Mikko Leppilampi teki yllätyspaljastuksen juuri ennen Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaa: saattaa joutua keskeyttämään suoran lähetyksen

Mikko Leppilampi kertoi Tanssii tähtien kanssa -studiossa, että hänen lapsensa saattaa syntyä vielä sunnuntai-illan aikana.

Rakastetun Tanssii tähtien kanssa -ohjelman studiossa koettiin sunnuntaina liikuttava hetki, kun juontaja Mikko Leppilampi paljasti yleisölle, että hänen lapsensa saattaa syntyä tänään. Leppilampi ja hänen tuore vaimonsa Beata Papp odottavat esikoislastaan.

Leppilampi paljasti yleisölle, että kaikista päivistä juuri tänään näyttää siltä, että uusi tulokas saattaa syntyä maailmaan.

– Voi olla, että meikäläinen ampuu kesken lähetyksen muualle tärkeämpiin hommiin. Jos niin tapahtuu niin oli kiva nähdä, nähdään sitten ensi sunnuntaina, Leppilampi sanoi saaden raikuvat aplodit.

Juontajakollega Vappu Pimiä liikuttui Leppilammen sanoista.

– Kyyneleitä tulee, koska tämä itkettää, olen ystäväni puolesta niin onnellinen, Pimiä sanoi.

– Mestarilippiksiä ei ole painettu ennen kuin on pelit pelattu. Mutta tiedätte, että tällainen tilanne on. Kun oma elämä on mennyt tällaiseksi, niin en keksi osuvampaa tapaa, kuin jos hän tulisi kesken suoran lähetyksen, Leppilampi veisteli.

Juontajapari myös paljasti, että kulisseissa odottaa varajuontaja, joka hyppää Leppilammen tilalle tarvittaessa.

