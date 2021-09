Antti Tuisku julkaisi kuvan uudesta harrastuksestaan – sitten Samu Haber pamautti kommentin, joka sai fanit ulvomaan naurusta

Kuten monet suomalaiset, myös laulaja Antti Tuisku on hurahtanut trendilaji padeliin.

Laulaja Antti Tuisku tunnetaan intohimoisena urheilumiehenä. Tuisku on kertonut useaan otteeseen julkisuudessa urheilevansa paljon ja myös laulajan henkilökohtainen Instagram-tili on pullollaan treeniaiheisia kuvia ja päivityksiä.

Kuten monet suomalaiset viime vuosina, myös Tuisku on hiljattain innostunut mailapeli padelista, jonka suosio on ollut räjähdysmäisessä nousussa ympäri maailman. Tuisku julkaisikin omalla Instagram-tilillään kuvan, jossa hän valmistautuu padelpeleihin auringonpaisteessa leveästi hymyillen.

– Ja sit mennään, Tuisku kirjoitti kuvatekstissään.

Tuiskun iloinen päivitys on kerännyt lukuisia tykkäyksiä ja kommentteja. Kuvaa kiirehti välittömästi kommentoimaan myös laulaja Samu Haber. Haber kuittailikin kommentissaan Tuiskulle tämän liikuntaharrastuksesta.

– Voisit Antti joskus kokeilla olisko liikunta sun juttu. Aloitat vaikka jostakin helposta lajista ja matalilla sykkeillä ettei tule shokki, kuului Haberin kommentti.

Lukuisat Tuiskun fanit riensivät vastaamaan Haberin kommenttiin nauruhymiöiden kera. Lisäksi Haberin kommentista on tykätty peräti 583 kertaa. Myös Tuisku itse vastasi Haberille nauravilla emojeilla.

Lue lisää: Suosion saavuttanut laji rantautui Suomeen sattumalta: ”Se tapahtui ihan täysvahingossa”

Suomessa suureen suosioon noussut padel on pallopeli, joka on eräänlainen yhdistelmä tennistä ja squashia. Padelenttä muistuttaa tenniskenttää, mutta on pienempi. Osaavat pelaajat pystyvät hyödyntämään myös kentän seiniä.

Lue lisää: Antti Tuisku treenaa kesän Stadion-keikoille ladulla – satoja kilometrejä kuukaudessa, treenikavereina maajoukkueen hiihtäjät

Padel ei suinkaan ole ainoa laji, joka Suomen kirkkaimpiin poptähtiin lukeutuvalta Tuiskulta sujuu. Tuisku tunnetaan intohimoisena urheilumiehenä, jonka suosikkilajeihin listautuu muun muassa maastohiihto. Tuiskulla on myös liikunta-alan ammattitutkinto.