Mikko ja Beata Leppilammen vauva syntyi!

Vasta-avioitunut pari sai esikoisensa.

Juontaja Mikko Leppilammen, 42, ja luisteluvalmentaja Beata Leppilammen, 26, lapsi on syntynyt.

Mikko Leppilampi paljasti onnellisen uutisen ja julkaisi vastasyntyneen kädestä kuvan Instagramissaan. Tuore isä kertoo olevansa erittäin onnellinen.

– Varhain tänä aamuyönä 7. päivä syyskuuta 2021 klo 03:21 syntyi meille niin hartaasti toivottu ja rakkaudella odotettu täydellisen terve poikavauva! Onnellisuus ja kiitollisuus täyttää sydämen. Enempää en osaa enää elämältä toivoa. Beata Leppilampi, sä olet mun suurin sankari, Mikko Leppilampi ylistää.

Pari sai ensimmäisen yhteisen lapsensa. Mikko Leppilammella on aikaisemmasta suhteestaan Lilia-tytär.

Beata paljasti jo viikko sitten, että laskettu aika on koittanut. Leppilampi ilmoitti sunnuntai-iltana Tanssii tähtien kanssa -ohjelman suorassa lähetyksessä, että hän saattaa joutua rientämään synnytykseen kesken lähetyksen.

– Voi olla, että meikäläinen ampuu kesken lähetyksen muualle tärkeämpiin hommiin. Jos niin tapahtuu niin oli kiva nähdä, nähdään sitten ensi sunnuntaina, Leppilampi sanoi livelähetyksessä saaden raikuvat aplodit.

Ohjelman päätteeksi Leppilampi poistui studiolta ripein askelin.

Pariskunnalla on riittänyt onnen aiheita, sillä he menivät naimisiin elokuun puolivälissä. Beata Leppilampi (o.s. Papp) julkaisi tuolloin hääkuvia, joissa hän hehkui raskaana kauniissa häämekossaan.

Beata ja Mikko Leppilampi ovat seurustelleet yli kaksi vuotta. Pari paljasti kihlautumisensa Me Naisille heinäkuun alussa.

Beata kertoi hiljattain Me Naisille rakkauden muuttaneen häntä.

– Suhde, jossa tuntee olevansa toiselle riittävä – ja enemmänkin kuin riittävä – nostaa itsetuntoa. Nuorempana ajattelin, että ollakseni rakastettava minun pitää olla tietyn näköinen ja miellyttää muita. Nyt tunnen, että saan olla se kuka olen, Beata sanoi Me Naisille.

– Minulle on aina ollut tärkeää, että kumppani on myös paras ystäväni. Mikon kanssa kunnioitamme toistemme mielipiteitä ja meillä on omatkin elämät. On tärkeää, että ei ole vain me, vaan myös minä ja hän. Kun seisomme suhteessa omilla jaloillamme, kaikki, mitä toinen siihen tuo, on vain plussaa.

Mikko puolestaan on kertonut julkisuudessa Beatan tekevän hänet hyvin onnelliseksi.

– Olen tällä hetkellä ehkä onnellisempi kuin koskaan. Minulle on tärkeää pitää parisuhteeseeni liittyvät asiat yksityisinä, mutta sen verran voin sanoa, että Beatalla on ratkaisevan tärkeä vaikutus onnellisuuteeni, Mikko kuvaili Anna-lehdelle.

