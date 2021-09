Rillit huurussa -kaunotar eroaa miljardööripuolisostaan kolmen vuoden avioliiton jälkeen

Näyttelijä Kaley Cuoco ja Karl Cook paljastivat eroavansa.

Rillit huurussa -sarjan näyttelijätähti Kaley Cuoco ja hänen puolisonsa Karl Cook eroavat, People uutisoi.

Hevostapahtumassa tavannut pariskunta alkoi seurustella vuonna 2016. Naimisiin he menivät kesällä 2018.

Cuoco, 35, ja Cook, 30, ilmoittivat erostaan perjantaina yhteisessä lausunnossaan.

– Syvästä rakkaudesta ja kunnioituksesta toisiamme kohtaan huolimatta polkumme ovat vieneet meitä eri suuntiin. Olemme kertoneet tarinastamme niin paljon julkisesti, mutta tämän haluaisimme pitää yksityisenä. Välillämme ei ole vihaa tai erimielisyyksiä, päin vastoin, kaksikko kertoi People-lehdelle antamassaan tiedotteessa.

– Olemme tehneet tämän päätöksen yhdessä toisiamme kunnioittaen. Pyydämme teitä tekemään samoin ja ymmärtämään, että emme halua kommentoida asiaa enempää, he jatkoivat.

Vielä kesäkuussa Cuoco ja Cook juhlistivat 3-vuotishääpäiväänsä. Näyttelijätähti julkaisi Instagramissa päivityksen, joissa hän julisti rakkauttaan.

– Miten sinä olet ollut naimisissa kanssani niin kauan?! Olen vilpittömästi vaikuttunut. Rakastan sinua niin paljon, ettet tiedäkään. Hyvää vuosipäivää! Cuoco hehkutti.

Karl Cookin perhetausta on varsin äveriäs. Hänen isänsä on eBayn ja Procter & Gamblen johdossa työskentelevä ja ohjelmistoyritys Intuitin perustaja Scott Cook. Perheen omaisuus on arviolta useamman miljardin arvoinen.

Cuoco oli aiemmin naimisissa tennispelaaja Ryan Sweetingin kanssa. Pariskunta ehti olla alle kaksi vuotta naimisissa ennen avioeroa. Ero tapahtui syksyllä 2015.