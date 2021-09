Kommentti: Ihmisoikeuksia toistuvasti vastustaneen Päivi Räsäsen paikka ei ole koko perheen viihdeohjelmassa

Oikea aika ja paikka Päivi Räsäsen edustamille arvoille ja ajatuksille ei ole lauantai-illan parhaaseen katseluaikaan esitettävä koko perheen viihdeohjelma, kirjoittaa Ilta-Sanomien toimittaja Iida Tani.

Maikkarin suursatsaus Masked Singer Suomi lukeutuu monen suomalaisen lapsiperheen suosikkiohjelmiin. Jälleen lauantai-iltana monessa kotitaloudessa jännitettiin, kuka julkisuudesta tuttu hahmo maskin alta paljastuisi. Tällä kertaa naamionsa riisui kansanedustaja Päivi Räsänen.

Päivi Räsänen on kristillisdemokraattien entinen puheenjohtaja, joka on vuosien varrella vastustanut niin tasa-arvoista avioliittolakia, aborttia kuin samaa sukupuolta olevien adoptio-oikeuttakin, näin muutaman mainitakseni.

On siis täysin ymmärrettävää, että varsin pian jakson esittämisen jälkeen ohjelman tuomaristossa istunut Christoffer Strandberg koki tarvetta ottaa tilanteeseen kantaa sosiaalisessa mediassa. Ymmärrettävää, mutta ei helppoa, sillä Strandberg kritisoi terävästi työnantajansa päätöstä pyytää Räsästä mukaan koko perheelle tarkoitettuun viihdeohjelmaan.

– Miksi haluan tämän kirjoittaa on se, että Maskedia katsoo myös lukuisat sateenkaariperheet. Ja olisin toivonut, että olisitte saaneet nauttia tästä lauantain koko perheen-ohjelmasta ilman, että teidän olohuoneeseen tulee ruudun kautta ihminen, joka toistamiseen on sanonut toinen toistaan hirveämpiä asioita juuri teidän perheestä, kirjoitti Stranberg Instagramissa.

Strandberg on oikeassa. Koko perheelle suunnatun viihdeohjelman katsomisen tulisi olla turvallista jokaiselle aikuiselle, lapselle ja nuorelle. En osaa nimetä yhtäkään hyvää syytä, miksi lukuisia ihmisoikeuksia vastustanut ja kansanryhmää vastaan kiihottamisesta epäilty Päivi Räsänen koettiin tarpeelliseksi ottaa mukaan ohjelmaan.

Kritiikkiä ei suinkaan tule kohdistaa pelkästään Räsäseen ja Masked Singeriin. Myös lukuisissa muissa formaateissa on etenkin kuluneen vuoden aikana nähty toinen toistaan räväkämpiä hahmoja ja kyseenalaisia kannanottoja, jotka ovat saaneet monet pohtimaan hiljaa mielessään samoja asioita, jotka Strandberg nyt rohkeasti lausui ääneen. Rasismi, sovinismi ja ihmisoikeuksien sortaminen ovat uineet osaksi viihdeohjelmia. Se on pelottavaa.

En usko siihen, että ihminen tulisi tuomita loppuiäkseen yhden varomattoman kommentin perusteella. Uskon sananvapauteen ja toisiin mahdollisuuksiin. Avain on kuitenkin siinä, miten ihminen itse reagoi sanomiinsa asioihin. Päivi Räsänen ei ole koskaan katunut tai pyytänyt anteeksi niitä asioita, joita hän on sanonut ja joilla hän on lukuisia ihmisiä vuosien saatossa loukannut.

En toki tarkoita, etteikö esimerkiksi Päivi Räsänen voisi enää koskaan esiintyä televisiossa. Minkäänlainen sensuuri tai asioiden lakaiseminen maton alle ei edistä sitä keskustelua, jota myös Suomessa on edelleen tarpeen käydä ja ongelmat harvoin katoavat sillä, että ne jättää huomiotta.

Lisäksi Päivi Räsänen on yhä kansanedustaja, jonka arvomaailma heijastuu meistä jokaiseen poliittisen päätöksenteon kautta. On siis tärkeää, että tiedämme, miten hän ja hänet eduskuntaan äänestäneet ihmiset todella asioista ajattelevat.

Oikea aika ja paikka Päivi Räsäsen edustamille arvoille ja ajatuksille ei kuitenkaan ole lauantai-illan parhaaseen katseluaikaan esitettävä koko perheen viihdeohjelma. Räväkät ja kiistellyt persoonat tuovat toki katsojia, mutta eikö ihmisoikeuksien kunnioittamisen tulisi aina olla katsojalukuja tärkeämpää?

Tämä on se kysymys, jota jokaisen televisiokanavan ja tuotantoyhtiön tulisi viimeistään nyt pohtia.