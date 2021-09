Sisäpiiriväite: Meghan ja Harry esittivät kuningattarelle odottamattoman ehdotuksen – hovi pöyristyi

Brittimedian mukaan Sussexin herttuaparin pyyntö ei ole miellyttänyt hovin jäseniä.

Brittimedian mukaan prinssi Harry ja herttuatar Meghan ovat pyytäneet tapaamista kuningatar Elisabetin kanssa.

Muun muassa Daily Mailin ja The Sunin lähteet kertovat, että Sussexin herttuapari haluaisi esitellä kuningattarelle tyttärensä Lilibetin. Kesäkuun 4. päivänä syntynyt Lilibet on Elisabetin 11. lapsenlapsenlapsi ja kruununperimysjärjestyksessä kahdeksas.

Nykyään Kaliforniassa asuvan Harryn ja Meghanin välit brittihoviin ovat olleet varsin mutkikkaat, kun herttuapari ilmoitti jättävänsä hovin muutama vuosi sitten.

Etenkin parin shokkihaastattelu tv-kasvo Oprah Winfreyn kanssa keväällä 2021 vavisutti brittihovia. Haastattelussa pari esitti rasismiväitteitä, kertoi Meghanin itsetuhoisista ajatuksista ja esitti syytöksiä prinssi Charlesia kohtaan.

Herttuapari esitti kovia väitteitä brittihovista Oprahin haastattelussa alkuvuodesta 2021.

Myös tekeillä olevan prinssi Harryn elämäkerran mahdolliset paljastukset ovat laittaneet hovin edustajat varpailleen.

■ Lue lisää: Sisäpiirilähteet: Prinssi Harryn suunnitelmat uhkaavat pilata kuningatar Elisabetille tärkeän juhlavuoden – yksi perheenjäsen on erityisen huolissaan

Odottamaton pyyntö audienssista kuningattaren kanssa onkin brittimedian mukaan järkyttänyt hovin jäseniä.

– Harry ja Meghan tekivät tämän ehdotuksen. Monet ovat menneet täysin shokkiin sen röyhkeydestä. On mahdollista, että he oikeasti haluavat tavata kuningattaren, mutta tämä on törkeää ottaen huomion, millaiseen myllyyn he ovat hänet tänä vuonna laittaneet, sisäpiiristä kerrotaan.

– Hänen majesteettinsa henkilökunta ei ole vielä vastannut pyyntöön. He ovat keskustelleet myös joulusta – siitä, tulisiko Harrya ja Meghania kutsua, kun he viime vuonna eivät osallistuneet.

Kuningatar Elisabet ei ole brittimedian mukaan vielä vastannut herttuaparin pyyntöön.

Harry ja Meghan ovat kertoneet Lilibetin saaneen nimensä kuningatar Elisabetin samaisesta lempinimestä. The Sunin mukaan pari pohtii jopa Lilibetin ristiäisten pitämistä Britanniassa.

Kuningatar Elisabet ei tiettävästi ole tavannut Lilibetiä vielä kertaakaan. Vierailu olisi ensimmäinen myös Meghanille, joka on viimeksi vieraillut Britanniassa maaliskuussa 2020.

Harry ja Meghan poseerasivat esikoisensa Archien kanssa kameroille toukokuussa 2019. Tuolloin he kuuluivat vielä hoviin ja asuivat Britanniassa.

Harry puolestaan tapasi kuningattaren kaksi kertaa keväällä, kun hän saapui Britanniaan isoisänsä prinssi Philipin hautajaisiin. Harry vieraili kotimaassaan uudelleen heinäkuussa, kun hänen äitinsä, prinsessa Dianan muistoksi rakennettu patsas julkistettiin.

Lähteen mukaan kuningattarella on edelleen prinssi Harryyn kovin läheiset välit. Monarkki haluaisi myös kovasti tavata Lilibetin ja hänen isoveljensä Archien, 2. Kuningatar viihtyy tapansa mukaan kesäpaikassaan Balmoralin linnassa Skotlannissa lokakuuhun asti.

■ Lue lisää: Meghan ja Harry tapaavat Williamia ja Catherinea Zoomissa, paljastaa prinsessa Dianan äänivalmentaja: ”He ovat hyvin läheisiä”