyneet koirien hampaisiin. Uudet menopelit kohtasivat täystuhon.

– Jumantsuka. Tää on nyt sit hinta, kun on noita koiria. Ihan uudet saappaat ja p*rkele vie. Joku koirista on saanut suuhunsa ja tässä ne on. Voi hemskutarallaa. Täytyy vähän designaa niitä uudestaan saksien kanssa. Höh, Selänne kuvaili pettyneenä.

Selänteiden perheeseen kuuluu useampi koira. Perheen Stella-rottweiler sai kesällä 2020 pentueen.

Selänteet viettivät kesällä aikaa Suomessa. Perheellä oli aihetta juhlaan, nimittäin Teemu ja Sirpa Selänne täyttivät kumpikin vuosia ja pari vietti 25-vuotishääpäiväänsä.

– Mitään erityisiä suunnitelmia ei ole. Meillä on hauskaa yhdessä ja se on pääasia. Olemme onnellisia yhdessä ja olemme onnellisia, kun olemme täällä Suomessa, Sirpa Selänne kertoi IS:lle heinäkuussa.

– Se [25. hääpäivä] on iso juttu. Varsinkin nykypäivänä, kun tuntuu, että ihmiset eroavat liian usein ja joskus liiankin helposti. Voi olla ylpeä ja iloinen, että on löytänyt puolison, jonka kanssa on onnellinen. Se on tärkeintä, Teemu Selänne totesi.