Palkkionmetsästäjä Dog meni uusiin naimisiin: uusi vaimo on ystävän leski – tytärtä ei kutsuttu häihin

Kohusarjasta tuttu Duane ”Dog” Chapman ei kutsunut tytärtään häihinsä.

Kohutusta Dog, palkkionmetsästäjä -tosi-tv-sarjasta tuttu Duane ”Dog” Chapman, 68, on mennyt naimisiin naisystävänsä Francie Franen, 52, kanssa.

Chapmanin pitkäaikainen vaimo Beth Chapman menehtyi kurkkusyöpään 51-vuotiaana kesällä 2019.

Chapman löysi pian uuden rakkauden. Viime vuoden alussa hän ihastui vaaleaan Francie Franeen, ja toukokuussa 2020 tosi-tv-tähti kosi uutta rakastaan. Chapman ja Frane olivat syömässä romanttista kynttiläillallista yhteisessä kodissaan Coloradossa, kun Chapman polvistui ja kysyi Franea vaimokseen.

Entertainment Tonight -sivuston mukaan pari avioitui torstaina Coloradossa. Franen mukaan he kirjoittivat omat vihkivalansa, joissa he kunnioittivat edesmenneitä puolisojaan.

Frane jäi leskeksi, kun hänen Bob-miehensä menehtyi muutamia kuukausia ennen Beth Chapmanin kuolemaa, The Sun kertoi. Lehden mukaan Bob työskenteli Dog Chapmanille.

– Olemme kunnioittaneet heitä kaiken aikaa. Ja teemme niin jatkossakin. He tulevat olemaan aina osa elämäämme, Frane kommentoi Entertainment Tonight -sivustolle.

Frane kuvaili häämekkoaan hyvin painavaksi ja kimaltelevaksi. Chapman puolestaan jakoi itsestään kuvan puku vierellään.

– Valmistautumassa häihin, jotka ovat kolmen päivän kuluttua, Chapman kirjoitti ennen häitä Instagramissa.

Häitä kuitenkin varjosti perheen riita. Chapman ja Frane paljastivat, etteivät he kutsuneet Chapmanin 22-vuotiasta Bonnie-tytärtä häihin. Syynä oli parin mukaan rasismikohu. Bonnie Chapman oli muun muassa väittänyt isänsä olevan rasisti ja homofobinen.

– Niin vaikeaa ja sydäntäsärkevää kuin se olikin, meidän oli tehtävä se päätös. Olemme kulkeneet yhdessä helvetin läpi viimeisten kolmen vuoden aikana. En antaisi minkään pilata päiväämme tämän hölynpölyn vuoksi, Frane kommentoi.

Dog ja Beth Chapman vuonna 2013.

Dog Chapmanin on kertonut, että osa faneista ja läheisistä on tyrmännyt uuden suhteen, koska se on edennyt heidän mielestään liian nopeasti siihen nähden, että he toipuvat vielä ex-puolisoidensa menetyksestä.

Duane ”Dog” Chapman on vellonut useassa kohussa. Vaimonsa kuoleman jälkeen Chapman kosi tv:ssä poikansa entistä tyttöystävää Moon Angellia. Suhde oli kuitenkin Chapmanin mukaan julkisuustempaus, joka johtui hänen yksinäisyydestään.

Dog, palkkionmetsästäjä -sarjaa tehtiin Yhdysvalloissa kahdeksan tuotantokauden verran vuosina 2004-2012. Sarjaa on esitetty Suomessa muun muassa Subilla. Pari sai pian sarjan päättymisen jälkeen oman spin-off-sarjansa Dog and Beth: On The Hunt, jota esitettiin vuoteen 2015 asti.