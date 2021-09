Näin hillittömästi Kari Kanalan Milla-vaimo reagoi, kun kuuli miehensä osallistuvan tanssiohjelmaan – paljastaa nyt julkkispapin "heikon kohdan"

Milla Mäkitalo kannustaa täysillä Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaan osallistuvaa miestään Kari Kanalaa. Ensireaktio oli kuitenkin nauruun repeäminen.

Monen suomalaisen suosikkiohjelmiin lukeutuva Tanssii tähtien kanssa palasi viikko sitten sunnuntaina televisioruutuihin uuden tuotantokauden voimin. Tänään vuorossa on syksyn ensimmäinen suora lähetys, ja uudet tähtioppilaat pääsevät ensimmäistä kertaa ottamaan toisistaan mittaa tanssilattialla.

Yksi ohjelmassa nähtävistä kilpailijoista on muun muassa Ensitreffit alttarilla ja Masked Singer Suomi -ohjelmista tuttu pappi Kari Kanala. Kanala paljasti IS:lle ohjelman lehdistötilaisuudessa elokuussa vaimonsa alkaneen nauraa välittömästi kuultuaan, että Kanalaa oli pyydetty mukaan ohjelmaan.

– Toki vaimoni ensimmäinen reaktio oli, että hän repesi nauramaan kuten minäkin. Kun tuotanto kysyi mukaan, totesinkin puhelimessa, että nyt kaivatte laarin pohjia, kun tämän kankean kaverin valitsitte, Kanala kertoi tuolloin.

Kanalan puoliso, itsekin pappina työskentelevä Milla Mäkitalo saapui paikalle Tanssii tähtien kanssa -studioon kannustamaan puolisoaan ensimmäiseen suoraan lähetykseen. Hänellä oli välittömästi selitys valmiina sille, miksi ensireaktio uutiseen oli ollut repeäminen nauruun.

– Olimme joskus kotona vitsailleet, että tähän ohjelmaan he eivät ainakaan Karia pyydä, koska Kari on niin tapaturma-altis, että ajattelin hänen heti murtavan jalkansa tai nyrjäyttävän nilkkansa. Ensimmäinen ajatus oli siis, että toivottavasti heillä on vakuutukset kunnossa, Mäkitalo kertoi nauraen.

– Se oli ehkä se naurun aihe. Muutenkin Kari ja kaikki tällainen askellusta ja koreografiaa vaativa ei ole ehkä Karin vahvinta aluetta. Mutta totta kai olen ylpeä hänestä, onhan tämä upea formaatti ja hieno tilaisuus.

Kari ja Milla vuonna 2014. Parilla on vuonna 2016 syntynyt poika.

Mäkitalon mukaan koko Kanalan perhe kannustaa julkkispappia innoissaan. Puolison uusi aluevaltaus tanssiparketilla on kuitenkin vaatinut perheeltä myös tiukkaa aikatauluttamista.

– Onhan tämä aikamoista aikatauluttamista. Toistaiseksi ollaan onneksi ihan hyvin kartalla. Yksi viikko tässä oltiin molemmat kipeänä ja se oli vähän haastavaa, mutta siitäkin selvittiin. Päivä kerrallaan, Mäkitalo selittää.

Sitä kuinka pitkälle Kanala ohjelmassa pääsee, Mäkitalo ei uskaltanut lähteä veikkailemaan.

– Täällä on ihan uskomaton kattaus kilpailijoita. Toki Karilla on vähän heikommat lähtökohdat kuin monilla muilla, mutta toki toivon hänen pääsevän mahdollisimman pitkälle, Mäkitalo pohti.

– Hän on sitkeä sissi. Kun hänet tapasin, hän oli lähdössä juoksemaan maratonia harjoittelematta ollenkaan. Lopulta Kari sen myös juoksi, hän nauroi.

Tanssii tähtien kanssa MTV3-kanavalla sunnuntaisin kello 19:30.